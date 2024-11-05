Google Mesajlar'da fotoğrafların kalitesi yükseliyor

Google Mesajlar, HD+ kalitede fotoğraf göndermeye izin verecek
Google Mesajlar, HD+ seçeneği sunmasıyla WhatsApp’tan daha kaliteli fotoğraf paylaşımına izin verecek. Ancak, WhatsApp kullanımı daha yaygın olduğundan bunun ne kadar önemi var tartışılır. Bu arada Apple, iOS 18 ile RCS mesajlaşmayı getirdi ancak bu özelliği asıl kullanıma sunacak olan operatörler. Bu yaygınlaştığında Android ile iPhone kullanıcıları arasındaki mesajlaşma deneyimi çok daha iyi olacak.
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über