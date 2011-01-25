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Google Nexus S, şubat ayında 549 Euro'dan İtalyan teknoloji severlerle buluşuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung ve Google işbirliği kapsamında geliştirilen Nexus S, İtalyan teknoloji severlerle buluşmayı bekliyor.

Önümüzdeki aydan itibaren 549 Euro fiyat etiketiyle İtalya'daki mağazaların vitrinlerini süsleyecek Nexus S, 1 GHz saat hızında çalışan Hummingbird işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' sürümünü kullanıyor. Amerika'daki Nexus S'in aksine 4.0 inç boyutlu 480 x 800 (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik Super Clear LCD panelle gelecek akıllı telefonun göze çarpan diğer teknik detayları arasında 3.5 mm kulaklık girişi, dört band GSM - HSDPA (7.2 Mbps) alt yapısı desteği, 16 GB iNand bellek, 5 megapiksel otomatik odaklamalı kamera, led flaş, 720 x 480 @ 30 FPS video kaydı, Wi-Fi 802.11b/g/n, GPS, Bluetooth v2.1 + EDR, üç yönlü jiroskop, ivme - mesafe - ışık sensörleri, NFC (Near-Field Communications) ve 1500 mAh batarya bulunuyor.


http://android.hdblog.it/2011/01/24/ufficiale-samsung-lancia-il-nexus-s-il-primo-smartphone-android-2-3-prezzo-e-caratteristiche/ Yorum Yaz
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ManoMachine 8 yıl
Piyasaya girecek canavarları göz önüne aldığımızda, samsung olmasina ragmen gidip nexus s alanı alnından opmek lazım. Hangimiz o kadar medeni cesarete sahibiz:) Belki kore hükümeti fahri vatandaşlık bile verir, yada bi altın anahtar falan bişey...
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DH Misafiri 8 yıl
nexus s daha piyasaya çıkmadan eskidi..lg,samsung,motorola ve htc bomba gibi telefonlar çıkaracaklarını duyurdu..google bu seferde geç kaldı..
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faikmaras 8 yıl
türkiyeye gelme olasılıgı var mı?_
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ten_don 8 yıl
Nexus S'deki SAMOLED ekran benim hoşuma gitmemişti ve gerekli değerlendirmeleri açtığım konida yapmıştım.
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..Knight.. 8 yıl
"Super Clear LCD panelle" ve "microSD kart desteği" var mıydı yaw :D


Uyarı için teşekkürler, dalgınlığıma gelmiş. Telefonda hafıza kartı girişi yok. Ancak ekranla ilgili bilgiler kaynağıma göre doğru.

Kaynak: androidplanet.it/...
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sahoron 8 yıl
"Super Clear LCD panelle" ve "microSD kart desteği" var mıydı yaw :D
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prince_de_lyon 8 yıl
fransada zaten satiliyo bu tlf su anda. phoneandphone.com sitesinde
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