Google Haritalar'ın web sürümü Windows Phone cihazları için yeniden açıldı

Geçtiğimiz hafta Windows Phone kullanıcılarının gündemini bir hayli meşgul eden Google Haritaların Web sürümünün Internet Explorer 10 üzerinde yaşattığı aksaklık nihayet giderildi.





IE10 üzerinden "maps.google.com" adresine erişmek isteyen Windows Phone kullanıcılarının Google'ın mobil ana sayfasına yönlendirilmesi sonucu teknoloji forumlarında açtıkları konularla ortaya çıkan durum tepkinin büyümesiyle Google'ı açıklama yapmak zorunda bırakmıştı. Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Google, Haritalar'ın mobil versiyonunun Safari ve Chrome gibi Web Kit tarayıcılar için optimize edildiğini dile getirmiş IE10'un bir Web Kit tarayıcı olmadığını belirtmişti. Neyse ki, gelen tepkiler Google'ı bu konuda bir şeyler yapmaya yöneltmiş gibi görünüyor.





Şu an Windows Phone cihazlarındaki IE10 üzerinden sorunsuz bir şekilde erişilebilen Google Haritaların web sürümüne "maps.google.com" adresi üzerinden erişebilirsiniz.









http://www.phonearena.com/news/Mobile-Google-Maps-website-now-available-to-Windows-Phone-8-users_id38525