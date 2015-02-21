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Google Glass için yeni sürüm iddiaları gündemde

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Glass için yeni sürüm iddiaları gündemde

Tanıtıldığı dönemde yüzyılın icatlarından birisi olarak gösterilen ancak bugün ne kadar başarılı olduğu tartışmalı hale gelen Google Glass, kısa süre önce ilk versiyonunun üretimini durdurma kararı almıştı. Bu karar yeni sürümün geleceği yorumlarına sebep olurken ilk işaretler de gündeme gelmeye başladı.
Google'a uzun süre önce katılan ve iPod'un babası sayılan Tony Fadell'in başına geçtiği Google Glass projesi için yeni versiyonun ilk prototiplerinin test ortaklarına dağıtılmaya başlandığı bildiriliyor.
Yeni prototiplerinin ilk versiyon üzerine neler kattığına dair bir bilgi yok. Bu bakımdan bir devam modeli mi yoksa eskinin üzerinde iyileştirme yapılmış hali mi net olarak bilinmiyor. Ancak Google'ın bu kez kapalı bir süreç içerisinde cihazın testlerini yapmak istediği ve çok fazla göz önünde olmasını istemediği de gelen bilgiler arasında. Tony Fadell'in iPod dönemindeki gibi bir başarı elde edip edemeyeceğini muhtemelen Mayıs ayındaki Google I/O 2015 geliştirici konferansnıda görebileceğiz.



http://www.technobuffalo.com/2015/02/19/google-glass-2-testing/ Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Allah aşkına düzgün bi şeyle gelin
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UltimateEchelon 4 yıl
piyasada başarılı bi akıllı gözlük olmalı bence görüp beğendiğimiz herşeyi anında fotoğraf ve video kaydına alabilmeli gerekirse sesli notlar koyabilmeliyiz
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kecebir 4 yıl
İlk glass uygulaması onca çalışmaya rağmen başarısız oldu. İkincisi ezik bir imajla çıkacağından fazla başarı ihtimali yok.
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