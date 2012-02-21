Google, MWC 2012 fuarında Android ile ilgili bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in yeni sürümü ile ilgili son dönemlerde dedikodular artmaya devam ederken, Android'in resmi sayfasında MWC 2012 fuarına geri sayım başladı.

5 gün önce geri sayıma başlayan sayfanın MWC 2012 fuarının ilk günü olan 27 Şubat tarihine işaret ettiği görülüyor. Geri sayıma başlandığı ilk günlerde dev Android heykeli kutusundan çıkıyordu. Şu anki noktada ise heykel yerini almış ve hemen yan tarafında yeni bir Android heykelinin yapımı devam ediyor.

Google'ın yeni Android sürümünü yılın ikinci çeyreğinde açıklayabileceği ihtimalini size duyurmuştuk. Ancak geri sayım sayfasına bakıldığında bu sürümün MWC 2012'de görücüye çıkacağı anlaşılıyor. Yeni sürümün Android 5.0 veya 4.1 Jelly Bean olabileceği değerlendiriliyor.

Her yeni Android sürümünde beraberinde bir referans cihazı tanıtan Google'ın bu kez nasıl bir cihaz tanıtacağı merak konusu oldu. Eric Schmidt'in bahsettiği referans tabletin bu sürümle tanıtılma ihtimali de olabilir.

Sayfanın alt kısmında bulunan zaman çubuğunu hareket ettirerek geri sayımın ilk anına da gidilebiliyor. MWC 2012 fuarı beklediğimizden daha büyük sürprizlerle bizi karşılayabilir.

