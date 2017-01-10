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Google LiDAR'ın maliyetini düşürdü, otonom araçlar ucuzluyor

Alphabet çatısı altında yer alan Waymo, 75 bin dolara mal olan LiDAR bileşeninin maliyetini %90 oranında düşürmeyi başardı. Bu hamleyle birlikte otonom araçların fiyatları daha da uygun hale gelecek.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Google'ın ana şirketi Alphabet, otonom otomobil teknolojisini daha ucuza sunmak için büyük bir hamle yaptı. Waymo CEO'su John Krafcik, Detroit Otomobil Fuarı'nı başlatan açılış konuşması sırasında Alphabet'e ait Waymo isimli şirketin önemli bir ilerleme sağladığını açıkladı. Krafcik şirketin, otonom araçların dünyayı görmelerini sağlayan en önemli bileşen olan "LiDAR"ın fiyatını düşürmeyi başardığını söyledi.
LiDAR, otonom sürüş yeteneklerine sahip otomobillerin en pahalı bileşeni durumunda. Krafcik'in satır arasında belirttiği gibi, bir ünite sadece birkaç yıl önce 75.000 dolara mal oluyordu. Araçların tepesine takılan lidar sensörü, dönerek ve lazer darbeleri kullanarak otomobilin çevresi için yüksek çözünürlüklü haritalar oluşturabiliyor.
Ayrıca Bkz. "Windows 10'a nihayet mavi ışık filtresi geldi"
Krafcik, "Sadece birkaç yıl önce, üst sınıf tek bir LiDAR'ın maliyeti 75.000 $'dan yüksekti. Bugün, bu maliyeti %90'dan fazla düşürdük. Ölçeğe baktığımızda, bu teknolojiyi milyonlarca insanın kullanımına sunmak amacıyla daha da iyi yapacağız" dedi. Krafcik ayrıca Waymo'nun otonom araç donanımının tümünü kendi bünyesinde inşa ettiğini söyledi.
Waymo, gerçekten üst sınıf lidar maliyetini %90'ın altına düşürmeyi başarırsa, şirket sensör başına yaklaşık 7,500 dolar maliyete ulaşmış olacak. Waymo ilk prototip otomobillerinde Velodyne tarafından üretilen LiDAR bileşenini kullanmıştı. Ford ve Çin merkezli internet şirketi Baidu da otonom sürüş yeteneklerine sahip otomobil çalışmaları için Velodyne'ye 150 milyon dolar yatırım yapmış durumda. Öte yandan Google'ın Aralık 2015'te Velodyne ile muhtemel bir ayrılık sinyali vererek "yeni LiDAR sistemleri" geliştirmek için makine mühendislerini işe almaya başladığını ekleyelim.

http://www.businessinsider.com/googles-waymo-reduces-lidar-cost-90-in-effort-to-scale-self-driving-cars-2017-1 Yorum Yaz
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Experimentation 2 yıl
bu daha çok geliştirilir
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BlackGhost12 2 yıl
Maalesef bize gelmez. Pahalı olur can sıkar.
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Fatih 2 yıl
Bizimkiler ne yapar eder onu pahalılaştıracak bir vergi icat eder. Bu ülkenin insanına ucuza kaliteli bir şey almak haram...
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bende345 2 yıl
Yeni vergimiz hayırlı olsun : Otv
Otonom Tüketim Vergisi
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SEO-Uzmanı 2 yıl
Karl Marx ; tr.wikipedia.org/...
~~
Das Kapital (kitap) ; Makinelerin İşsiz Bıraktığı İşçilerle İlgili Telâfi Teorisi
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Kerim5100 2 yıl
O zaman bize %160 LIDAR vergisi gelir :D
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BekirTemel 2 yıl
Tesla fiyatlarına bir 10 bin dolar daha koyun demek oluyor TR piyasası için
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kadirirdem 2 yıl
bize gelmez gelse de bizde ucuzlama dene bir şey yok aksine pahalanır o...
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Kefelon 2 yıl
Google'un temel amacı elimizdeki araçlarada kolayca entegre edebileceğimiz bir sistem kurmak büyük ihtimalle. Böylelikle herkes kendi aracına ekleyebilecek otonom sürüşü. Direk hazır bitmiş araç sunmaktansa çok daha hızlı yayılır otonom araçlar.
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sniper23 2 yıl
Otonom araçların (direksiyonsuz olanlar) gene gideceği biraz daha yol var. Ondan sonra elimize gelir umarım.
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sensör, google ve
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