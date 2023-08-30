Google, Solar API ile harita verilerini güneş enerjisinin yaygınlaşması için satacak

Tam Boyutta Gör Google’ın elinde Haritalar uygulaması ve diğer haritalama çözümleri nedeniyle devasa miktarda veri bulunuyor. Firma bu verileri hem yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması hem de bu verilerden yeni bir gelir kapısı elde etmeyi hedefliyor. Paylaşılan bilgilere göre Google, yenilenebilir enerji alanında ürün geliştirirken kullanmaları için bir dizi şirkete yeni harita veri setleri lisanslamayı planlıyor ve ilk yılında 100 milyon dolara kadar gelir elde etmeyi umuyor.

Google, harita verilerini yenilenebilir enerji için satıyor

Görüntülenen şirket için verilere ve Google’ın paylaşımlarına göre yazılım devi, SunRun, Tesla Energy, Aurora Solar, Zillow, Redfin ve PG&E kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılmak üzere bir Solar API sağlayacak. Solar API'den elde edilen verilerin bir kısmı, ilk olarak 2015 yılında başlatılan bir güneş enerjisi tasarruf hesaplayıcısı olan Project Sunroof adlı tüketici odaklı bir pilot uygulamadan gelecek.

Program, kullanıcıların adreslerini girmelerine ve elektrik faturası tasarrufu ve ihtiyaç duyacakları güneş enerjisi kurulumunun boyutu gibi tahmini güneş enerjisi maliyetlerini almalarına olanak tanıyor. Ayrıca Google Maps verilerine dayalı olarak binaların çatılarının ve yakındaki ağaçların 3D modellemesini de sunuyor. Google aynı zamanda Solar API ile birlikte bir evin çatısının ortalama bir yılda ne kadar güneş aldığını da gösterecek. Sonuç olarak, güneş paneli üreticileri veya bu tip sistem sağlayıcılar bireysel veya kurumsal müşterileri için uzaktan güneş enerjisi sistemi tasarlayabilecek, değerlendirme sürelerini azaltabilecek, konum bazlı teklif oluşturabilecek ve tüketicilerin kolayca bilgilendirilmesini sağlayabilecek.

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Bununla birlikte Google, bireysel bina verilerinin yanı sıra belirli bir şehir veya ilçedeki tüm binalar için toplu verilere API erişimi satmayı planlıyor. Belgelere göre şirket, 350 milyondan fazla bina için veriye sahip olduğunu söylüyor. Google, ilgili API'lerinin piyasaya sürdükten sonraki ilk yıl içinde 90 ila 100 milyon dolar arasında gelir elde etmeyi bekliyor. Aynı zamanda API’lerin Google Cloud ürünleriyle bağlantı kurma potansiyeli de var.

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Google, Haritalar verilerini güneş enerjisi için satacak