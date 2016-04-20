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Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Google.com'un tehlikeli bir web sitesi olduğunu düşünüyor

Google'ın "Güvenli Tarama" teknolojisi Google.com web sitesini "kısmen tehlikeli" olarak değerlendirdiği ortaya çıktı. Ancak bunun oldukça mantıklı bir açıklaması olabilir.
3 yıl
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Güvenlik
Onur Seven
Haber Editörü
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Web sitelerinin ziyaret için tehlikeli olup olmadığını öğrenmek adına sorgulama yapabileceğiniz Google'ın "Güvenli Tarama Site Durumu" (Safe Browsing Site Status) denetleyicisinin, Google.com'u kısmen tehlikeli web sitesi olarak algıladığı ortaya çıktı. Sorugulama yaptıktan sonra "Bu web sitesindeki bazı sayfalar, ziyaretçilerin bilgisayarlarına kötü amaçlı yazılım yüklemektedir" şeklinde bir uyarı görüntüleniyor. Bu kesinlikle tuhaf bir durum ancak Washington Post'un belirttiği gibi gayet mantıklı bir açıklaması olabilir.
Ayrıca Bkz. "Zombi bilgisayarlara devlet müdahale edecek"
Güvenlik denetiminin alt kısmında "Panik olmayın. Kullanıcılar bazen normalde güvenli olan web sitelerinde kötü içerik yayınlarlar. Güvenli Tarama, web yöneticisi kötü içeriği temizlediğinde güvenlik durumunu güncelleyecektir" diyor. Washington Post'un da işret ettiği gibi bazı insanlar kötü niyetli içerik barındırmak için Google'ın hizmetlerini kullanmış olabilirler.
Güvenli Tarama denetleyicisi, Tumblr ve popüler kod paylaşım sitesi github.com gibi kullanıcıların içerik gönderdiği çoğu web sitesini kısmen tehlikeli olarak görebilir. Bunların hepsi aracın mükemmel olmadığını gösteriyor. Eğer denetleyici ziyaret ettiğiniz URL'nin güvenli olduğunu söylese bile dikkatli olmakta fayda var.

https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2016/04/19/why-google-is-warning-that-google-com-is-partially-dangerous/?tid=sm_tw Yorum Yaz
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crazywinner3 3 yıl en beğenilen
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myhotyro 3 yıl
crazywinner3
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Haber boş olmasına boş da, bu yorum boş bile değil. Üç yaşında bebe bile artı alacam diye böyle boş şaklabanlık yapmaz yapmaz.
crazywinner3Boş haber diyenler artıya çökHaber boş olmasına boş da, bu yorum boş bile değil. Üç yaşında bebe bile artı alacam diye böy...
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crazywinner3 3 yıl myhotyro
myhotyro

crazywinner3

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Haber boş olmasına boş da, bu yorum boş bile değil. Üç yaşında bebe bile artı alacam diye böyle boş şaklabanlık yapmaz yapmaz.

Offf bunu yazdın ya forumu kurtardın, süpersin kardeşim. Ben o artı almak isteyenlerle ilgili ironi yapmıştım. Ama pek bi anlaşılmaz olmuş sanırım
myhotyrocrazywinner3Boş haber diyenler artıya çökHaber boş olmasına boş da, bu yorum boş bil...
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silversmith 3 yıl
Öz güven gibisi yok! Tek kusuru kendini bile tanımıyorsun!
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tobepeople 3 yıl
Adamlar zekâ küpü, başkası Google tehlikeli demeden kendileri diyor ki o kadar güveniliriz ki kendi açıklarımızı bile biliyoruz diyor.
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myhotyro 3 yıl
crazywinner3
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Haber boş olmasına boş da, bu yorum boş bile değil. Üç yaşında bebe bile artı alacam diye böyle boş şaklabanlık yapmaz yapmaz.
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crazywinner3 3 yıl myhotyro
myhotyro

crazywinner3

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Haber boş olmasına boş da, bu yorum boş bile değil. Üç yaşında bebe bile artı alacam diye böyle boş şaklabanlık yapmaz yapmaz.

Offf bunu yazdın ya forumu kurtardın, süpersin kardeşim. Ben o artı almak isteyenlerle ilgili ironi yapmıştım. Ama pek bi anlaşılmaz olmuş sanırım
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neo01470 3 yıl
Güya dürüstlük gösterisi yapıyorlar o kadar.
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crazywinner3 3 yıl en beğenilen
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