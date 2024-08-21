Sürücüsüz taksi hizmeti Waymo, aylık 400 bin yolculuğa ulaştı

Waymo, 100 bine ulaştı
Waymo, bir önceki güncellemesinde Mayıs ayında haftalık 50 bin yolculuk ve dolayısıyla aylık 200 bin yolculuk sunduğunu açıklamıştı. Mawakana ise artık bunun haftada 100 bin, ayda 400 bin olduğunu duyurdu. Dolayısıyla firmanın kısa sürede sefer sayısını iki katına çıkarmış olması robotaksi hizmetinin kullanıcılar tarafından benimsendiğini gösteriyor.
Google’ın çatı şirketi Alphabet’in sahip olduğu Waymo, San Francisco, Phoenix, Austin ve Los Angeles’da faaliyet gösteriyor. Waymo, yüzlerce tam otonom ve elektrikli Jaguar I-Pace aracından oluşan bir filoyla bu dönüm noktasına ulaştı ancak net filo sayıları firma tarafından paylaşılmıyor. Tahminlere göre firmanın 778 adet robotaksisi bulunuyor.
Waymo aynı zamanda bir süre önce araçlarında çok sayıda maliyetli kamera ve sensöre ihtiyaç duymadan sürücüsüz hizmetler sunmasını sağlayacak yeni altıncı nesil sürücüsüz sistemiyle ilgili ayrıntıları açıkladı. Waymo'nun açıklamasına göre yeni sistem, aracın çevresinde "görüş alanlarının örtüşmesini" sağlayarak 500 metreye kadar mesafedeki nesnelerin tespit edilmesine olanak tanıyor.
Waymo, sürücüsüz araçlarının polis tarafından bildirilen kazalardan kaçınmada insan sürücülerden 3 kat daha iyi olduğunu söylüyor. Öte yandan firma, faaliyet gösterdiği şehirlerde tam kapsama alanına sahip değil. Halen sınırlı bölgelerde hizmet veriyor ve faaliyetleri test kapsamında ilerliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.