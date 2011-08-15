Google Motorola'nın mobil cihaz departmanı Mobility'yi satın aldı

Android işletim sistemini mobil pazarına kazandırarak bu pazarda Apple ile yeni bir dönemi başlatan Google işletim sisteminin yeni duyuracağı sürümlerini farklı akıllı telefon üreticilerine yaptırdığı modellerle tanıtıyordu. Bugüne kadar en çok merak edilen konulardan birisi Google’ın bir akıllı telefon şirketi kurup kurmayacağıydı. Bu sorunun cevabı bugün verildi.



Android yüklü modelleriyle iflasın eşiğinden dönen Motorola hem netbook hem akıllı telefon olabilen Atrix modeliyle oldukça beğeni toplamıştı. Motorola’nın telefon modelleri Mobility adlı departmanı tarafından üretilmekteydi. Bu departman artık Google’ın oldu.



Google’ın resmi blogunda satışı duyuran CEO Larry Page Android işletim sistemiyle fenomen bir başarı yakalayan firmasının bugün dünya çapında 150 milyondan fazla Androidli cihaz satışı ve 550 binden fazla Androidli cihaz aktivasyonu ile bu başarısını kanıtladığını açıkladı.



Android ekosistemini daha hızlı canlandırmak istediklerini belirten Page bu amaca en uygun hizmet edebilecek firmanın Motorola olduğuna karar verdiklerini ve satın alma işlemleri için masaya oturduklarını vurguladı.



Google, Mobility departmanının satışı karşılığında Motorola’ya 12.5 milyar dolar ödeyecek.



Motorola iletişim cihazları tarihinde 80 yıllık bir geçmişe sahip ve dünyanın ilk taşınabilir mobil telefonu 30 yıl önce Motorola tarafından üretilmişti. Google satın almadan önce Android işletim sistemini ilk geliştiren birlik olan Open Handset Alliance’ın da üyelerinden olan Motorola, Droid adlı modelleriyle Android işletim sistemine özel isimlendirilmiş akıllı telefon üretimi yapan dünyadaki ilk firma olmuştu.

Motorola Mobility departmanının en önemli taraflarından birisi elinde tuttuğu çok büyük patent portfolyosu. Apple’ın Androidli cihaz üreticilerine açtığı davalara karşı önemli bir adım sayılabilir.



Page’in bildirdiğine göre Motorola Mobility ayrı bir işletme olarak Google bünyesinde çalışmalarına devam edecek. Google’ın diğer donanım ortaklarıyla olan ilişkilerinde bir değişiklik olmayacak. Google ve Motorola birlikte tüketicilere daha hızlı yenilik, büyük imkanlar ve kullanıcı tecrübesi sunacak.



Analizler ve endüstri uzmanları Google'ın uzun süredir telefon sektörüne girmek için arayışlarda olduğunu ancak böyle bir hamleyi beklemediklerini belirtiyor.

