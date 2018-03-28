Google, GIF platformu Tenor'u satın aldı

Arama motoru lideri Google yaptığı açıklamada GIF platformu Tenor'u satın aldığını duyurdu. 300 milyon kullanıcısı olan Tenor, Android iOS ve masaüstü cihazlarda GIF (hareketli görseller) aramak için kullanılıyor. Şirket geçtiğimiz yıl 12 milyar aramaya ulaştığını açıklamıştı.

Google GIF'leri arama sonuçlarında gösterecek

Google, GIF platformunu Google Görseller ve şirketin sanal klavyesi olan Gboard'a entegre etmeyi planladığını belirtti. Yapılan açıklamada, çoğu kişinin sanal ortamda kendini ifade etmek için Google Görselleri kullandığı ve milyonlarca GIF araması yapıldığı söylenirken, Tenor'un satın alınmasında kullanıcıların bu isteklerine karşılık verebilmenin etkili olduğu açıklandı.

Google, Tenor'u ayrı bir birim olarak tutacağını ve şirket kurucuları David McIntosh, Erick Hachenburg ve Frank Nawabi'nin şirketi yönetmeye devam edeceklerini de duyurdu. Satın almanın ne kadara gerçekleştiği ise şu an için belirtilmedi.

https://www.theverge.com/2018/3/27/17169682/google-gif-platform-tenor-android-ios