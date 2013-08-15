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Google, Gmail'e gönderilen mailleri izinsiz olarak üçüncü tarafın erişimine açıyor

5 yıl
1,2b
1
57
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, Gmail'e gönderilen mailleri izinsiz olarak üçüncü tarafın erişimine açıyor

Son dönemlerde özel bilgilerin paylaşılması konusunda en çok eleştirilen firmaların başında gelen Google, ABD'de açılan bir davaya verdiği savunmada aslında eleştirilerin haksız olmadığını göstermiş oldu.

Google aleyhine açılan dava, firmanın mail trafiğini hedef reklamlar için taraması ve böylece federal kanunları ihlal etmesi. Google'ın dava için yapmış olduğu savunma ise daha vahim bir tabloyu ortaya koyuyor. Google, davaya verdiği savunmada bir Gmail adresine gönderilen mailler için bir gizlilik beklentisi olmadığını ve gönüllü olarak üçüncü tarafın erişimine açık kabul edildiğini belirtti.

Hak ihlali savunucularını oldukça kızdıracak olan savunmasında Google, gelen mailleri virüs veya spam tehlikesine karşı taramanın yanında, yazarın gerçek niyetini öğrenmek amacıyla da farklı cihazlardan geçirdiğini dile getiriyor. Buna düşünce verisi diyen Google, daha sonra ticari kazanımlar için kullanıyor. 

Google bu hareketini ise 1979 yılında kabul edilen bir kanuna dayandırıyor. Kanuna göre üçüncü taraf kişilere gönderilen verilerin bir gizlilik içine sokulması mümkün değil. Yani bir iş ortağınıza gönderdiğiniz mektubu ortağınızın asistanının onun yerine açarak içeriğine göz atması gizlilik ihlali içerisinde değerlendirilemez. Burda da Google, Gmail hizmeti için bir asistan konumuna geçiyor ve sizin yerinize gelen postaların içeriğine göz atıyor. 

Tabi burada Google, asıl görevinin bir nevi postacı ve posta servisi gibi maili dokunmadan alıcıya ulaştırmak olduğunu es geçiyor. Ancak posta yoluyla gönderdiğiniz bir mektuba nasıl aracı kurumlar müdahale edemiyorsa, emaillere de aynı prosedürün uygulanması gerekiyor. 

Consumer Watchdog adlı özel hayatın gizliliği savunucuları ise Google'ın bu açıklama ile özel hayata hiçbir saygısının olmadığını dolaylı olarak kabul ettiğini belirtiyor ve gönderdiği mailin gizliliğine önem veren kullanıcıların kesinlikle Gmail kullanmamasını tavsiye ediyor.

Gmail ile ilgili güvenlik endişeleri aslında 2004 yılında ilk lanse edildiği döneme kadar gidiyor. O dönemden bu yana Google'ın mailleri reklam gösteriminde temel almak üzere taradığı ve özel bilgileri kullandığı sık sık dile getiriliyor. Microsoft geçen yıl Gmail kullanıcılarını daha güvenli olan Outlook'a geçmeye davet etmişti.  

ABD federal istihbarat birimlerinin güvenli ve taranamayan mail hizmetlerine karşı negatif bir tutumunun olduğu biliniyor. Edward Snowden tarafından kullanılan Lavabit ve Silent Circle adlı iki güvenli email hizmeti, yetkili merciler tarafından kapatıldı. Bu da hükümetin aslında gizlilik konularından çok da rahatsız olmadığını gösteriyor.

Google aleyhine açılan gizlilik ihlali davası 5 Eylül tarihinde patent davaları ile tanıdığımız yargıç Lucy Koh tarafından San Fransisco bölge mahkemesinde görülmeye başlanacak. Gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden mağdurların da davaya müdahil olması bekleniyor. Google'ın iddialar ile ilgili yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Kullanıcılarımızın mahremiyeti ve güvenliğini bizim için son derece ciddi ve önemli bir konudur, son dönemde bunun aksini iddia eden haberler ise tamamen gerçek dışıdır. Gmail için geliştirdiğimiz güvenlik ve mahremiyeti özellikleri endüstriye öncülük edecek derecede ileri düzeydedir ve söz konusu koruma herhangi bir Gmail kullanıcısına e-posta gönderen herkes için geçerlidir." 

http://www.slashgear.com/google-filing-says-emails-sent-to-gmail-have-no-expectation-of-privacy-13293642/ Yorum Yaz
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cagataykoroglu 5 yıl en beğenilen
Bildiğin şerefsizlik!
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Guest-B61CB1CD0 5 yıl
outlook'un çıkmasıyla tüm servislerimi microsoft'a taşıdım tabi bunda w8 ve wp8 almam da etkili oldu.(mail hariç) bundan sonra yandex kaullanıyorum amerşkanlar çalana kadar birazda ruslar çalsın :D
şaka maka bugüne kadar kullandıklarımdan google en iyi rakip yandex ;
bing, yahoo filan diğerleri berbat..
outlook'un çıkmasıyla tüm servislerimi microsoft'a taşıdım tabi bunda w8 ve wp8 almam da etkili oldu.(mail hariç) bundan sonra yandex kaullanıyorum amerşkanlar ...
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Leskodjer 5 yıl
Hadi beyler toplanın Yahoo'ya geçiyoruz.
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grezimonk 5 yıl
infinitycry
outlookun çıkmasıyla tüm servislerimi microsofta taşıdım tabi bunda w8 ve wp8 almam da etkili oldu.(mail hariç) bundan sonra yandex kaullanıyorum amerşkanlar çalana kadar birazda ruslar çalsın :Dşaka maka bugüne kadar kullandıklarımdan google en iyi rakip yandex ; bing, yahoo filan diğerleri berbat..

yandex Google hizmetini kullanıyor... yuh...
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etlik 5 yıl
Bu yazılanları okuduktan sonra mailden soğudum.
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grezimonk 5 yıl
bu MS'nin iftirasıdır... MS gmail kullanıcısının verilerini izlemez... milyonlarca kullanıcıyı nasıl izleyecek?
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hdfxf 5 yıl
outlook hesabım spam dolduğu için gmail kullanmaya başlamıştım ama artık bu gidiş le yeni bir outlook hesabı açmalıyız
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Surfer Rosa 5 yıl
GMail kullanmıyorum, chrome kullanıyorum, youtube hesabım var, outlook kullanıyorum, param olsa Lumia 920 alırım. Anti google mıyım ne?
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Mutlucan96 5 yıl
Yarası olan gocunsun :D Diyemem tabii ama epostayı suç işlemek için kullanacaksanız yasadışı işler yapacaksanız... artık bilmiyorum. Ben Gmail'i kullanışlı buluyorum. Başka servis kullanacağız da ne kullanacağız? Yandex diyenleri Microsoft diyenleri hiç anlamıyorum. Google pek çok hizmetinde başarılı tebrik ediyor ve kullanıyorum ama Google raydan çıkmaya başladı. Yine de Google'dan vazgeçirecek şeyler değil bunlar benim için. Tarayıcı olarak Firefox kullanıyorum, işletim sisemi olarak ubuntu kullanırım ama arama motoru, haritalar, Google Plus bunlara başarılı alternatifler bulamıyorum.
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ama=neden 5 yıl
free4200
infinitycryoutlookun çıkmasıyla tüm servislerimi microsofta taşıdım tabi bunda w8 ve wp8 almam da etkili oldu.(mail hariç) bundan sonra yandex kaullanıyorum amerşkanlar çalana kadar birazda ruslar çalsın :Dşaka maka bugüne kadar kullandıklarımdan google en iyi rakip yandex ; bing, yahoo filan diğerleri berbat..
itiraz eden olacaktır belki ama haritalar servisinde bing en iyisi...

Bunu benden başka düşünen de varmış meğer :)
Silverlight kontrolü ile tarayıcı üzerinde tartışmasız en iyisiydi. Tek sorunu abd dışındaki ülkelerde mekan,cadde bilgilerinin yetersiz olmasıydı.
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Basteryus 5 yıl
Google her şeyin mokunu çıkardın bi gmail kaldı ona da el at eksik kalmasın. Youtube da zaten ufaktan ufaktan bozmaya başladı. Google' a ait bütün servisleri terkedicem bu gidişle.
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ama=neden 5 yıl
DH Misafiri
ooodboooApple mail servisi varmi ?
iCloud panpa.Her türlü gideri var.Google gibi şerefsizlik de yapmaz.

iCloud; Windows Azure tabanlıdır, Siri; Bing tarafından güçlendirilen Wolfram-Alpha'yı kullanır.
Her türlü birilerinin elindesin :D
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Guest-D646290BC 5 yıl
infinitycry
outlookun çıkmasıyla tüm servislerimi microsofta taşıdım tabi bunda w8 ve wp8 almam da etkili oldu.(mail hariç) bundan sonra yandex kaullanıyorum amerşkanlar çalana kadar birazda ruslar çalsın :Dşaka maka bugüne kadar kullandıklarımdan google en iyi rakip yandex ; bing, yahoo filan diğerleri berbat..

yahoo mu berbat. pehh .. yahoo mail superdir
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LORDTEK 5 yıl
gmail konusu gündeme geldiği için herkes gmail'e odaklanmış da asıl bilgi kaçırma chrome ile oluyor. https bile sızmaya engel değil. Browser (gezgin) olarak firefox, mobil işletim sistemi olarak firefox os (bekleniyor), mail olarak da sis651'in yazdığı gibi kişisel host'a e-posta uygulaması olmalı...
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sis651 5 yıl
Kendi hostumun e-posta yazılımını kullanıyorum, memnunum. :)
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mubot 5 yıl
Hotmailde yahoo da yapılan şey gmail de de yapılınca millet nasıl isyan etmiş :)
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saylia 5 yıl
Courageux Celestiale
Hadi beyler toplanın Yahooya geçiyoruz.

yahoo cok mu iyi :) . hristiyanlar ve yahudiler isimlere, logolara cok önem veririler. ya acik olarak yada sifreli olarak bisey ifade eder. yahoo sana neyi animsatiyor. sonunda bi va eksik.
japonlara ve güney korelilere cok güveniyorum nedense. mert insanlar. tizen bi gelsin bakalim, nasil bisey olacak. güven verirse, daha cok gelismesini beklemeden gecerim.
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