İsveç, elektrikli otobüs ve kamyonları şarj eden yol inşa edecek

Elektrikli otomobil otomobillerin en büyük dezavantajlarından biri, şarj ederken harcanan zaman olarak gösterilse de, günümüzde şarj istasyonu ihtiyacı problemi de en az bu durum kadar can sıkıcı diyebiliriz. Ancak İsveç hükümeti, bu konuyla ilgili bir çalışma başlatarak, elektrikli otobüs ve kamyonları şarj eden bir yol inşa edeceğini açıkladı.

Emisyon sorununu da çözecek

Visby şehri ile İsveç'teki Gotland Adası'ndaki havaalanı arasında inşa edilecek bu 1.6 km uzunluğundaki yol, Electreon firması tarafından geliştirilen teknolojiler kullanılarak inşa edilecek. Yaklaşık olarak 12.5 milyon dolara mal olacak bu projenin bedeli ise İsveç hükümeti tarafından finanse edilecek.

http://www.globalconstructionreview.com/news/israeli-firm-create-electric-charging-road-sweden/

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Electreon'un iş geliştirme başkan yardımcısıkonuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu yolun havaalanına seyahat eden yolcular için kullanılacağını belirterek: "Ağır bir kamyonun veya otobüsün ilk kez, yoldan kablosuz olarak şarj olabilmesi heyecan verici. Bu çalışmaları kanıtladığımızda, uzun mesafeli kamyon taşımacılığından kaynaklanan büyük emisyon sorununa en mükemmel ve uygun maliyetli çözümü getirebileceğiz." ifadelerini kullandı. Herşeyin planlara uygun olarak gerçekleşmesi durumunda ise İsveç'te, elektrikli şarjı destekleyen yeni bir yolun inşasına da başlanacağı belirtildi.