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Google Glass artık herkese açık

5 yıl
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31
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Glass artık herkese açık

Uzun süredir kapalı beta olarak testlerine devam eden ve zaman zaman tek gün satışları ile son kullanıcıya sunulan Google Glass akıllı gözlüğü artık herkese açık hale geldi.

Google Glass sayfasından açık beta programına kayıt olan tüketiciler yaşadıkları bölgeye göre 1500$ ödeyerek cihaza sahip olabilecekler. Kayıt sayfası tüm ülkeleri kapsadığı için satışın hangi pazarlara yapılacağı konusunda net bir bilgi yok. Ancak ABD'de yaşayanlar hemen satın alabiliyor. 

Google akıllı gözlüğü için 1500$ ödeyen müşterilere 225$'lık Titanyum çerçeveyi de hediye edecek. Ürün farklı renk seçenekleri ile sunuluyor.

Times dergisi tarafından 2012 yılının en önemli icadı olarak gösterilen Google Glass, gözlük camına entegre minik ekrana görüntüleri yansıtıyor ve bir akıllı telefonun sunabildiği pek çok fonksiyonu bünyesinde barındırıyor. Android tabanlı cihaz ile görüşme yapmak istediğinizde Bluetooth üzerinden akıllı telefonunuza bağlanmanız gerekiyor.  

http://www.google.com/glass/start/ Yorum Yaz
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faqa41 5 yıl en beğenilen
1500 lira verip alip inceleme firsatimiz olmiyacagina gore bari alin siz inceleyin bizde görelim tam olarak neler yapabiliyor neler yapamiyor
1 Yanıt Yanıtla +22
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LegendM 5 yıl
Haber yanlış,closed betadan open betaya geçti

Son kullanıcıya ulaştığında fiyatı 200 doları geçerse yüzüme tükürün
2 Yanıt Yanıtla +19
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Vash The Stampede 5 yıl LegendM
LegendM
Haber yanlış,closed betadan open betaya geçti

Son kullanıcıya ulaştığında fiyatı 200 doları geçerse yüzüme tükürün

rizörvd
LegendMHaber yanlış,closed betadan open betaya geçtiSon kullanıcıya ulaştığında fiyatı 200 doları geçerse yüzüme tükürün
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Yanıtla +13
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Aman Tanrım Didim 5 yıl
para para
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okan_cehapelioglu 5 yıl
inşallah iyi bi fiyattan gelir bu fiyat çok ucuk
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abrenax 5 yıl
Diğer androidler gibi bu da donuyor mu acaba..
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Gencbeyiin 5 yıl
Çok pahalı
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berkanenes 5 yıl
Ya gozume takip kamerami cekicem ya ne kdr sacma alirim telefonu dorduzgun cekerim bu ne 1500 $ ama 250 $ fln duserse almayi dusunurum :D
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Mağara Avcısı 5 yıl
Cok merak ediyorum su aleti ya
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carter 5 yıl
Aslında düşündürücü olan bu cihazın göz sağlığına zararı olup olmadığıdır.
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LegendM 5 yıl Mağara Avcısı
Mağara Avcısı

Cok merak ediyorum su aleti ya

Ben kullandım,çok büyük hayallere kapılmayın.O videolardaki gibi asla değil,görüntü pek net olmuyor malesef ve henüz pek inanılmaz özelliği yok.Ben tenis falan oynadım tamam zevkli de öyle büyük birşey değil
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The Times 5 yıl
İlerde bu olmadan yaşayamayacağız. Haberiniz olsun şimdiden dede olunca demeyin torunlara '' olum ne yapıyorsun onunla bak burada galaxy s36 active var '' diye....
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teknokaptan 5 yıl
isteyen olursa haziran temmuz aylarinda yoolayabilirim.
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dekareme 4 yıl
pm attım
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xaimwadi 5 yıl
Kullanabilmeyi çok isterdim. Teknoloji merağim var. Belki ilerde çok param olur da kıyarım almaya. Yoksa sadece internetten edindiğimiz bilgiye göre merağimI gidermeye çalışacağım. Belki 5-10 sene sonra fiyatı düşer.. :-)
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LegendM 5 yıl
Benimle dalga geçmek için + oy veren arkadaşlar

Google glass'ın üretim maliyeti
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ki bu fiyat bizim alabileceğimiz parçalarla yapılan fiyat hesabı,yani google bunun çok altında bir fiyata mal ediyordur.Google bugüne kadar hiçbir zaman absürt fiyat politikası uygulamadı kaldı ki google glass sadece ve sadece google'a özel olduğu ve birçok kişi sıcak bakmadığı için insanların ilgisini çekmek için fiyatı düşük tutulacak.Tekrar söylüyorum 200 doları geçerse tükürün suratıma.
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MxFxOx 5 yıl
numaralısı var mı? :D
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bluebest 5 yıl
Sizi bilmem ama bana böyle bir şey takıp sokakta dolaşmak çok absürt geliyor.
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Lepanto 5 yıl
Sayfayı kaydırırken ikidir başlığı "Gorilla Glass artık herkese açık" şeklinde okuyorum.
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