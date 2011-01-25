Google Nexus S, şubat ayında 549 Euro'dan İtalyan teknoloji severlerle buluşuyor

Samsung ve Google işbirliği kapsamında geliştirilen Nexus S, İtalyan teknoloji severlerle buluşmayı bekliyor.

Önümüzdeki aydan itibaren 549 Euro fiyat etiketiyle İtalya'daki mağazaların vitrinlerini süsleyecek Nexus S, 1 GHz saat hızında çalışan Hummingbird işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' sürümünü kullanıyor. Amerika'daki Nexus S'in aksine 4.0 inç boyutlu 480 x 800 (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik Super Clear LCD panelle gelecek akıllı telefonun göze çarpan diğer teknik detayları arasında 3.5 mm kulaklık girişi, dört band GSM - HSDPA (7.2 Mbps) alt yapısı desteği, 16 GB iNand bellek, 5 megapiksel otomatik odaklamalı kamera, led flaş, 720 x 480 @ 30 FPS video kaydı, Wi-Fi 802.11b/g/n, GPS, Bluetooth v2.1 + EDR, üç yönlü jiroskop, ivme - mesafe - ışık sensörleri, NFC (Near-Field Communications) ve 1500 mAh batarya bulunuyor.