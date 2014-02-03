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Google Glass'ın artık mini oyunları var

5 yıl
9,4b
1
17
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google Glass'ın artık mini oyunları var
Google, Glass'a oyun hazırlamak isteyenler için geliştirici sayfası üzerinden önerilerde bulunarak, bazı mini oyunlar paylaştı.
Glass oyunlarının basit olması gerektiğini vurgulayan Google, sesle kontrol ve sensör kullanımı gibi unsurların oyunlardaki önemine de değindi. Söz konusu unsurlar göz önünde bulundurularak geliştirilen 5 farklı oyun paylaşan Google, böylece geliştiricilere Glass oyunları hakkında bir fikir vermiş oldu.
Halihazırda indirilebilir içerik olarak sunulan bu oyunlara Google'ın geliştirici sayfası üzerinden erişebilirsiniz. Ayrıca, Glass oyunlarına aşağıdaki videodan göz atabilirsiniz.

https://developers.google.com/glass/samples/mini-games Yorum Yaz
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multiTYRT 5 yıl
İşte şimdi bu dandik ve kullanışsız gözlükler bir anlam kazanmaya başladı.
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carter 5 yıl
Bu gözlükten korkulur.
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Meakka 5 yıl
Yuh artık. Kaç günlük haber. Yaşlanıyorsun DH
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E_Aydin35 5 yıl
İyi atılımlar...
Özellikle dışarıda iken elimiz ile baloncuk patlatma oyununu oynarken dışarıdan verilen tepkileri çok merak ediyorum. :)
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PowerPC 5 yıl
Her zaman doğru yapacak değil ya Google! Bu da o yanlışlardan biri işte. Adamlar lenslere bunu entegre ederken, moda olmadan modası geçmiş bir ürün olmaktan öteye gitmeyecek.
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ugurcankorkmaz 5 yıl
Bayağı güzelmiş ya bakalım daha ne kadar geliştirecekler. :)
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The Tenth Doctor 5 yıl
Oha lan çok zevkli :D
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F.Chopin 5 yıl
Türkiyede vatandasimin tepkisini merak ediyorum.
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simbilli 5 yıl
Oynarken sorun olmaz da dışarıda birisi bu halini görürse farklı şeyler düşünebilir.
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einhander 5 yıl simbilli
herkez kullanmaya baslayınca kımse garıpsemez.
cem yılmazın dedıgı gıbı teknolojı hayatımıza yenı haraketler kattı demesı gıbı bunlarda hayatımıza yenı hareketler katacak :)
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okan_cehapelioglu 5 yıl
vayy bee Google fena geliyor
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