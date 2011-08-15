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Google Motorola'nın mobil cihaz departmanı Mobility'yi satın aldı

7 yıl
6,3b
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84
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sistemini mobil pazarına kazandırarak bu pazarda Apple ile yeni bir dönemi başlatan Google işletim sisteminin yeni duyuracağı sürümlerini farklı akıllı telefon üreticilerine yaptırdığı modellerle tanıtıyordu. Bugüne kadar en çok merak edilen konulardan birisi Google’ın bir akıllı telefon şirketi kurup kurmayacağıydı. Bu sorunun cevabı bugün verildi.

Android yüklü modelleriyle iflasın eşiğinden dönen Motorola hem netbook hem akıllı telefon olabilen Atrix modeliyle oldukça beğeni toplamıştı. Motorola’nın telefon modelleri Mobility adlı departmanı tarafından üretilmekteydi. Bu departman artık Google’ın oldu.

Google’ın resmi blogunda satışı duyuran CEO Larry Page Android işletim sistemiyle fenomen bir başarı yakalayan firmasının bugün dünya çapında 150 milyondan fazla Androidli cihaz satışı ve 550 binden fazla Androidli cihaz aktivasyonu ile bu başarısını kanıtladığını açıkladı.

Android ekosistemini daha hızlı canlandırmak istediklerini belirten Page bu amaca en uygun hizmet edebilecek firmanın Motorola olduğuna karar verdiklerini ve satın alma işlemleri için masaya oturduklarını vurguladı.

Google, Mobility departmanının satışı karşılığında Motorola’ya 12.5 milyar dolar ödeyecek.

Motorola iletişim cihazları tarihinde 80 yıllık bir geçmişe sahip ve dünyanın ilk taşınabilir mobil telefonu 30 yıl önce Motorola tarafından üretilmişti. Google satın almadan önce Android işletim sistemini ilk geliştiren birlik olan Open Handset Alliance’ın da üyelerinden olan Motorola, Droid adlı modelleriyle Android işletim sistemine özel isimlendirilmiş akıllı telefon üretimi yapan dünyadaki ilk firma olmuştu.
Motorola Mobility departmanının en önemli taraflarından birisi elinde tuttuğu çok büyük patent portfolyosu. Apple’ın Androidli cihaz üreticilerine açtığı davalara karşı önemli bir adım sayılabilir.

Page’in bildirdiğine göre Motorola Mobility ayrı bir işletme olarak Google bünyesinde çalışmalarına devam edecek. Google’ın diğer donanım ortaklarıyla olan ilişkilerinde bir değişiklik olmayacak. Google ve Motorola birlikte tüketicilere daha hızlı yenilik, büyük imkanlar ve kullanıcı tecrübesi sunacak. 

Analizler ve endüstri uzmanları Google'ın uzun süredir telefon sektörüne girmek için arayışlarda olduğunu ancak böyle bir hamleyi beklemediklerini belirtiyor.
  

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bayozi 7 yıl en beğenilen
Bence yılın haberi bu ..
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khaos 7 yıl
ekşi sözlük yazarı firex ten alıntıdır "steve jobs'u sıcak basmasına sebep olan gelişmedir. artık kazakla değil atletle dolaşacak. bu da bir gelişme."
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inexo 7 yıl
gprs in patenti motoroladaymis bu arada
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DH Misafiri 7 yıl
Google
Google Earth
Google Maps
GMail
Picasa
Blogger
Daha fazlası.
Motorola
Motorola bir zamanalar Uzay Yolu'daki "Kaptan Kirk bizi şınla" diğe hatırladığımız çağrı ciyazınına bir gönderme yaptığı Startac Phone'nu hatırlayın. Bir zamalar çok sükse yapmıştı. Birde Amerikan dizilerinin ve filimlerinin unutulmaz cep telefonu markasıdır. Telsiz üretiminde bir numara olduğunu unutmayalım. Eski Motorola cep telefonu kulanıcısıyım. Şu anda elimde orjinal 4 adet Motorola telzi var ve çok memumum. Telsiz konusunda çok başarılılar. Google iyi bir seçim yaptı. Umarım yine telsiz üretirler. Motorola'ya terkrar bir şans daha verin.
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Klasör.:X:. 7 yıl
Google bir zamanlar sadece arama motoruydu. şimdi motorolası gelmiş hayırlı olsun :P
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DH Misafiri 7 yıl
Motorola'nın başka ne departmanı kaldı ki?? Cidden aklıma gelmedi çünkü?
1 Yanıt Yanıtla
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darkaura 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Motorola'nın başka ne departmanı kaldı ki?? Cidden aklıma gelmedi çünkü?


en.wikipedia.org/...
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DH Misafiri 7 yıl
googlenın motorolayı alması hiç bir şekilde samsung veya diğer üretici firmaları etkilemez nedenmi google reklamdan para kazana bır fırma ve androıd işletim sistemi 150 milyon adet satmışsa kimler sayesinde ? ve şöyle bir dırımda söz konusu bundan sonra çıkacak android versiyonlarında google arama widgeti gömülü gelecek yani bizler kaldıramayacağız wingeti !şimdi google 150 milyon telefondan 300 mılyon telefona geçtiğinde android üreten fırmaların ana ekranında bu dahili widgetinmi olmasını ister yoksa sadece motorola ile üreteceği ceplerin olmasıylamı avunur !motorola taksiksel bir hamleydi patent olayını geleceğini kurtardı androidin google ve hiç bir şekilde diğer üreticilerle bir sorun olmaz samsung galaxy s 3 te çıkar 5 te krallar gibi ve google bu patent konusunda hepsine destek verir firmaların samsung lg htc vb... sonuçta google her telefonun içinde yer alacak reklam gelirleri googlenın cebine 12.5 mılyar dolar nekı bu adamlar için nakit veriyorlar helal olsun android coşar ve tabıkıde motorola cep teledonlarında da değişimler olacak göreceğiz bakalım =)
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ilk_ze 7 yıl
Simdi gercekten androidi daha iyi gunler bekliyor.
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yuksek 7 yıl
Benim gibi cep telefonu konusunda ilk tercihi Motorola olmasına rağmen cihazların Türkiye'de bulunmamasından dolayı başka markalara yönelmek zorunda kalanlar için iyi bir haber gibi görünüyor.
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sertacarslan 7 yıl
oktayakgoz
ya mis gibi android telefonlar varken hala nexsus uretsin de alalim diyonuz.olaya baksaniza telefonun muciti satiliyor nokia eriyor. tam bi kirilma ani yasiyoruz piyasa yeniden sekilleniyor. intelin kurucularindan andy groove un dedigi gibi 10 x faktoru isliyor. ibm in yikildigi gibi bunlarda gidiyor. gun apple ve googlen gunu. ben asil microsoftu merak ediyorum ne zaman yikilacak diye. onumuzdeki 10 yil icinde belli olur

Sebep gösterebilir misin? Hele ki win8 ile arm pazarına da girmek üzereyken?
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MRTCVK 7 yıl

Bu anlaşma ile Android kurtuldu.Microsoft ve Apple Android üretimi yapan firmalara karşı sürekli dava açıyor satışları ertelettiyor,lisans parası almaya başlıyordu.Bu hareketlerle firmaları android kullandırmamak için uğraşıyorlardı.Google bu hareketleri engellemek için yapabileceği en iyi hamleyi yaptı oyunu Microsoft ve Apple'ın isteği şekilde oynayacaklar.Olay artık patent savaşına döndü.

Google'ın iş ortakları artık rahat olacaklardır diye düşünüyorum.Çünkü ellerine çok büyük bir güç geçti.Ama yinede kendi tedbirlerini alacaklardır.Samsung Bada ile kendini kurtarabilir.Diğerleri Android ve windows phone arasında seçim yapcaklardır.
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oktayakgoz 7 yıl sertacarslan
sertacarslan
oktayakgoz
ya mis gibi android telefonlar varken hala nexsus uretsin de alalim diyonuz.olaya baksaniza telefonun muciti satiliyor nokia eriyor. tam bi kirilma ani yasiyoruz piyasa yeniden sekilleniyor. intelin kurucularindan andy groove un dedigi gibi 10 x faktoru isliyor. ibm in yikildigi gibi bunlarda gidiyor. gun apple ve googlen gunu. ben asil microsoftu merak ediyorum ne zaman yikilacak diye. onumuzdeki 10 yil icinde belli olur

Sebep gösterebilir misin? Hele ki win8 ile arm pazarına da girmek üzereyken?

sebep yok. ama illaki bi gun microsftta yikilacaktir. demek istedigim suan piyasa deisiyor win 8 ile basariyi yakalayamazsa yada ipadi eritemezse artik ikincilik onu bekler. tabiki 8 ne yapaxak once onu gormek lazim
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northernlights 7 yıl
Iyi oldu bence piyasaya google işletim sistemiyle beraber girdi.Belki de patentler için almıştır...
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alibotan 7 yıl
google motonun eski cihazlarina guncelleme sunar mi acaba :D
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S R T 7 yıl
iyi oldu bu,rekabet bize yarar
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