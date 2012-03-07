Google, Motorola'nın set üstü kutu üretim bölümünü satma planları yapıyor

Google'ın Motorola firmasının mobil cihaz üretimi yapan Motorola Mobility bölümünü 12.5 milyar dolar karşılığında satın almasının ardından en çok merak edilen, Google'ın hangi ürününü Motorola Mobility firmasına ürettirmeye başlayacağı olmuştu. Ancak yeni bir üründen ziyade farklı bir haber gündeme geldi.





New York Post tarafından verilen haberde; Google-Motorola satın alma süreci onaylanma aşamasına gelmişken, Google'ın Motorola Mobility'nin harici ekranlara medya içeriği aktarmaya yarayan set üstü kutu cihazlarının üretim bölümünü elden çıkarabileceği belirtiliyor. Motorola hali hazırda HD/SD TV yayınlarını aktarabilen ve kaydedebilen set üstü kutular üretiyor. Motorola bu bölümü daha önce de elden çıkarma girişiminde bulunmuş ancak başarılı olamamıştı.





Site bu satışın çok büyük ihtimalle gerçekleşeceğini iddia ediyor. Çünkü Google satış için Qatalyst Partners ve Barclays Capital firmalarını danışman olarak atamış durumda. Potansiyel müşteri adayları arasında kimler olduğu belirtilmiyor ancak satış bedelinin 2.5 milyar dolar ve 4 milyar dolar arasında olabileceği tahmin ediliyor. Google yetkilileri ise dedikodular üzerine yorum yapmak istemediklerini belirtiyor.