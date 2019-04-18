Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Hızlandırılmış Mobil Sayfalar (AMP) projesine değişiklikler getirdi

Tokyo'da düzenlenen AMP Conf 2019'da Google, Hızlandırılmış Mobil Sayfalar projesinde bir dizi değişiklik ve yeni özellikler olduğunu duyurdu. İşte önemli konunun detayları.
1 ay
3b
1
10
Cep Telefonu Diğer
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google, Tokyo'da düzenlenen AMP Conf 2019'da, şirketin Hızlandırılmış Mobil Sayfalar (AMP) projesine bir dizi değişiklik ve yeni özellikler getirdiğini duyurdu. En önemli duyuru, AMP sayfalarının artık adres çubuğunda orjinal site URL'ini göstermesi ancak bu durum AMP özelliğini sevmeyen kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir.

Orjinal siteye erişim zorlaştı

Google aramalarındaki şimşek ikonuyla belirtilen bir AMP bağlantısına tıkladığınızda, aslında sitenin kendi sunucusundaki optimize edilmiş sayfaya yönlendirilmezsiniz. Bunun yerine, Google'ın kendi sunucularında (performansı artırmak için) depolanan önbelleklenmiş bir sürüm alırsınız ve en üstte bir çubuk ile istediğiniz durumda orijinal URL'i ziyaret edebilirsiniz.

Ancak yapılan değişikliklere göre Google aramalardan ziyaret edeceğiniz AMP sayfarlarında artık orjinal sitenin adresini (URL) göreceksiniz. Sorun, bu sistemde, bir sayfanın orijinal versiyonunu ziyaret etmenin son derece zor olması ve kullanıcılar da bu durumdan şikayetçi. Zira yeni modelde sitenin normal sürümü için burayı tıklayın ibaresi yer almıyor. Kullanıcılar, ziyaret etmeye çalıştıkları sitenin alternatif bir sürümünü habersiz bir şekilde ziyaret edecekleri için, bu durumun açık bir şekilde belirtilmesi ve orjinal siteye yönlendirilmesi konusunda nasıl bir çalışma yapılacağı ise şimdilik belirsiz.

https://webmasters.googleblog.com/2019/04/instant-loading-amp-pages-from-your-own.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozakin70 1 ay
Reklam gelirlerinden oldukça düşme yaşadım ve sürekli hatalarla uğraştığım için benden uzak dursunlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
bütün interneti artık google da gezeceğiz demek oluyor bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TEHET 1 ay
Tamamen saçmalık. Zaten reklam gelirleri düşen çoğu kişi iptal etti amp'yi. Sitenin hızlı açılması kullanışlı olduğu anlamına gelmiyor maalesef.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chtsydn 1 ay
Peki doğrudan url yi adres çubuğuna yazdığımız da amp versiyonuna mı gidiyor yoksa orjinal site mi açılıyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CrashBone 1 ay
amp kullanmak istemeyenler
1) chrome kullanmayın
2) google arama motorunu kullanmayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
G1903K 1 ay yeni yorumcu
Kendi internet sitemde görünümü bozduğu için AMP eklentisini kaldırdım ben.
Bu dayatma niye?..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 ay
Google arama sıralamarında öncelik tanımasa kimse geçmeyecekte işte google ve dayatmaları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Led Zeppelin 1 ay
Bazı sitelerde olmasını anlarım da forumlarda tamamen saçmalık. İki saat uğraştırıyor, sonunda pc den giriyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord Melkor 1 ay
Amp yi kapatmanın yolu var mı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balcis 1 ay
yahu bu iyi bir şey değil ki, adrese bakacaksın orijinal, amp'ten normale dön butonu da yok. adamlar normal web yerine geçecek, her sayfanın da tekeli olacak herifler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +261 12 Angry Men +151 Informed +145 serdar_k +112 madmahmutd +106 flowerhorn +83 aca-n +76 csh +70 Chronotide +70 volkie +60
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2983 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, amp ve
4 etiket daha hızlandırılmış mobil sayfalar Cep Telefonu Diğer Mobil Teknolojiler Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Notre Dame yangınının söndürülmesinde rol alan robot, “Colossus” 1 ay 29 TL değerindeki Transistor, Epic Store'da ücretsiz oldu 1 ay NASA, Ay'ın 'buzla kaplı' kutuplarına astronot gönderecek 1 ay Bir dönem sona erdi: BlackBerry Messenger (BBM), 31 Mayıs itibarıyla kapanıyor 1 ay Epic Store, 400 TL'lik oyunun ön sipariş fiyatını 99 TL'ye indirdi 1 ay Masaüstü Chrome için okuma modu geliyor - Gelene kadar en iyi alternatif Pocket 1 ay ADATA büyük kısmı aydınlatmalı RAM belleklerini duyurdu 1 ay Dört arka kamera ve Snapdragon 855'li Lenovo Z6 Pro geliyor 1 ay Xiaomi'den Redmi 6, Redmi 6A ve Redmi S2 kullanıcılarına kötü haber 1 ay NASA, evrenin en eski molekülünün izini 3,000 ışık yılı uzaklıkta buldu 1 ay ABD yüz tanıma sistemleri ülkeden çıkanların %97’sini tanıyacak 1 ay Halo TV dizisinde Master Chief karakterini canlandıracak aktör bulundu 1 ay Daha küçük ve ucuz Nintendo Switch Sonbahar’da geliyor 1 ay Sürekli ertelenen Minecraft filmi, 2022 yılında vizyona girecek 1 ay Epic Games, hesap güvenliğini iki aşamalı doğrulama ve e-posta onayıyla arttırıyor 1 ay Sosyal medyanın gözde rotası Doğu Ekspresi yenileniyor 1 ay Motorola’dan One adı altında dört yeni telefon geliyor 1 ay Raja Khoduri’nin Samsung ziyareti kafaları karıştırdı 1 ay LG V50 ThinQ 5G'nin çıkış tarihi ertelendi 1 ay 2si1 inceleme | Sennheiser Momentum True Wireless 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Google, Hızlandırılmış Mobil Sayfalar (AMP) projesine değişiklikler getirdi Sonraki Teknoloji ve girişimciliğin konuşulacağı IWD Antalya’19 etkinliği başlıyor 1 ay 2020 Mercedes-Benz GLS resmen tanıtıldı 1 ay Facebook ‘istemeden’ 1,5 milyon kişinin rehberini kaydetti 1 ay Samsung ilk günden ekranları kırılan Galaxy Fold modelleri hakkında açıklama yaptı 1 ay Microsoft, 50 inç ekranlı Surface Hub 2S modelini tanıttı 1 ay Çekirdek seviyesinde güvenlik sunan yeni Intel işlemciler duyuruldu 1 ay OnePlus 3 ve 3T modelleri Android Pie güncellemesi aldı 1 ay 2000$ değerindeki Galaxy Fold modellerinde ekran sorunu başladı 1 ay Game Of Thrones 8. Sezon ilk bölümü, korsan izlenme rekoru kırdı 1 ay Dijital Dönüşümde Neredeyiz? Dijital Ekonomi Sempozyumu'ndaydık 1 ay Samsung Galaxy M20 güncellemesi şarj hızını arttırıyor 1 ay Galaxy A40s ve Galaxy A60 resmiyet kazandı 1 ay Huawei P30 Pro'un ucuz versiyonu Honor 20 Pro göründü 1 ay Facebook, Siri'ye rakip bir sanal asistan geliştiriyor 1 ay GTX 1650’nin teknik özellikleri ve fiyatı sızdı 1 ay ABD, CRISPR yöntemini resmi olarak insanlar üzerinde kullanmaya başladı 1 ay Netflix'ten 'The Witcher' dizisinin yayın tarihiyle ilgili açıklama 1 ay Dünyada 3d yazıcıyla üretilen ilk kalp duyuruldu 1 ay AMD FreeSync monitörde Nvidia G-Sync nasıl açılır? 1 ay Üç arka kameralı Vivo Y17'nin kutu görseli ve özellikleri ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Amazon Fire TV 4K UHD| FireFox Web
DH Forum
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim