Google Mesajlar'da fotoğrafların kalitesi yükseliyor

Tam Boyutta Gör WhatsApp, bir fotoğrafı standart veya yüksek kalitede gönderme seçeneği sunuyor. Ancak, Android cihazların varsayılan mesajlaşma uygulamasında bu seçenek bulunmuyor. Yakında gelecek bir güncellemeyle Google Mesajlar da HD kalitede fotoğraf gönderilmesine izin verecek.

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Google Mesajlar, HD+ kalitede fotoğraf göndermeye izin verecek

Tam Boyutta Gör Google Mesajlar’da birine mesaj gönderirken veya sohbet dizisinde altta yeni bir menü çıkacak. Sohbet için optimize edildi (HD) ve Orijinal kalite (HD+) seçeneği sunulacak. İlk seçenek, fotoğrafın daha hızlı gönderilebilmesi için kalitesini düşürecek. İkinci seçenek, orijinal görüntü dosyasını gönderecek ancak aktarım yavaş olacak ve internetten daha fazla harcayacak. Hangi seçeneği seçerseniz seçin, fotoğrafın üstünde ilgili logosu (HD veya HD+) çıkacak.

Google Mesajlar, HD+ seçeneği sunmasıyla WhatsApp’tan daha kaliteli fotoğraf paylaşımına izin verecek. Ancak, WhatsApp kullanımı daha yaygın olduğundan bunun ne kadar önemi var tartışılır. Bu arada Apple, iOS 18 ile RCS mesajlaşmayı getirdi ancak bu özelliği asıl kullanıma sunacak olan operatörler. Bu yaygınlaştığında Android ile iPhone kullanıcıları arasındaki mesajlaşma deneyimi çok daha iyi olacak.

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