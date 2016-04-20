Zombi bilgisayarlara devlet müdahale edecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Elektronik Belge Yönetim Sistemleri (EBYS) Zirvesi 2016 etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada önemli açıklamalar yaptı. Bakanlığın 2008 sonunda e-Devlet'i kurduğunu söyleyen Yıldırım, bunu "eleştiren devletten 'e'leştiren devlete geçiş süreci" olarak tanımladı. Ayrıca devletin milyarlarca arşivinin küçük bir çipe yerleştirilmesinin siber güvenlik tehdidini beraberinde getirdiğini söyledi.

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Türkiye'de 2 milyon bilgisayarın köleleştirildiğini ifade eden bakan, ülkemizin siber suçlarda dünya ortalamasının ön sıralarında olduğunu vurgulayarak, saldırıya maruz kalan 8. ülke konumunda olduğumuzu hatırlattı. Türkiye'deki köleleştirilmiş bilgisayar sayısının oldukça fazla olduğuna dikkat çeken Yıldırım, bu konuda bakanlığın ciddi bir çalışma başlattığını açıkladı.

Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak, işletim sistemi sağlayan dünyanın en bilindik firmalarıyla ortak bir girişim sürdürdüklerini de bildirdi. Bu bağlamda ülkemizdeki köleleştirilmiş, çalınmış bilgisayar IP'lerini tespit edip gerekli önlemleri alacaklarını söyleyen bakan, böylece vatandaşların mağduriyet yaşamasının ve haksız yere suçlanmasının önüne geçeceklerini belirtti.