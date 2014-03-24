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Google, Gmail trafiğini şifreliyor

5 yıl
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, Gmail trafiğini şifreliyor

Son dönemde internet kullanıcılarının izinsiz bir şekilde takip edilmesi skandalları nedeniyle eleştirilerin dozajı giderek artarken, internet devlerinin de izlemelere karşı tedbir alması talep ediliyor. Bunlardan birisi olan Google çalışmalarını hızlandırmış durumda.

Google yaptığı duyuruda Gmail mesajlarının HTTPS kullanılarak şifreleneceğini ve siber sızmalara karşı korunacağını açıkladı. Bu yöntem sayesinde mesajlar yüzde 100 oranında güvenli olacak. Kullanıcıların halka açık WiFi noktalarından internete bağlanması da bunu etkilemeyecek.

Google'ın sonraki hamlesi ise arama trafiği konusunda olacak. Bahar sonlarında Google arama motoru trafiğinin tamamı SSL şifreleme tekniği ile koruma altına alınacak ve kullanıcıların ne tür aramalar yaptığı üçüncü kişilerin eline geçemeyecek.  

http://vr-zone.com/articles/google-says-gmail-traffic-now-encrypted/74595.html Yorum Yaz
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Father Torque 5 yıl en beğenilen
Ne yalan söyliyeyim bugüne kadar Gmail postalarımız hep şifrelenerek gönderiliyor sanıyordum...
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interwap 5 yıl
Yani sadece biz ve NSA görebilecek diyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
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SEO-Uzmanı 5 yıl
adamlar quantum PC yi yapmış bu saatten sonra çözülemeyecek şifreleme yok artık !
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byJuck 5 yıl
bunu cok daha once yapması gerekiyordu cok geç
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Tom Hagen 5 yıl
https değil miydi zaten diye bir an düşünmeme neden oldu.
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interwap 5 yıl
Yani sadece biz ve NSA görebilecek diyor.
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seven44 5 yıl
güzel gelişme
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Mianfei 5 yıl
Aselsana attığım roket planlarını kimse göremeyecek vuhuuu..
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Father Torque 5 yıl en beğenilen
Ne yalan söyliyeyim bugüne kadar Gmail postalarımız hep şifrelenerek gönderiliyor sanıyordum...
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