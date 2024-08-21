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Tam Boyutta Gör Waymo'nun eş CEO'su Tekedra Mawakana'nın yaptığı açıklamaya göre otonom sürüş şirketi, şu anda ABD'de haftada 100.000'den fazla ücretli robotaksi yolculuğu sunmaya başlamış durumda. Waymo aynı zamanda altıncı nesil otonom sürüş teknolojisi ile daha akıllı ve yetenekli robotaksi hizmeti verdiğinin de altını çiziyor.

Waymo, 100 bine ulaştı

Waymo, bir önceki güncellemesinde Mayıs ayında haftalık 50 bin yolculuk ve dolayısıyla aylık 200 bin yolculuk sunduğunu açıklamıştı. Mawakana ise artık bunun haftada 100 bin, ayda 400 bin olduğunu duyurdu. Dolayısıyla firmanın kısa sürede sefer sayısını iki katına çıkarmış olması robotaksi hizmetinin kullanıcılar tarafından benimsendiğini gösteriyor.

Google’ın çatı şirketi Alphabet’in sahip olduğu Waymo, San Francisco, Phoenix, Austin ve Los Angeles’da faaliyet gösteriyor. Waymo, yüzlerce tam otonom ve elektrikli Jaguar I-Pace aracından oluşan bir filoyla bu dönüm noktasına ulaştı ancak net filo sayıları firma tarafından paylaşılmıyor. Tahminlere göre firmanın 778 adet robotaksisi bulunuyor.

Waymo aynı zamanda bir süre önce araçlarında çok sayıda maliyetli kamera ve sensöre ihtiyaç duymadan sürücüsüz hizmetler sunmasını sağlayacak yeni altıncı nesil sürücüsüz sistemiyle ilgili ayrıntıları açıkladı. Waymo'nun açıklamasına göre yeni sistem, aracın çevresinde "görüş alanlarının örtüşmesini" sağlayarak 500 metreye kadar mesafedeki nesnelerin tespit edilmesine olanak tanıyor.

Waymo, altıncı nesil otonom sürüş teknolojisini tanıttı 1 gün önce eklendi

Waymo, sürücüsüz araçlarının polis tarafından bildirilen kazalardan kaçınmada insan sürücülerden 3 kat daha iyi olduğunu söylüyor. Öte yandan firma, faaliyet gösterdiği şehirlerde tam kapsama alanına sahip değil. Halen sınırlı bölgelerde hizmet veriyor ve faaliyetleri test kapsamında ilerliyor.

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Sürücüsüz taksi hizmeti Waymo, aylık 400 bin yolculuğa ulaştı