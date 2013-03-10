Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Glass, ABD'de bir barda yasaklandı

6 yıl
825
1
40
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google Glass, ABD'de bir barda yasaklandı

 Geçen yılın en iyi icatları arasında gösterilse de özel hayatın gizliliği açısından çokça eleştirilen Google Glass ilk yasağı ile karşı karşıya kaldı.

Seattle'da 5 Point adlı bir bar, Facebook hesabından bar içerisinde Google Glass kullanımına izin vermeyeceklerini açıkladı. Google Glass kullanıcılarının şimdilik Google yetkilileri ve geliştiricilerden oluşan küçük bir gruptan olmasına rağmen yasak gelmesi şaşırtıcı oldu. 

Ancak barın sahibi Dave Meinert, barın mevkisinin Amazon firmasına çok yakın olduğunu ve teknoloji uzmanlarının mekana geldiğini, içeride açık veya gizli çekim yaparak internete paylaşılmasının işletmelerinin imajını sarsabileceğini dile getirdi. Geçmiş dönemlerde barda unutulan iPhone 4 örneği gibi işletmenin bir kazaya uğramak istemediği anlaşılıyor. 

Aslında Google Glass ile ortaya çıkacak önemli bir potansiyel de göze çarpıyor. Yeni teknolojiler geliştiren firmaların, bu tür ekipman giyen çalışanları veya ziyaretçileri tarafından dökümanlarının sızdırılması en son isteyecekleri olay olacaktır. 

Örneğin Apple geçen yıl ki Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde sadece 5 kişi ile ziyareti sınırlamış ve fotoğraf çekilmesine de kısıtlama getirmişti. Google Glass'a ise kesinlikle izin vermeyeceğini tahmin etmek zor değil. Pek çok firma da buna benzer kararlar alacaktır. Google Glass daha pazara sunulmadan yasaklanan bir cihaz olarak da tarihe geçecektir.

http://androidheadlines.com/2013/03/seattle-bar-becomes-first-establishment-to-ban-google-glass.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kımyasal 6 yıl en beğenilen
Ekrem bey yine şahsi görüşünü yazmış ve abartmış.
1 Yanıt Yanıtla +41
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Legend 6 yıl
Şu adama haber yazdırmayın diyorum da dinletemiyorum
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TearsForFears 6 yıl
Seviyom bu adamın haberlerini CSB niyetine okuyom işte vakit geçiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neron99 6 yıl
siz by mardinli ekreme diss mi attınız başınıza çok büyük bela açtınız (????)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lova 6 yıl
Bir insan nasıl bu kadar yanlı olup hala donanımhaber gibi bir sitede yazı yazabiliyor anlamadım. Dönüp bir eski haberlerine bakayım bir haberle hemen eleştirmeyeyim dedim ama gerçekten durum içler açısı. Bir de bu haberlerin kışkırtmalarına gelip altında saçma sapan tartışmalara giren bir sürü arkadaşlar var. Ben hiçbir şeyin yanlısı da değilim Google'ın, Samsung'un, Apple'ın, bilmem nenin canı cehenneme ama bu kadar da yanlı haber yapılmaz. Lafı uzatmayacağım sadece kınıyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 6 yıl
Ve evet, Ekrem Bey öyle bir konuşmuş ki, sanırsın dünyada teknolojiye yön veren gurulardan, aydınlardan biri. İyi ki de öyle değil, adam direk bitirdi ya la Google Glass'ı. Sildi attı la tek cümlede! :D
Google Glass daha pazara sunulmadan yasaklanan bir cihaz olarak da tarihe geçecektir.

Adam tarihe gömmüş yau.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 6 yıl
cagataykoroglu
swat882
cagataykoroglu
Chandler Bing
cagataykoroglu
Düşünen Biri Gorende ajan malzemesi sanacak.
Ne farkı var? Röntgencilere gün doğdu. Metroda otobüste gözünde bu gözlük olan biri kız arkadaşıma baksa o gözlüğü gözüne sokarım. Gördüğün herşeyi kaydeden bir cihazdan kim rahatsız olmaz? Şimdi gelir sen teknoloji gelişsin istemiyorsun. Sen geri kafalısın diyen teenage ler. Size basit bir örnek vereyim. hurriyet.com.tr/...
inandırıcı geliyor mu sana bu haberdeki? kadını bayıltıyorlar, ilişkiye giriyorlar, videoya çekiyorlar, kadın bunu hatırlamıyor. nasıl oluyor bu? bir gün işten gelirken çıtçıtı açıkmışmış, ee işte mi oldu bunlar? yolda mı oldu? yolda olsa zaman almadı mı? nasıl uyandın? uyanınca ne oluyor demedin mi? külliyen yalan. ayrıca google glassla bu olayın ne alakası var. seni bayılttıktan sonra ister google glassla, ister telefonla çekerler, ne farkediyor. ayrıca devlet yasaklamadıkça kullanmak serbest olacak. sen metroda birine saldırırsan gözlükleri yüzünden, ya o senin ağzını burnunu kırar, ya da tutuklanırsın.
Bu haber sadece bir örnekti. Porno siteler ne zaman yasaklanmaya başladı? Millet gizli çekilmiş görüntüleri siteler tarafından silinmeyince mahkemeye başvurmaya başlayınca. Ne demek istediğimi sende gayet iyi biliyorsun. Burada konu haberin gerçekçiliği değil. Bu tür şeylerin gerçekten binlerce kanıtı olması. 2-3 sene önce 3 aşiret çocuğu lise öğrencisi bir kıza tecavüz edip videosunu internette dağıtmadı mı? Kızın ailesi sırf bu aşiret meselesi yüzünden şikayetçi olmaktan vazgeçirilmedi mi? Aynı şey senin ailenden birine olsa ne olacak?
yav he he
Söyleyecek mantıklı sözü olmayan ergen tepkisi.

Google Glass'tan tecavüz konularına atlamış bulunmaktayız, hayırlı uğurlu olsun. Daha sırada kadına şiddet var. Tabi ki bunların hepsinin kaynağı Google Glass.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Geçen yılın en iyi icatları arasında gösterilse de özel hayatın gizliliği açısından çokça eleştirilen Google Glass ilk yasağı ile karşı karşıya kaldı.
Seattle'da 5 Point adlı bir bar, Facebook hesabından bar içerisinde Google Glass kullanımına izin vermeyeceklerini açıkladı. Google Glass kullanıcılarının şimdilik Google yetkilileri ve geliştiricilerden oluşan küçük bir gruptan olmasına rağmen yasak gelmesi şaşırtıcı oldu.
Haber kısmı en köpürtülmüş haliyle bu
gerisi tamamen hayal ürünü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YasinKsmG 6 yıl
ekrem bey yine döktürmüş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
criss1940 6 yıl
Tam da 007 `ye göre bir cihaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
photonist 6 yıl
yapılabilecek onca potansiyel haber varken böyle ucuz dedikoduları çevirip fikirlerinizi falan haber yapıyorsunuz, Mesut ve Erdi Beyler olmasa gerçekten çekilmez donanımhaber. Mesut ve Erdi Bey sıkıcı bir konuda bile hakikaten teşekkür ettirecek içerik hazırlıyor. Eskiden biraz daha hardcore kullanıcı ve gamer'a da hitap ederdi donanımhaber. Tamam geniş kitle için bu tarz şeyler gerekiyordur belki ama biraz daha hardcore içerik olmalı. Yok philips iphone için dock çıkarmış. Yahu banane! bana ne! Paparazi zihniyetine döndürdünüz siteyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saltooo 6 yıl
4 gün sonra s4 de nasıl olduğu belli olur nasılsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 6 yıl
Ekrem71 tek dileğim var forumdan ayrıl yeter.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
825 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, google ve Google Glass
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl HTC One hakkında her şey! "Detaylı ön inceleme" 6 yıl Uygulama Haber: Haftanın en iyi iOS oyun ve uygulamaları 3. bölüm Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim