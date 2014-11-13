Google, NASA'dan havaalanı kiraladı





Bir yazılım devi olarak bilinse de robotik projeler ve internet altyapı projeleri Google'ın daha farklı alanlara açılmasını ve yatırım yapmasını gerektiriyor. Firma son olarak NASA'dan bir havaalanı kiraladı.





NASA'nın araştırma merkezi olarak kullandığı Moffett Federal Airfield havaalanı uzun görüşmelerin ardından 60 yıllığına Google tarafından kiralandı. Google toplamda 1.16 milyar dolar bedel öderken, yıllık 6.3 milyon dolarlık bakım masrafını ve 200 milyon dolarlık restorasyon masrafını da üstlendi.





1931 yılında inşa edilen MFA, İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında önemli projelere ev sahipliği yapmıştı. Havaalanı görünüşü itibariyle de Kaliforniya'nın sembolik binaları arasında yer alıyordu.





Google'ın havaalanı ile ilgili ne tür planları var bilinmiyor. Ancak ilk etapta akla gelen internet balonları projesi için alanı merkez olarak kullanma ihtimali. Bunun yanında havaalanının firmanın özel jetleri için de hizmet vereceği tahmin ediliyor.

http://www.nasa.gov/press/2014/november/nasa-signs-lease-with-planetary-ventures-llc-for-use-of-moffett-airfield-and/#.VGEp2lPF_Kd