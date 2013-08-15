Google, Gmail'e gönderilen mailleri izinsiz olarak üçüncü tarafın erişimine açıyor

Son dönemlerde özel bilgilerin paylaşılması konusunda en çok eleştirilen firmaların başında gelen Google, ABD'de açılan bir davaya verdiği savunmada aslında eleştirilerin haksız olmadığını göstermiş oldu.





Google aleyhine açılan dava, firmanın mail trafiğini hedef reklamlar için taraması ve böylece federal kanunları ihlal etmesi. Google'ın dava için yapmış olduğu savunma ise daha vahim bir tabloyu ortaya koyuyor. Google, davaya verdiği savunmada bir Gmail adresine gönderilen mailler için bir gizlilik beklentisi olmadığını ve gönüllü olarak üçüncü tarafın erişimine açık kabul edildiğini belirtti.





Hak ihlali savunucularını oldukça kızdıracak olan savunmasında Google, gelen mailleri virüs veya spam tehlikesine karşı taramanın yanında, yazarın gerçek niyetini öğrenmek amacıyla da farklı cihazlardan geçirdiğini dile getiriyor. Buna düşünce verisi diyen Google, daha sonra ticari kazanımlar için kullanıyor.





Google bu hareketini ise 1979 yılında kabul edilen bir kanuna dayandırıyor. Kanuna göre üçüncü taraf kişilere gönderilen verilerin bir gizlilik içine sokulması mümkün değil. Yani bir iş ortağınıza gönderdiğiniz mektubu ortağınızın asistanının onun yerine açarak içeriğine göz atması gizlilik ihlali içerisinde değerlendirilemez. Burda da Google, Gmail hizmeti için bir asistan konumuna geçiyor ve sizin yerinize gelen postaların içeriğine göz atıyor.





Tabi burada Google, asıl görevinin bir nevi postacı ve posta servisi gibi maili dokunmadan alıcıya ulaştırmak olduğunu es geçiyor. Ancak posta yoluyla gönderdiğiniz bir mektuba nasıl aracı kurumlar müdahale edemiyorsa, emaillere de aynı prosedürün uygulanması gerekiyor.





Consumer Watchdog adlı özel hayatın gizliliği savunucuları ise Google'ın bu açıklama ile özel hayata hiçbir saygısının olmadığını dolaylı olarak kabul ettiğini belirtiyor ve gönderdiği mailin gizliliğine önem veren kullanıcıların kesinlikle Gmail kullanmamasını tavsiye ediyor.





Gmail ile ilgili güvenlik endişeleri aslında 2004 yılında ilk lanse edildiği döneme kadar gidiyor. O dönemden bu yana Google'ın mailleri reklam gösteriminde temel almak üzere taradığı ve özel bilgileri kullandığı sık sık dile getiriliyor. Microsoft geçen yıl Gmail kullanıcılarını daha güvenli olan Outlook'a geçmeye davet etmişti.





ABD federal istihbarat birimlerinin güvenli ve taranamayan mail hizmetlerine karşı negatif bir tutumunun olduğu biliniyor. Edward Snowden tarafından kullanılan Lavabit ve Silent Circle adlı iki güvenli email hizmeti, yetkili merciler tarafından kapatıldı. Bu da hükümetin aslında gizlilik konularından çok da rahatsız olmadığını gösteriyor.





Google aleyhine açılan gizlilik ihlali davası 5 Eylül tarihinde patent davaları ile tanıdığımız yargıç Lucy Koh tarafından San Fransisco bölge mahkemesinde görülmeye başlanacak. Gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden mağdurların da davaya müdahil olması bekleniyor. Google'ın iddialar ile ilgili yaptığı açıklama ise şu şekilde:





"Kullanıcılarımızın mahremiyeti ve güvenliğini bizim için son derece ciddi ve önemli bir konudur, son dönemde bunun aksini iddia eden haberler ise tamamen gerçek dışıdır. Gmail için geliştirdiğimiz güvenlik ve mahremiyeti özellikleri endüstriye öncülük edecek derecede ileri düzeydedir ve söz konusu koruma herhangi bir Gmail kullanıcısına e-posta gönderen herkes için geçerlidir."