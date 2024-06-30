Gemini AI şimdi de Google Mesajlar’da

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Tam Boyutta Gör Üretken yapay zekâ trendine adım atarak hızlı bir ilerleme kaydeden Google, Gemini AI özellik paketini yavaş yavaş ekosisteme adapte etmeye devam ediyor. Gmail hizmetinden sonra Google Mesajlar hizmetine sıra geldi.

Gemini AI yayılıyor

Gemini AI ayrı bir uygulama olarak yayınlanmasına rağmen Google hizmetlerine entegrasyonu devam ediyor. Böylece uygulamayı aramadan doğrudan hizmetin içinden Gemini AI özelliklerine erişmek mümkün oluyor.

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Google Mesajlar uygulamasında sağ alt kısımda bulunan Sohbet Başlat tuşunun üzerinde artık yeni bir aksiyon tuşu yer alıyor. Bu tuşa tıkladıktan sonra Gemini AI ile sohbet başlatabiliyorsunuz. Gemini AI özel mesajlarınızı okumuyor ancak uçtan uca bir şifrelemesi de yok.

Ayrıca Gemini AI sohbet geçmişini varsayılan olarak 18 ay boyunca saklıyor. Kullanıcı bu süreyi 3-36 ay arasında yeniden belirleyebiliyor. Ayrıca konumunuzu takip etmiyor ve sadece IP tabanlı olarak yerinizi tespit edebiliyor.

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