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Google Nexus 5'in 7 dakikalık videosu yayınlandı

5 yıl
3,5b
1
149
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google Nexus 5'in 7 dakikalık videosu yayınlandı
Google tarafından önümüzdeki günlerde lanse edilmesi beklenen yeni nesil Nexus 5 akıllı telefonun 7 dakikalık bir video yayılandı. Aynı Nexus 4 gibi LG tarafından üretilen yeni telefon, haberimize konu olan bu video çerçevesinde hemen her açıdan ekranlara geliyor. Satış anlamında büyük başarı elde eden ve üretim kalitesi anlamında LG işbirliğinden memnun olduğu için Nexus 5 çalışmalarını da aynı anlayış çerçevesinde sürdüren Google, Nexus 5 ile birlikte KitKat kod adlı Android 4.4 sürümünü de lanse edecek.
Erken mühendislik örneği bir Nexus 5'in göründüğü video, daha önce sızdırılan pek çok Nexus 5 görüntüsünü de doğrulamış oluyor. 4.97-inç büyüklüğünde ve Full HD IPS ekran ile gelecek olan yeni nesil telefon, Qualcomm'un Snapdragon 800 işlemcisinden güç alacak ve Adreno 330 grafik birimin kullanacak. 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile gelmesi, microSD kart kullanımına ise olanak tanımaması beklenen yeni telefon, aynı zamanda muhtemelen optik görüntü sabitleme yeteneğine sahip kamerayı da bünyesinde barındıracak.
3000mAh pil ile bizleri selamlayacak olan Nexus 5, Android 4.4'ün getirdiği yeniliklerin yansıması olarak yazılım tarafında yepyeni bir arama ekranı, baştan ele alınan mesajlaşma uygulaması, yeniden dizayn edilen ana ekran ikonları, yeni açılış animasyonu, temel uygulamaların çoğunda geliştirmeler, Google Wallet/Payment mobil ödeme sisteminin işletim sistemine dahil edilmesi, eklenen yazıcı özelliği sayesinde mobil cihazlar ile yazıcı üzerinden çıktı alabilme ve dosya indirme yöneticisinin güncellenmesi gibi irili-ufaklı çok sayıda güncelleme kullanıma sunulmuş olacak.
Android 4.4 ve Google Nexus 5 için tüm veriler 14 Ekim tarihini (yani yarın) lansman günü olarak işaret ediyor. Gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 

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MirlivaVII 5 yıl en beğenilen
32gb versiyonun Türkiye'deki fiyatı da 1300-1400 TL olsun. Psikolojik sınırı biz belirleyelim artık. Yok öyle kafadan 1999 çekmek.
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Christian Lorenz 5 yıl
3000mAh & 32 GB Kapasite
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neo01470 5 yıl
Key lime pie yazıyor ?
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DH Misafiri 5 yıl
Tasarıma bişey diyemem ama donanım olarak gayet iyi
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Ginga Bishounen 5 yıl
Şimdi 32gb'lık versiyonunda batarya 3.000mAh'mı, değil mi?
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cengizhan1903 5 yıl
S4 ten buna geçilir
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Reliq 5 yıl
Pili ne olacak bunun? Bazı siteler 2300 diyor bazıları 3000. Eğer 3000 ise bunu bekleyeceğim, 2300 ise g2 düşüncem.
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Perklorat 5 yıl Reliq
Reliq

Pili ne olacak bunun? Bazı siteler 2300 diyor bazıları 3000. Eğer 3000 ise bunu bekleyeceğim, 2300 ise g2 düşüncem.

Bir ara 32 gblığı 3000 olacak diye söylentiler vardı ondan öyle yazıyordur. Pil sabit 2300 olacak.
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DH Misafiri 5 yıl
Lg g2 ile nexus arasında kalmıştım. Nexus 5 i beklemeye karar verdim ama eğer bu şekildeyse nexus 5, benim yeni telefonum lg g2 dir.
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DH Misafiri 5 yıl
32 gb max depolama alani ise i7 islemci olsun gene para etmez.micro sd card yuvasi yada 128 gb gibi modellere ihtiyac var.
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mamilan 5 yıl
depeche35
Bazı arkadaşlar diyor ki : Önü güzel de arkası çirkin...
Arkadaş mankenler de güzel ... ama iş evlenmeye gelince nedense %99 kimse tercih etmiyor. Çirkin olsun benim olsun Nexus 5 . Hava atacaksanız başka modellere yönelin.

ibretlik tespit :D
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KalemKolik 5 yıl
LG2'den iyi olma iktimali bence yok G2 LG için ya tamam ya devam telefonu.
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Espa 5 yıl
3000mah 32 gb olursa g2 yerine tercih ederim.
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Mianfei 5 yıl
abi çok iyiya. 40 yilda bi telefon aldilar 3 ay daha bekleyeydim...
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307kd 5 yıl
uygulamalar kendi kendine arka planda calistikca android gene ayni android... cep telefonum netbookumdan daha donanimli.ama win7 yuklu netbookum cep telefonumdan daha hizli calisiyor...
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ali_0017 5 yıl 307kd
malatyaspor
uygulamalar kendi kendine arka planda calistikca android gene ayni android... cep telefonum netbookumdan daha donanimli.ama win7 yuklu netbookum cep telefonumdan daha hizli calisiyor...

Cok sacma bir karsilastirma olmus. Kalkip da sogutmali bilgisyar islemcilerini kucuk mobil islemcilerle kiyaslamak hata olur.
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FlyingUnderpants 5 yıl
Soylentilere gore ocak ayinda galaxy 5 duyurulacak. beklemeye deger.
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