Google Glass, ABD'de bir barda yasaklandı





Geçen yılın en iyi icatları arasında gösterilse de özel hayatın gizliliği açısından çokça eleştirilen Google Glass ilk yasağı ile karşı karşıya kaldı.





Seattle'da 5 Point adlı bir bar, Facebook hesabından bar içerisinde Google Glass kullanımına izin vermeyeceklerini açıkladı. Google Glass kullanıcılarının şimdilik Google yetkilileri ve geliştiricilerden oluşan küçük bir gruptan olmasına rağmen yasak gelmesi şaşırtıcı oldu.





Ancak barın sahibi Dave Meinert, barın mevkisinin Amazon firmasına çok yakın olduğunu ve teknoloji uzmanlarının mekana geldiğini, içeride açık veya gizli çekim yaparak internete paylaşılmasının işletmelerinin imajını sarsabileceğini dile getirdi. Geçmiş dönemlerde barda unutulan iPhone 4 örneği gibi işletmenin bir kazaya uğramak istemediği anlaşılıyor.





Aslında Google Glass ile ortaya çıkacak önemli bir potansiyel de göze çarpıyor. Yeni teknolojiler geliştiren firmaların, bu tür ekipman giyen çalışanları veya ziyaretçileri tarafından dökümanlarının sızdırılması en son isteyecekleri olay olacaktır.





Örneğin Apple geçen yıl ki Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde sadece 5 kişi ile ziyareti sınırlamış ve fotoğraf çekilmesine de kısıtlama getirmişti. Google Glass'a ise kesinlikle izin vermeyeceğini tahmin etmek zor değil. Pek çok firma da buna benzer kararlar alacaktır. Google Glass daha pazara sunulmadan yasaklanan bir cihaz olarak da tarihe geçecektir.

http://androidheadlines.com/2013/03/seattle-bar-becomes-first-establishment-to-ban-google-glass.html