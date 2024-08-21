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    Sürücüsüz taksi hizmeti Waymo, aylık 400 bin yolculuğa ulaştı

    Otonom sürüş şirketi Waymo, sürücüsüz taksi hizmetinin önemli bir kilometre taşına ulaştığını açıkladı. Firma, artık bir süredir haftalık 100 bin yolculuk sunduğunu duyurdu.
    waymo robotaksi Tam Boyutta Gör
    Waymo'nun eş CEO'su Tekedra Mawakana'nın yaptığı açıklamaya göre otonom sürüş şirketi, şu anda ABD'de haftada 100.000'den fazla ücretli robotaksi yolculuğu sunmaya başlamış durumda. Waymo aynı zamanda altıncı nesil otonom sürüş teknolojisi ile daha akıllı ve yetenekli robotaksi hizmeti verdiğinin de altını çiziyor.

    Waymo, 100 bine ulaştı

    Waymo, bir önceki güncellemesinde Mayıs ayında haftalık 50 bin yolculuk ve dolayısıyla aylık 200 bin yolculuk sunduğunu açıklamıştı. Mawakana ise artık bunun haftada 100 bin, ayda 400 bin olduğunu duyurdu. Dolayısıyla firmanın kısa sürede sefer sayısını iki katına çıkarmış olması robotaksi hizmetinin kullanıcılar tarafından benimsendiğini gösteriyor.

    Google’ın çatı şirketi Alphabet’in sahip olduğu Waymo, San Francisco, Phoenix, Austin ve Los Angeles’da faaliyet gösteriyor. Waymo, yüzlerce tam otonom ve elektrikli Jaguar I-Pace aracından oluşan bir filoyla bu dönüm noktasına ulaştı ancak net filo sayıları firma tarafından paylaşılmıyor. Tahminlere göre firmanın 778 adet robotaksisi bulunuyor.

    Waymo aynı zamanda bir süre önce araçlarında çok sayıda maliyetli kamera ve sensöre ihtiyaç duymadan sürücüsüz hizmetler sunmasını sağlayacak yeni altıncı nesil sürücüsüz sistemiyle ilgili ayrıntıları açıkladı. Waymo'nun açıklamasına göre yeni sistem, aracın çevresinde "görüş alanlarının örtüşmesini" sağlayarak 500 metreye kadar mesafedeki nesnelerin tespit edilmesine olanak tanıyor.

    Waymo, sürücüsüz araçlarının polis tarafından bildirilen kazalardan kaçınmada insan sürücülerden 3 kat daha iyi olduğunu söylüyor. Öte yandan firma, faaliyet gösterdiği şehirlerde tam kapsama alanına sahip değil. Halen sınırlı bölgelerde hizmet veriyor ve faaliyetleri test kapsamında ilerliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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