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Google Haritalar, iPad desteğiyle güncellendi

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google Haritalar, iPad desteğiyle güncellendi
Google, iOS platformu için geliştirdiği Haritalar uygulamasını güncelleyerek iPad ile uyumlu bir hale getirdi. 

Güncellemeyle birlikte 2.0 sürüm numarasına erişen uygulama iPad arayüzünün yanı sıra; canlı trafik güncellemeleri, iç mekan haritalar ve geliştirilmiş navigasyon gibi özellikler de kazandı. Yeni arayüz ile birlikte Google Haritalar'ın iPad kullanıcılarına daha tatmin edici bir kullanım deneyimi sunmaya başladığı kesin. Yeni eklenen özelliklerle de uygulamanın Android'dekine biraz daha yakın bir deneyim sunmaya başladığını söyleyebiliriz. Bu arada Google Haritalar'ın henüz Appstore Türkiye'de indirilebilir içerik olarak sunulmadığını da hatırlatalım. 

https://itunes.apple.com/us/app/google-maps/id585027354?mt=8 Yorum Yaz
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teramit 5 yıl
Google yeri geldiğinde yeterince .... olabiliyor.
Türkiye de vergi sorunu yaşadıkları için 2. hatta 3. sınıf davranıyorlar.
Android marketten ücretli uygulama alımını açmaları için hükümetin araya girmesi gerekti.Developerlar için Türkiye den banka hesabı kabul etmiyorlar.
Adword için olan destek telinden ulaşınca diğer birimler için yardım veremeyeceklerini söylüyorlar.ios Maps mobil için ciddi bir aceleleri yok.Mesele Türkiye olunca testisleri yaymış bir biçimde iş yapıyorlar.
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dhyorumcusu 5 yıl
Türkiye AppStore'a gelmemesi mantıksız evet ama sadece 2 dakikada ABD hesabına geçip bunu indirmek de mümkün.
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siraog 5 yıl
Androidde yaptiklarini getirmisler mapse cok guzel olmus
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OsbourneReynolds 5 yıl
ve uygulamayı Türkiye mağazasına açmamakta ısrarcılar..
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Septams 5 yıl
Bn simdi güncellestirdim mükkemel olmus chrome. Hızlanmıs geçmiş sekmesi gelmis üstteki sekmeler kısmı kısa sürede yok oluyor ve tam ekran deneyimi yaşıyoruz.
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EzoBride 5 yıl
Henüz TR App Store gelmemiş olan uygulamanın ne gibi güncelleme aldıp almadığı beni ilgilendirmez. Beklemiyor da değilim açıkcası
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