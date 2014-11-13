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Google, NASA'dan havaalanı kiraladı

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, NASA'dan havaalanı kiraladı

Bir yazılım devi olarak bilinse de robotik projeler ve internet altyapı projeleri Google'ın daha farklı alanlara açılmasını ve yatırım yapmasını gerektiriyor. Firma son olarak NASA'dan bir havaalanı kiraladı.

NASA'nın araştırma merkezi olarak kullandığı Moffett Federal Airfield havaalanı uzun görüşmelerin ardından 60 yıllığına Google tarafından kiralandı. Google toplamda 1.16 milyar dolar bedel öderken, yıllık 6.3 milyon dolarlık bakım masrafını ve 200 milyon dolarlık restorasyon masrafını da üstlendi. 

1931 yılında inşa edilen MFA, İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında önemli projelere ev sahipliği yapmıştı. Havaalanı görünüşü itibariyle de Kaliforniya'nın sembolik binaları arasında yer alıyordu. 

Google'ın havaalanı ile ilgili ne tür planları var bilinmiyor. Ancak ilk etapta akla gelen internet balonları projesi için alanı merkez olarak kullanma ihtimali. Bunun yanında havaalanının firmanın özel jetleri için de hizmet vereceği tahmin ediliyor.  

http://www.nasa.gov/press/2014/november/nasa-signs-lease-with-planetary-ventures-llc-for-use-of-moffett-airfield-and/#.VGEp2lPF_Kd Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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Parallel Killer 4 yıl
750 adet uydu yollayacaklardı ya, başlıyor yavaş yavaş
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OverClocK1ng 4 yıl
Hadi 60 yıllık kira bedeli olan 1.16 milyar doları anlarım da.
O binanın 200 Milyon dolar ne bakım masrafı varmış acaba...
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N0YAN 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Hadi 60 yıllık kira bedeli olan 1.16 milyar doları anlarım da.
O binanın 200 Milyon dolar ne bakım masrafı varmış acaba...

boya badana


ek:pimapenler de sızdırıyormuş
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PsychicPower 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Hadi 60 yıllık kira bedeli olan 1.16 milyar doları anlarım da.
O binanın 200 Milyon dolar ne bakım masrafı varmış acaba...

200 milyon dolar restorasyon maliyeti bakım değil
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junkiepunch35 4 yıl
Google cirty projesi icin havalimani kullanilmak uzere mi yoksa arge ler icin mi satin alindi ? Muhtemelen ikisi
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Fenomenon 4 yıl
adamlar internet balonu yapıp ardından chrome os'un piyasada yükselmesini bekleyecek :)
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tahir40 4 yıl
inşallah ülkemize de gelir. Google ABD'de Gigabit internet veriyor. Bizde ise kotasız internet diye bişi icat edilmedi henüz(!) AK Kota ile durmak yok yola devam...
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alperenxx 4 yıl
1.6 milyar google için birşey değil birde 60 yıl
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selahattın ısık 4 yıl
Gelecek internet balonlarinin olmayabilir ama kesinlikle internet baronlarinin olacaktir..
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ø 4 yıl
İnternet balonları oradan kalkıp üzerimizdemi dolanacak.
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