Google Nexus 5'in 7 dakikalık videosu yayınlandı

Google tarafından önümüzdeki günlerde lanse edilmesi beklenen yeni nesil Nexus 5 akıllı telefonun 7 dakikalık bir video yayılandı. Aynı Nexus 4 gibi LG tarafından üretilen yeni telefon, haberimize konu olan bu video çerçevesinde hemen her açıdan ekranlara geliyor. Satış anlamında büyük başarı elde eden ve üretim kalitesi anlamında LG işbirliğinden memnun olduğu için Nexus 5 çalışmalarını da aynı anlayış çerçevesinde sürdüren Google, Nexus 5 ile birlikte KitKat kod adlı Android 4.4 sürümünü de lanse edecek.

Erken mühendislik örneği bir Nexus 5'in göründüğü video, daha önce sızdırılan pek çok Nexus 5 görüntüsünü de doğrulamış oluyor. 4.97-inç büyüklüğünde ve Full HD IPS ekran ile gelecek olan yeni nesil telefon, Qualcomm'un Snapdragon 800 işlemcisinden güç alacak ve Adreno 330 grafik birimin kullanacak. 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile gelmesi, microSD kart kullanımına ise olanak tanımaması beklenen yeni telefon, aynı zamanda muhtemelen optik görüntü sabitleme yeteneğine sahip kamerayı da bünyesinde barındıracak.

3000mAh pil ile bizleri selamlayacak olan Nexus 5, Android 4.4'ün getirdiği yeniliklerin yansıması olarak yazılım tarafında yepyeni bir arama ekranı, baştan ele alınan mesajlaşma uygulaması, yeniden dizayn edilen ana ekran ikonları, yeni açılış animasyonu, temel uygulamaların çoğunda geliştirmeler, Google Wallet/Payment mobil ödeme sisteminin işletim sistemine dahil edilmesi, eklenen yazıcı özelliği sayesinde mobil cihazlar ile yazıcı üzerinden çıktı alabilme ve dosya indirme yöneticisinin güncellenmesi gibi irili-ufaklı çok sayıda güncelleme kullanıma sunulmuş olacak.

Android 4.4 ve Google Nexus 5 için tüm veriler 14 Ekim tarihini (yani yarın) lansman günü olarak işaret ediyor. Gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.