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Google Maps, Views isimli yeni servis üzerinde 360 derece fotoğraflara kavuşuyor

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Maps, Views isimli yeni servis üzerinde 360 derece fotoğraflara kavuşuyor
İnternet devi Google farklı çalışmalar ile Maps isimli servisini geliştirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Views isimli yeni bir topluluk sitesini hayata geçiren firma, 360 derece fotoğraflar üzerinden farklı ortamları çok daha detaylı olarak kullanıcılara sunabiliyor.
Google'ın "Photo Spheres (Fotoğraf Küresi)" olarak adlandırdığı 360 derece panoramik fotoğraflar, kullanıcılar tarafından Views servisi içerisine yükleniyor ve bu fotoğraflar otomatik olarak coğrafi koordinatları ile Google Maps içerisine ekleniyor. Sadece Google+ profilinden ya da Android cihazlar içerisinden direk olarak yüklenebilen fotoğraflar, oldukça farklı bir deneyim ortaya koyabiliyor.
Google'ın yayına soktuğu "Views" servisine ve diğer kullanıcılar tarafından yüklenen fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz. 

http://mashable.com/2013/07/31/google-maps-views/?utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedburner Yorum Yaz
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