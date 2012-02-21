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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, MWC 2012 fuarında Android ile ilgili bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın mobil işletim sistemi Android'in yeni sürümü ile ilgili son dönemlerde dedikodular artmaya devam ederken, Android'in resmi sayfasında MWC 2012 fuarına geri sayım başladı.
5 gün önce geri sayıma başlayan sayfanın MWC 2012 fuarının ilk günü olan 27 Şubat tarihine işaret ettiği görülüyor. Geri sayıma başlandığı ilk günlerde dev Android heykeli kutusundan çıkıyordu. Şu anki noktada ise heykel yerini almış ve hemen yan tarafında yeni bir Android heykelinin yapımı devam ediyor.
Google'ın yeni Android sürümünü yılın ikinci çeyreğinde açıklayabileceği ihtimalini size duyurmuştuk. Ancak geri sayım sayfasına bakıldığında bu sürümün MWC 2012'de görücüye çıkacağı anlaşılıyor. Yeni sürümün Android 5.0 veya 4.1 Jelly Bean olabileceği değerlendiriliyor.
Her yeni Android sürümünde beraberinde bir referans cihazı tanıtan Google'ın bu kez nasıl bir cihaz tanıtacağı merak konusu oldu. Eric Schmidt'in bahsettiği referans tabletin bu sürümle tanıtılma ihtimali de olabilir.
Sayfanın alt kısmında bulunan zaman çubuğunu hareket ettirerek geri sayımın ilk anına da gidilebiliyor. MWC 2012 fuarı beklediğimizden daha büyük sürprizlerle bizi karşılayabilir.
 
Sayfaya http://www.android.com/events/mwc/2012/ linkinden ulaşabilirsiniz. 

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E_Aydin35 7 yıl
Başlık ve haber Google ile ilgiliyse her şey beklenir,heran herşey çıkartabilir,üretebilir,piyasaya sürebilir,yükseltebilir,değiştirebilir...
Ancak Android sayesinde Google gerçekten çok iyi başarılar yakaladı elbette her yenilik beraberinde eğer tutarsa tabi başarıyıda getirir..Google kaçıyor başarı onu her daim kovalıyor bence.:)
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met@lrock 7 yıl
yukarıdaki resmin wp sini istiyorum varmı elinde olan ?
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kartal.24 7 yıl
Bence küçük android ropotu android 2.3 ü temsil ediyor ortanca olanı android 4 ü temsil ediyor büyük olan ve tamamlanmamış olan robotsa android 5 i temsil ediyor mantık olarak giredek büyüdügüne bakarsak android 5 i tanıtabilir
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Efe 7 yıl
Daha İce Cream Sandwich sürümü tam olarak oturmamışken Google'ın yeni bir sürüm ile sahneye çıkacağına ihtimal vermiyorum.
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darktempest 7 yıl
sitenin HTML 5 ile yapılması ayrı guzel olmus :)
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danGerfuLL 7 yıl
Güncelleme Android'e geliyor da bizim cihazlara gelmiyor.
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JohnLord 7 yıl
Güncellemelerde Eğer Google Lisanslanmış Her Telefona Ayrı Çıkartsa Örneğin Samsung Galaxy Serisi Apple Daki Gibi Kodu a405 bu seriye bu güncelleme sony serisi b1112 olsa hepsine bir güncelleme çıkartsa süper olucak yoksa üreticilere kalsa bkz:htc her saat telefon çıkartıyor
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LKLC 7 yıl
son zamanlarda bu gibi geri sayımlar fiyaskoyla sonuçlanıyor.
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windwalker 7 yıl
büyüğü tablet sürümleri hakkında major bir update küçüğü telefon için minör update. yersen (:
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kımyasal 7 yıl
yeni bir sürüm gelirse google ı ateşe vericeğim.ulan daha ICS i adam gibi göremedik.
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addidas_85 7 yıl
Tamam robotların büyüğü yeni gelecek olan android 5.0 olsun peki küçüğü neyin nesi oluyor?
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darkaura 7 yıl
Bu kadar kisa surede android 5 gelmesi cok zor ve ayni zamanda mantiksiz. Tahminim referans bir tablet olabilir. Nexus tab falan
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