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Google, Motorola'nın set üstü kutu üretim bölümünü satma planları yapıyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın Motorola firmasının mobil cihaz üretimi yapan Motorola Mobility bölümünü 12.5 milyar dolar karşılığında satın almasının ardından en çok merak edilen, Google'ın hangi ürününü Motorola Mobility firmasına ürettirmeye başlayacağı olmuştu. Ancak yeni bir üründen ziyade farklı bir haber gündeme geldi.

New York Post tarafından verilen haberde; Google-Motorola satın alma süreci onaylanma aşamasına gelmişken, Google'ın Motorola Mobility'nin harici ekranlara medya içeriği aktarmaya yarayan set üstü kutu cihazlarının üretim bölümünü elden çıkarabileceği belirtiliyor. Motorola hali hazırda HD/SD TV yayınlarını aktarabilen ve kaydedebilen set üstü kutular üretiyor. Motorola bu bölümü daha önce de elden çıkarma girişiminde bulunmuş ancak başarılı olamamıştı.

Site bu satışın çok büyük ihtimalle gerçekleşeceğini iddia ediyor. Çünkü Google satış için Qatalyst Partners ve Barclays Capital firmalarını danışman olarak atamış durumda. Potansiyel müşteri adayları arasında kimler olduğu belirtilmiyor ancak satış bedelinin 2.5 milyar dolar ve 4 milyar dolar arasında olabileceği tahmin ediliyor. Google yetkilileri ise dedikodular üzerine yorum yapmak istemediklerini belirtiyor.

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OBA INC 7 yıl en beğenilen
set üstü kutu nedir?
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E_Aydin35 7 yıl
Başlıkla açıklama ayrı kafadan çalıyor sanki? :):)
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dhyorumcusu 7 yıl
Sanırım son dönemde yaygınlaştığı için set üstü kutu kavramını ayrıntılı açıklamaya gerek görülmemiş.
Set üstü kutular ülkemizde özellikle Kablo TV-Teledünya ile gündemde. İçeriği gönderilen yayının izlenecek ekrana uygun hale getirip kolayca izlenebilmesini sağlıyor. Uydu alıcılarla kullanılan receiver'lar gibi.
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cgdincer 7 yıl
patent davaları elinde patlayan motorolayı elden çıkarma çabaları...
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl cgdincer
cgdincer

patent davaları elinde patlayan motorolayı elden çıkarma çabaları...

Nasıl haber okuyorsunuz siz
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Fx_57,5 7 yıl
kopyala yapıştır haberı gıbı olmuş.içerik anlaşılmıyor set üstü ocakmı? pardon set ustu kutu hmm...
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Pulstar 7 yıl Fx_57,5
semih611

kopyala yapıştır haberı gıbı olmuş.içerik anlaşılmıyor set üstü ocakmı? pardon set ustu kutu hmm...

Google Translate terk haberi gibi olmuş.
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Dark Shade 7 yıl
söny
OBA INC set üstü kutu nedir?
tr.wikipedia.org/... Ben bunu buldum hocam

+ 1 muhahaha :D
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OBA INC 7 yıl en beğenilen
set üstü kutu nedir?
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Pulstar 7 yıl OBA INC
OBA INC

set üstü kutu nedir?

+1
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söny 7 yıl OBA INC
OBA INC

set üstü kutu nedir?

tr.wikipedia.org/...

Ben bunu buldum hocam
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