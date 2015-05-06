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Google+ Koleksiyonlar hizmete girdi

4 yıl
2,6b
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1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google+ Koleksiyonlar hizmete girdi

Açılan profil sayısı iki milyarı geçmesine rağmen Google+ halen ıssız bir kasaba görüntüsünü sürdürüyor. Bununla birlikte Google, kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği farklı sosyal ağların konseptlerini de kendi ağına taşımaya devam ediyor. 

Sosyal ağın son yeniliği Pinterest ağından hatırayacağımız Koleksiyonlar adındaki sekmesi oldu. Koleksiyonlar sekmesinde kullanıcılar beğendikleri konuları resim, yorum ve videolar ile süsleyerek pano tasarımında paylaşıyor ve biraraya getiriyor. Kullanıcılar isterse koleksiyonlarını çevreleri ile paylaşabiliyor isterse de sadece kendisine özel olarak içerik toplayabiliyor. 

Google'ın son hamlesi ile ağını ne kadar canlandırabileceği belirsiz zira ağda aktif olarak paylaşım yapanların sayısı 200 milyonu geçmiyor. Ağda sürekli etkileşim halinde bulunanlar ise 4-6 milyon civarında. Milyarlarca profil olmasına rağmen etkileşim sayısının çok az olması ağın geleceğinin de sorgulanmasına yol açıyor.  

https://plus.google.com/collections/welcome Yorum Yaz
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UltimateEchelon 4 yıl
2 milyar kullanıcı olmasının nedeni açılan her gmail ile google+ hesabının hazır olarak gelmesi.Bence google sosyal medya trendini kaçırdı fazla zarar etmeden yatırımları azaltmalı bu alanda
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