Google Glass artık herkese açık





Uzun süredir kapalı beta olarak testlerine devam eden ve zaman zaman tek gün satışları ile son kullanıcıya sunulan Google Glass akıllı gözlüğü artık herkese açık hale geldi.





Google Glass sayfasından açık beta programına kayıt olan tüketiciler yaşadıkları bölgeye göre 1500$ ödeyerek cihaza sahip olabilecekler. Kayıt sayfası tüm ülkeleri kapsadığı için satışın hangi pazarlara yapılacağı konusunda net bir bilgi yok. Ancak ABD'de yaşayanlar hemen satın alabiliyor.





Google akıllı gözlüğü için 1500$ ödeyen müşterilere 225$'lık Titanyum çerçeveyi de hediye edecek. Ürün farklı renk seçenekleri ile sunuluyor.





Times dergisi tarafından 2012 yılının en önemli icadı olarak gösterilen Google Glass, gözlük camına entegre minik ekrana görüntüleri yansıtıyor ve bir akıllı telefonun sunabildiği pek çok fonksiyonu bünyesinde barındırıyor. Android tabanlı cihaz ile görüşme yapmak istediğinizde Bluetooth üzerinden akıllı telefonunuza bağlanmanız gerekiyor.

http://www.google.com/glass/start/