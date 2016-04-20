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Zombi bilgisayarlara devlet müdahale edecek

Türkiye’de tespit edilmiş 2 milyon zombi bilgisayarın bulunduğunu aktaran Ulaştırma Bakanlığı, bu bilgisayarların tespit edilerek gerekli işlemin yapılacağını belirtiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Onur Seven
Haber Editörü
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Elektronik Belge Yönetim Sistemleri (EBYS) Zirvesi 2016 etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada önemli açıklamalar yaptı. Bakanlığın 2008 sonunda e-Devlet'i kurduğunu söyleyen Yıldırım, bunu "eleştiren devletten 'e'leştiren devlete geçiş süreci" olarak tanımladı. Ayrıca devletin milyarlarca arşivinin küçük bir çipe yerleştirilmesinin siber güvenlik tehdidini beraberinde getirdiğini söyledi.
Ayrıca Bkz. "Nüfusu 500’den az olan köylere devlet 4.5G hizmeti götürecek"
Türkiye'de 2 milyon bilgisayarın köleleştirildiğini ifade eden bakan, ülkemizin siber suçlarda dünya ortalamasının ön sıralarında olduğunu vurgulayarak, saldırıya maruz kalan 8. ülke konumunda olduğumuzu hatırlattı. Türkiye'deki köleleştirilmiş bilgisayar sayısının oldukça fazla olduğuna dikkat çeken Yıldırım, bu konuda bakanlığın ciddi bir çalışma başlattığını açıkladı.
Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak, işletim sistemi sağlayan dünyanın en bilindik firmalarıyla ortak bir girişim sürdürdüklerini de bildirdi. Bu bağlamda ülkemizdeki köleleştirilmiş, çalınmış bilgisayar IP'lerini tespit edip gerekli önlemleri alacaklarını söyleyen bakan, böylece vatandaşların mağduriyet yaşamasının ve haksız yere suçlanmasının önüne geçeceklerini belirtti.

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MegaWolt38 3 yıl en beğenilen
Bizim izimizi sürene kadar kendi oğlunun izini sürsün, Singapur'da kumar oynamasın!
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freefalcon 3 yıl
Bilgisayarlarımıza tam erişim sağlamak için güzel kılıf uydurmuşlar. Yersen...
Yanıtla +106
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Prens 3 yıl
Sayın bakanımız ve Obama'nın aynı videoda yer aldığı bir görüntü mevcut.
youtube.com/...

3 Yanıt Yanıtla +97
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4 Avatar Avatar Avatar
taylan.kahraman 2 yıl
Bilgisayarın Zombi olmaması için antivirüs kullanmaktan felan bahsedilmiş. Ama encoded bir exploit herhangi bir programa gömüldüğünde (crack olabilir ya da PDF türü bir dosyaya) antivirüsler %90 ihtimalle zararlıyı yakalayamayacaktır.
Çok yeni ve gelişmiş tekniklerle ele geçirilebiliyor sistemler. Antivirüslerin yakalayamadığını devlet nasıl yakalayacakmış ki :)
Burada bir uygulaması da yapılmış, videoda zararlı kodun nasıl bir programa gömüldüğü anlatılıyor. teknopusula.com/...
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suicide 3 yıl
her kuşu beslediniz bi leylek kaldi zaten. once gidin bi dogru durust vergi toplayin, hirsizlari, yolsuzlari yakalayin. milletin virusu sizi germesin durduk yere.
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koppa 3 yıl macromedia21
Çılgın bir sıcak fırsatmış admin kardeş teşekkürler.

O değilde, sıcak fırsatlarda yanlış konu açana kızıyordum bende. Meğer balık baştan kokuyormuş.
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karavca 3 yıl
bu konu tutar arkadaş. istermisiniz herkese beleş bilgisayar versinler
ama e devletten başka bir yere girmesin bilgisayarlar
donanımhaber tarih olsun
yerine binalihaber gelsin



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fthkrtl 3 yıl koppa
koppa
Çılgın bir sıcak fırsatmış admin kardeş teşekkürler.

O değilde, sıcak fırsatlarda yanlış konu açana kızıyordum bende. Meğer balık baştan kokuyormuş.

Konu sıcak fırsatlarda değil zaten. Ama her ne hikmetse bende sıcak fırsatlarda gördüm geldim. Ama konu navigasyonuna bakarsan sıcak fırsatlarda değil
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KARACABEYY 3 yıl
Takipte kalayim.
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mcake± 3 yıl
Ya arkadaşlar adamlar zaten her türlü bilgiye istediği gibi ulaşıyor. Siz ne anlatıyorsunuz. Ulaştırma bakanımız teknolojiden anlamaz, Milli Eğitim bakanımız eğitimden anlamaz.

Türkiye'de insanlar popülerliklerine yada yalakalık derecelerine göre en olmadı konuşma kabiliyetine yani hitabetine göre parlar ve yerleştirilirler. İmaj ve karizma bizde çok önemlidir. Oysa Allah "İşi ehline verin" diyor. dindar/dinsiz, müslüman/yahudi, bayan/erkek vs. ayırmıyor.

Önyargılarımız dünyamızın ve ahiretimizin içine ediyor. İlk önce kendimiz adam olmadan insanları hizaya getirmeye çalışıyoruz vesselam.
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umut_baris 3 yıl
Ayrıca devletin milyarlarca arşivinin küçük bir çipe yerleştirilmesinin siber güvenlik tehdidini beraberinde getirdiğini söyledi.

Adamın birşey bilmediği bu cümlesinden belli.
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teramit 3 yıl
2 milyon kişinin adresine polis mi gönderecen ? polis antivirüs kurup silinmesinin ardından gitse , e yine bulaşabilir o virüs... ne olacak sonra adam format atınca eski hikayeye dönecek.Adres tespit ederek bu sorunlar çözülüyor olsaydı abd avrupa yapardı.Sorun çok karmaşık çözümü de basit değil, ve çözmeye çalışan adamlar da kusura bakmasınlar buluttan muluttan uzak durun kafayı yormayın diyen tipler. Tübitaktaki hayvanat bahçesi müdürüne soralım gübre falan atsın pc lere değil mi...
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DallasPage 3 yıl
Benim ardarda 10kere maskelenmis ip mi bulabilir mi acaba :)
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Rechargeable 3 yıl
Ben bilgisayar zımbi ise bunu kullanmalarını engellemenin yolu fişi çekmek sanırım
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Yazılımcı Online 3 yıl
Saçma sapan işlerle uğraşıyorlar işin özeti bu. Kişisel verilerin gizliliği hukukuna aykırı bir eylemi hukiki bir eylemmiş gibi kılıfa sokup herkesin bilgisayarındaki paket alışverişini ip bazlı izleyecekler. Sonra bütün sistem patlayacak herkesin bilgileri verileri ortalığa saçılacak. bknz mernis....
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aslanoto 3 yıl
çalıntı arabanın telefonun peşine düşen devlet çalıntı bilgisayarında peşine düşmeli, konuyu farklı yönlere çekmenin gereği yok, siber suçlarla mücadele icabı gerekli, suç işleyen bağlantı IP bilgisayar IP takibine uğrasın, bilgisayarın çalınırsa, araba telefon gibi çalındı bildirimi vermek gerekir.
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emekli56 3 yıl aslanoto
Eski AKP milletvekili birinin yönetim kurulu başkanı olduğu bir vakfa ait okulda 2 ay öğretmen olarak çalıştım.
Yeni aldığım dizüstü bilgisayarım öğretmenler odasındaki dolabımdan çalındı.
O zaman öğrendim ki okulda güvenlik kamerası bile yok.
Okuluna giren hırsızı bile takip edemeyen adamlar IP numarasından zombi bilgisayarı nasıl tespit edecekler.
Ben ancak gülerim bunlara.
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anarki24 3 yıl
Bir konu açılıyor yeri tartışılır, konunun içeriğine baktığınızda olması gereken bir faaliyet,konu kapsamında vakıf olanlar tarafından her türlü değerlendirmeye açık...buraya kadar herşey güzel de kardeşim bakandan, bakanın oğlundan,partisinden bize ne? Herşeyi siyasete çevirecek olursak asıl ezik olması gereken şu an herseyde hak iddaa eden ama hiç bir iş yapmayan siyasi kesim destekçileri. Partisini her türlü eleştiririm ama şu zamana kadar gelmiş geçmiş en çalışkan bakanlardandır Binali yıldırım. Siyasi gozluklerimizi çıkarıp da bir konuya adapte olalım.
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