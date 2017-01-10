Google LiDAR'ın maliyetini düşürdü, otonom araçlar ucuzluyor

Google'ın ana şirketi Alphabet, otonom otomobil teknolojisini daha ucuza sunmak için büyük bir hamle yaptı. Waymo CEO'su John Krafcik, Detroit Otomobil Fuarı'nı başlatan açılış konuşması sırasında Alphabet'e ait Waymo isimli şirketin önemli bir ilerleme sağladığını açıkladı. Krafcik şirketin, otonom araçların dünyayı görmelerini sağlayan en önemli bileşen olan "LiDAR"ın fiyatını düşürmeyi başardığını söyledi.

LiDAR, otonom sürüş yeteneklerine sahip otomobillerin en pahalı bileşeni durumunda. Krafcik'in satır arasında belirttiği gibi, bir ünite sadece birkaç yıl önce 75.000 dolara mal oluyordu. Araçların tepesine takılan lidar sensörü, dönerek ve lazer darbeleri kullanarak otomobilin çevresi için yüksek çözünürlüklü haritalar oluşturabiliyor.

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Krafcik, "Sadece birkaç yıl önce, üst sınıf tek bir LiDAR'ın maliyeti 75.000 $'dan yüksekti. Bugün, bu maliyeti %90'dan fazla düşürdük. Ölçeğe baktığımızda, bu teknolojiyi milyonlarca insanın kullanımına sunmak amacıyla daha da iyi yapacağız" dedi. Krafcik ayrıca Waymo'nun otonom araç donanımının tümünü kendi bünyesinde inşa ettiğini söyledi.

Waymo, gerçekten üst sınıf lidar maliyetini %90'ın altına düşürmeyi başarırsa, şirket sensör başına yaklaşık 7,500 dolar maliyete ulaşmış olacak. Waymo ilk prototip otomobillerinde Velodyne tarafından üretilen LiDAR bileşenini kullanmıştı. Ford ve Çin merkezli internet şirketi Baidu da otonom sürüş yeteneklerine sahip otomobil çalışmaları için Velodyne'ye 150 milyon dolar yatırım yapmış durumda. Öte yandan Google'ın Aralık 2015'te Velodyne ile muhtemel bir ayrılık sinyali vererek "yeni LiDAR sistemleri" geliştirmek için makine mühendislerini işe almaya başladığını ekleyelim.

http://www.businessinsider.com/googles-waymo-reduces-lidar-cost-90-in-effort-to-scale-self-driving-cars-2017-1