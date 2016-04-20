Google, Google.com'un tehlikeli bir web sitesi olduğunu düşünüyor

Web sitelerinin ziyaret için tehlikeli olup olmadığını öğrenmek adına sorgulama yapabileceğiniz Google'ın "Güvenli Tarama Site Durumu" (Safe Browsing Site Status) denetleyicisinin, Google.com'u kısmen tehlikeli web sitesi olarak algıladığı ortaya çıktı. Sorugulama yaptıktan sonra "Bu web sitesindeki bazı sayfalar, ziyaretçilerin bilgisayarlarına kötü amaçlı yazılım yüklemektedir" şeklinde bir uyarı görüntüleniyor. Bu kesinlikle tuhaf bir durum ancak Washington Post'un belirttiği gibi gayet mantıklı bir açıklaması olabilir.

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Güvenlik denetiminin alt kısmında "Panik olmayın. Kullanıcılar bazen normalde güvenli olan web sitelerinde kötü içerik yayınlarlar. Güvenli Tarama, web yöneticisi kötü içeriği temizlediğinde güvenlik durumunu güncelleyecektir" diyor. Washington Post'un da işret ettiği gibi bazı insanlar kötü niyetli içerik barındırmak için Google'ın hizmetlerini kullanmış olabilirler.

Güvenli Tarama denetleyicisi, Tumblr ve popüler kod paylaşım sitesi github.com gibi kullanıcıların içerik gönderdiği çoğu web sitesini kısmen tehlikeli olarak görebilir. Bunların hepsi aracın mükemmel olmadığını gösteriyor. Eğer denetleyici ziyaret ettiğiniz URL'nin güvenli olduğunu söylese bile dikkatli olmakta fayda var.

https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2016/04/19/why-google-is-warning-that-google-com-is-partially-dangerous/?tid=sm_tw