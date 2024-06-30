Gemini AI şimdi de Google Mesajlar’da

Gemini AI yayılıyor
Gemini AI ayrı bir uygulama olarak yayınlanmasına rağmen Google hizmetlerine entegrasyonu devam ediyor. Böylece uygulamayı aramadan doğrudan hizmetin içinden Gemini AI özelliklerine erişmek mümkün oluyor.
Google Mesajlar uygulamasında sağ alt kısımda bulunan Sohbet Başlat tuşunun üzerinde artık yeni bir aksiyon tuşu yer alıyor. Bu tuşa tıkladıktan sonra Gemini AI ile sohbet başlatabiliyorsunuz. Gemini AI özel mesajlarınızı okumuyor ancak uçtan uca bir şifrelemesi de yok.
Ayrıca Gemini AI sohbet geçmişini varsayılan olarak 18 ay boyunca saklıyor. Kullanıcı bu süreyi 3-36 ay arasında yeniden belirleyebiliyor. Ayrıca konumunuzu takip etmiyor ve sadece IP tabanlı olarak yerinizi tespit edebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.