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İsveç, elektrikli otobüs ve kamyonları şarj eden yol inşa edecek

İsveç hükümeti, elektrikli otobüs ve kamyonları şarj eden bir yol inşa edeceğini açıkladı. Yaklaşık 1.6 km'lik bu yol Electreon şirketi ile yapılacak ortak çalışma ile yapılacak.
1 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Elektrikli otomobil otomobillerin en büyük dezavantajlarından biri, şarj ederken harcanan zaman olarak gösterilse de, günümüzde şarj istasyonu ihtiyacı problemi de en az bu durum kadar can sıkıcı diyebiliriz. Ancak İsveç hükümeti, bu konuyla ilgili bir çalışma başlatarak, elektrikli otobüs ve kamyonları şarj eden bir yol inşa edeceğini açıkladı.

Emisyon sorununu da çözecek

Visby şehri ile İsveç'teki Gotland Adası'ndaki havaalanı arasında inşa edilecek bu 1.6 km uzunluğundaki yol, Electreon firması tarafından geliştirilen teknolojiler kullanılarak inşa edilecek. Yaklaşık olarak 12.5 milyon dolara mal olacak bu projenin bedeli ise İsveç hükümeti tarafından finanse edilecek.
Electreon'un iş geliştirme başkan yardımcısı Noam Ilan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu yolun havaalanına seyahat eden yolcular için kullanılacağını belirterek: "Ağır bir kamyonun veya otobüsün ilk kez, yoldan kablosuz olarak şarj olabilmesi heyecan verici. Bu çalışmaları kanıtladığımızda, uzun mesafeli kamyon taşımacılığından kaynaklanan büyük emisyon sorununa en mükemmel ve uygun maliyetli çözümü getirebileceğiz." ifadelerini kullandı. Herşeyin planlara uygun olarak gerçekleşmesi durumunda ise İsveç'te 2 bin km uzunluğunda, elektrikli şarjı destekleyen yeni bir yolun inşasına da başlanacağı belirtildi.

http://www.globalconstructionreview.com/news/israeli-firm-create-electric-charging-road-sweden/ Yorum Yaz
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bulentcandan 1 ay en beğenilen
El oğlu durmuyor, çalışıyor...
Bizimkiler de boş durmuyor; oy sayıyorlar, ayran içiyorlar, lahmacun yiyorlar...
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Morphinz 1 ay
Elektrik kullanımını nasıl tespit edip faturalandıracaklar? Zor olan kısım burası.
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bulentcandan 1 ay Morphinz
O kısmı kolay aslında. Bugün telefonlarımızda kullandığımız NFC teknolojisine benzer şekilde olur, aracın ne kadarlık şarj aldığı sisteme aktarılır ve bakiyeden otomatik olarak düşülür.
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shadowtr 1 ay
Otobüslerin zaten maksimum 40-50 kilometrelik rotaları vardır. Tüm yol boyunca şarj etmek yerine, duraklarda şarj sağlamak çok daha mantıklı ve ucuz maliyetli olacaktır bence.
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dış kapının iç mandalı 1 ay
Onlar da yol yapıyor, biz de yol yapıyoruz
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Bay Robot 1 ay
Adamlar harbi yol yapıyor...
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DH Misafiri 1 ay
Milletin yaptığı plan ve projelere bak bizim ülkede seçilmiş insanların mazbataları bile verilmiyor.
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DH Misafiri 1 ay
toprak yolda ne olacak hep sistemin içinde kal mı bu durum
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Ceqa 1 ay
Hangi seviye bu ?
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bulentcandan 1 ay Ceqa
Hangi seviye derken...?
Resimlere bakıp otonom seviyesinden bahsediyorsunuz herhalde. İçeriği okumadınız belli ki.
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muammer816 1 ay
elektrikli araçlar için özel ve güzel bir gelişme.o 2 bin km'lik yol yapılırsa muhteşem olur.umarım bizde de bu tarz yeni yollar yapılabilir.gerçi şuan elektrikli araçlar çok pahalı ülkemizde ama belki gelecekte ucuzlar,kim bilir :D
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mceliker 1 ay muammer816
elektriksiz yol fiyatlarına bakarsan elektrikli yolun benzinle gitmekten çok daha pahalıya geleceğini görürsün bizim ülkemizde.
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kayamtky 1 ay
Yenilik bu olsa gerek.
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bulentcandan 1 ay en beğenilen
El oğlu durmuyor, çalışıyor...
Bizimkiler de boş durmuyor; oy sayıyorlar, ayran içiyorlar, lahmacun yiyorlar...
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