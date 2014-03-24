Google, Gmail trafiğini şifreliyor





Son dönemde internet kullanıcılarının izinsiz bir şekilde takip edilmesi skandalları nedeniyle eleştirilerin dozajı giderek artarken, internet devlerinin de izlemelere karşı tedbir alması talep ediliyor. Bunlardan birisi olan Google çalışmalarını hızlandırmış durumda.





Google yaptığı duyuruda Gmail mesajlarının HTTPS kullanılarak şifreleneceğini ve siber sızmalara karşı korunacağını açıkladı. Bu yöntem sayesinde mesajlar yüzde 100 oranında güvenli olacak. Kullanıcıların halka açık WiFi noktalarından internete bağlanması da bunu etkilemeyecek.





Google'ın sonraki hamlesi ise arama trafiği konusunda olacak. Bahar sonlarında Google arama motoru trafiğinin tamamı SSL şifreleme tekniği ile koruma altına alınacak ve kullanıcıların ne tür aramalar yaptığı üçüncü kişilerin eline geçemeyecek.

http://vr-zone.com/articles/google-says-gmail-traffic-now-encrypted/74595.html