Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Haritalar'ın web sürümü Windows Phone cihazları için yeniden açıldı

6 yıl
542
1
4
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz hafta Windows Phone kullanıcılarının gündemini bir hayli meşgul eden Google Haritaların Web sürümünün Internet Explorer 10 üzerinde yaşattığı aksaklık nihayet giderildi.

IE10 üzerinden "maps.google.com" adresine erişmek isteyen Windows Phone kullanıcılarının Google'ın mobil ana sayfasına yönlendirilmesi sonucu teknoloji forumlarında açtıkları konularla ortaya çıkan durum tepkinin büyümesiyle Google'ı açıklama yapmak zorunda bırakmıştı. Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Google, Haritalar'ın mobil versiyonunun Safari ve Chrome gibi Web Kit tarayıcılar için optimize edildiğini dile getirmiş IE10'un bir Web Kit tarayıcı olmadığını belirtmişti. Neyse ki, gelen tepkiler Google'ı bu konuda bir şeyler yapmaya yöneltmiş gibi görünüyor.

Şu an Windows Phone cihazlarındaki IE10 üzerinden sorunsuz bir şekilde erişilebilen Google Haritaların web sürümüne "maps.google.com" adresi üzerinden erişebilirsiniz. 



http://www.phonearena.com/news/Mobile-Google-Maps-website-now-available-to-Windows-Phone-8-users_id38525 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Lumia 920 kullanıcısıyım sonuç yine aynı Google ana sayfaya yönlendiriliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 6 yıl
Denedim, başarılı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 6 yıl eulogy
eulogy

Denedim, başarılı.

Nedir basarili olan ? Ustte ki tuslara basiyosun algilamiyor 3 uncu basista algilamayi basarabiliyor , uydu goruntusunden normal harita goruntusune geccek bir ayar menusu yok , konumumu bul secenegi yok , yukarda ki 4 tustan bir tanesi konumumu bul secenegi buyuk ihtimal ama calismiyor , resmen yuh dedim bu kadar rezil yapabilirler windows surumunu , Simdi basarili olan seyi aciklayin bir zahmet ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2012 yılının en dikkat çekici iOS oyunları 1.Bölüm Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim