Google Motorola'nın mobil cihaz departmanı Mobility'yi satın aldı

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Android işletim sistemini mobil pazarına kazandırarak bu pazarda Apple ile yeni bir dönemi başlatan Google işletim sisteminin yeni duyuracağı sürümlerini farklı akıllı telefon üreticilerine yaptırdığı modellerle tanıtıyordu. Bugüne kadar en çok merak edilen konulardan birisi Google’ın bir akıllı telefon şirketi kurup kurmayacağıydı. Bu sorunun cevabı bugün verildi.
Android yüklü modelleriyle iflasın eşiğinden dönen Motorola hem netbook hem akıllı telefon olabilen Atrix modeliyle oldukça beğeni toplamıştı. Motorola’nın telefon modelleri Mobility adlı departmanı tarafından üretilmekteydi. Bu departman artık Google’ın oldu.
Google’ın resmi blogunda satışı duyuran CEO Larry Page Android işletim sistemiyle fenomen bir başarı yakalayan firmasının bugün dünya çapında 150 milyondan fazla Androidli cihaz satışı ve 550 binden fazla Androidli cihaz aktivasyonu ile bu başarısını kanıtladığını açıkladı.
Android ekosistemini daha hızlı canlandırmak istediklerini belirten Page bu amaca en uygun hizmet edebilecek firmanın Motorola olduğuna karar verdiklerini ve satın alma işlemleri için masaya oturduklarını vurguladı.
Google, Mobility departmanının satışı karşılığında Motorola’ya 12.5 milyar dolar ödeyecek.
Motorola iletişim cihazları tarihinde 80 yıllık bir geçmişe sahip ve dünyanın ilk taşınabilir mobil telefonu 30 yıl önce Motorola tarafından üretilmişti. Google satın almadan önce Android işletim sistemini ilk geliştiren birlik olan Open Handset Alliance’ın da üyelerinden olan Motorola, Droid adlı modelleriyle Android işletim sistemine özel isimlendirilmiş akıllı telefon üretimi yapan dünyadaki ilk firma olmuştu.
Motorola Mobility departmanının en önemli taraflarından birisi elinde tuttuğu çok büyük patent portfolyosu. Apple’ın Androidli cihaz üreticilerine açtığı davalara karşı önemli bir adım sayılabilir.
Page’in bildirdiğine göre Motorola Mobility ayrı bir işletme olarak Google bünyesinde çalışmalarına devam edecek. Google’ın diğer donanım ortaklarıyla olan ilişkilerinde bir değişiklik olmayacak. Google ve Motorola birlikte tüketicilere daha hızlı yenilik, büyük imkanlar ve kullanıcı tecrübesi sunacak.
Analizler ve endüstri uzmanları Google'ın uzun süredir telefon sektörüne girmek için arayışlarda olduğunu ancak böyle bir hamleyi beklemediklerini belirtiyor.
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Motorola bir zamanalar Uzay Yolu'daki "Kaptan Kirk bizi şınla" diğe hatırladığımız çağrı ciyazınına bir gönderme yaptığı Startac Phone'nu hatırlayın. Bir zamalar çok sükse yapmıştı. Birde Amerikan dizilerinin ve filimlerinin unutulmaz cep telefonu markasıdır. Telsiz üretiminde bir numara olduğunu unutmayalım. Eski Motorola cep telefonu kulanıcısıyım. Şu anda elimde orjinal 4 adet Motorola telzi var ve çok memumum. Telsiz konusunda çok başarılılar. Google iyi bir seçim yaptı. Umarım yine telsiz üretirler. Motorola'ya terkrar bir şans daha verin.
en.wikipedia.org/...
Sebep gösterebilir misin? Hele ki win8 ile arm pazarına da girmek üzereyken?
Bu anlaşma ile Android kurtuldu.Microsoft ve Apple Android üretimi yapan firmalara karşı sürekli dava açıyor satışları ertelettiyor,lisans parası almaya başlıyordu.Bu hareketlerle firmaları android kullandırmamak için uğraşıyorlardı.Google bu hareketleri engellemek için yapabileceği en iyi hamleyi yaptı oyunu Microsoft ve Apple'ın isteği şekilde oynayacaklar.Olay artık patent savaşına döndü.
Google'ın iş ortakları artık rahat olacaklardır diye düşünüyorum.Çünkü ellerine çok büyük bir güç geçti.Ama yinede kendi tedbirlerini alacaklardır.Samsung Bada ile kendini kurtarabilir.Diğerleri Android ve windows phone arasında seçim yapcaklardır.
sebep yok. ama illaki bi gun microsftta yikilacaktir. demek istedigim suan piyasa deisiyor win 8 ile basariyi yakalayamazsa yada ipadi eritemezse artik ikincilik onu bekler. tabiki 8 ne yapaxak once onu gormek lazim
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