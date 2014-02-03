Google Glass'ın artık mini oyunları var

Google, Glass'a oyun hazırlamak isteyenler için geliştirici sayfası üzerinden önerilerde bulunarak, bazı mini oyunlar paylaştı.

Glass oyunlarının basit olması gerektiğini vurgulayan Google, sesle kontrol ve sensör kullanımı gibi unsurların oyunlardaki önemine de değindi. Söz konusu unsurlar göz önünde bulundurularak geliştirilen 5 farklı oyun paylaşan Google, böylece geliştiricilere Glass oyunları hakkında bir fikir vermiş oldu.

Halihazırda indirilebilir içerik olarak sunulan bu oyunlara Google'ın geliştirici sayfası üzerinden erişebilirsiniz. Ayrıca, Glass oyunlarına aşağıdaki videodan göz atabilirsiniz.

https://developers.google.com/glass/samples/mini-games