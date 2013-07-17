Google Haritalar, iPad desteğiyle güncellendi

Google, iOS platformu için geliştirdiği Haritalar uygulamasını güncelleyerek iPad ile uyumlu bir hale getirdi.





Güncellemeyle birlikte 2.0 sürüm numarasına erişen uygulama iPad arayüzünün yanı sıra; canlı trafik güncellemeleri, iç mekan haritalar ve geliştirilmiş navigasyon gibi özellikler de kazandı. Yeni arayüz ile birlikte Google Haritalar'ın iPad kullanıcılarına daha tatmin edici bir kullanım deneyimi sunmaya başladığı kesin. Yeni eklenen özelliklerle de uygulamanın Android'dekine biraz daha yakın bir deneyim sunmaya başladığını söyleyebiliriz. Bu arada Google Haritalar'ın henüz Appstore Türkiye'de indirilebilir içerik olarak sunulmadığını da hatırlatalım.

https://itunes.apple.com/us/app/google-maps/id585027354?mt=8