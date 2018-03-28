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Google, GIF platformu Tenor'u satın aldı

Aramada devi Google, Android, iOS ve masaüstünde kullanılan GIF platformu Tenor'u satın aldı. Google hareketli görsel olarak tanımlanan GIF'leri kendi hizmetlerine entegre edecek.
1 yıl
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Arama motoru lideri Google yaptığı açıklamada GIF platformu Tenor'u satın aldığını duyurdu. 300 milyon kullanıcısı olan Tenor, Android iOS ve masaüstü cihazlarda GIF (hareketli görseller) aramak için kullanılıyor. Şirket geçtiğimiz yıl 12 milyar aramaya ulaştığını açıklamıştı.

Google GIF'leri arama sonuçlarında gösterecek

Google, GIF platformunu Google Görseller ve şirketin sanal klavyesi olan Gboard'a entegre etmeyi planladığını belirtti. Yapılan açıklamada, çoğu kişinin sanal ortamda kendini ifade etmek için Google Görselleri kullandığı ve milyonlarca GIF araması yapıldığı söylenirken, Tenor'un satın alınmasında kullanıcıların bu isteklerine karşılık verebilmenin etkili olduğu açıklandı.
Google, Tenor'u ayrı bir birim olarak tutacağını ve şirket kurucuları David McIntosh, Erick Hachenburg ve Frank Nawabi'nin şirketi yönetmeye devam edeceklerini de duyurdu. Satın almanın ne kadara gerçekleştiği ise şu an için belirtilmedi.

https://www.theverge.com/2018/3/27/17169682/google-gif-platform-tenor-android-ios Yorum Yaz
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GetSomeRest 1 yıl
nice
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Lumibrite 1 yıl
.gif demişken, şu avatara hareketli resim yükleme sorununu ne zaman düzelteceksiniz acaba?
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intel7mix 1 yıl
Yine verilerimiz yurtdışına çıkıp pazarlıcaklar
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1BilimAdamı 1 yıl
Kullandığınız gif lere göre size reklamda gösterecek aynı zamanda google her zaman yaptığı gibi verilerinizi izinsiz veya izinliymişçesine işleyecek ve arkaplanda başka şirketlerlede paylaşacak, google belkide aralarında en şeytanı,
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