Google, Hızlandırılmış Mobil Sayfalar (AMP) projesine değişiklikler getirdi

Google, Tokyo'da düzenlenen AMP Conf 2019'da, şirketin Hızlandırılmış Mobil Sayfalar (AMP) projesine bir dizi değişiklik ve yeni özellikler getirdiğini duyurdu. En önemli duyuru, AMP sayfalarının artık adres çubuğunda orjinal site URL'ini göstermesi ancak bu durum AMP özelliğini sevmeyen kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir.

Orjinal siteye erişim zorlaştı

Ancak yapılan değişikliklere göre Google aramalardan ziyaret edeceğiniz AMP sayfarlarında artık orjinal sitenin adresini (URL) göreceksiniz. Sorun, bu sistemde, bir sayfanın orijinal versiyonunu ziyaret etmenin son derece zor olması ve kullanıcılar da bu durumdan şikayetçi. Zira yeni modelde sitenin normal sürümü için burayı tıklayın ibaresi yer almıyor. Kullanıcılar, ziyaret etmeye çalıştıkları sitenin alternatif bir sürümünü habersiz bir şekilde ziyaret edecekleri için, bu durumun açık bir şekilde belirtilmesi ve orjinal siteye yönlendirilmesi konusunda nasıl bir çalışma yapılacağı ise şimdilik belirsiz.

https://webmasters.googleblog.com/2019/04/instant-loading-amp-pages-from-your-own.html

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Google aramalarındaki şimşek ikonuyla belirtilen birtıkladığınızda, aslında sitenin kendi sunucusundaki optimize edilmiş sayfaya yönlendirilmezsiniz. Bunun yerine,(performansı artırmak için) depolanan önbelleklenmiş bir sürüm alırsınız ve en üstte bir çubuk ile istediğiniz durumdaziyaret edebilirsiniz.