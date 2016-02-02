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Google, Nexus cihazlarını kendisi üretmek istiyor

Akıllı telefon pazarında yıllardır farklı üreticiler ile ortaklığa giderek Nexus cihazları geliştiren Google, artık zincirlerinden kurtulmak istiyor. Firmanın amacı, Nexus cihazlarını kendisi üretmek.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, Nexus cihazlarını kendisi üretmek istiyor


Google'ın uzun yıllardır referans olma adına devam ettirdiği Nexus programı, bugüne kadar pek çok üreticiyi konuk etti. LG, Samsung, HTC, Huawei, Asus gibi firmalar, Nexus çatısı altında sayısız modele imza attı. Google, geçen yıl piyasaya sürdüğü Pixel C tablet modeli ile aslında üretim tarafında da etkin olmak istediğini göstermişti. İddialar da bu yönde.

Sektörden gelen bilgilere göre Google, Nexus cihazlarını da kendisi üretmek niyetinde. Zaten yazılım tarafı Google'a ait. Donanım tarafına el attığında, Nexus cihazları artık en iyi uyumu ve akıcılığı sunabilecek. Google, bu uyumu sağlayabilmek için üretici ortakları ile birlikte çalışmak zorundaydı ve doğrudan bir müdahalesi olmuyordu. 


Google patronu Sundar Pichai, hafta başındaki yatırımcılar toplantısında da bu konuya değindi. Pichai, Nexus programında daha etkili bir kontrol sağlayabilmek için üretim tarafını da üstlenmenin şart olduğunu düşünüyor. Böylece Android markası, üst seviye pazarda çok daha fazla saygı görecek. 

Elbette Nexus cihazları için sağlam bir tedarik zinciri kurmak şart. Pixel C tablet modeli ile Google zaten ilk adımları atmıştı. Bundan sonra daha iyi ve güçlü ortaklıklar yapmak gerekiyor. Ayrıca gelir elde edebilmek için yaygın bir satış ağına sahip olmak gerekiyor. Örneğin Google mağazası ülkemizde faaliyet göstermiyor. Bu bakımdan, Nexus cihazları belirli ülkelerde tüketiciye sunuluyor. Google'ın tüm bu engelleri aşarak akıllı telefon pazarına girip girmeyeceğini ise zaman gösterecek.

http://www.phonearena.com/news/Google-to-develop-Nexus-devices-entirely-in-house-as-Apple-does-with-the-iPhone_id77910 Yorum Yaz
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lecagot 3 yıl en beğenilen mu5tafa
mu5tafa
Devamında androidi sadece ben kullanıcam deyip Apple a özenirler.

Google diğer markaların androidi kullanıyor olmasından para kazanıyor. Böyle bir şeyi asla yapmaz.

Google çok güzel yönetilen bir şirket. İnternete bağlı olan her insan bir şekilde google'a para kazandırıyor, onlar da ucuza akıllı telefon,laptop ve ucuz internet sunmaya çalışarak internet kullanan insan sayısını arttırmaya çalışıyorlar.
mu5tafaDevamında androidi sadece ben kullanıcam deyip Apple a özenirler.Google diğer markaların androidi kullanıyor olmasında...
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kadirirdem 3 yıl
Koskoca google üretir foxconn a urettirsin satsin
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Guhong01 3 yıl
En başından beri yapılması gereken bir hareket. Yıllardır nexus donanım üreticileri kendi marka imzalı cihazlarını baltalamamak için nexus cihazların donanımlarından kıstılar, bu hareketle beraber bu saçmalığın son bulması muhtemel
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xxxx1 3 yıl
google da ne yaptığını bilmiyor kesinlikle,bu şımarıklıklar hep finansal kaynakların bolluğundan kaynaklanmakta,tipik amerikan şımarıklığıda diyebiliriz...
ilk önce gittiler Motorolayı aldılar,yine rüzgar haberler anında piyasayapompalandı nexus ları artık motorola üretecek vs.sonra gel zaman git zaman gittiler güzelim markayı çinli lenovaya devrettiler...
yine yakın tarihte; nexus programını artık sürdürmeyi düşünmüyor google vs,onun yerine google one falan sacma sapan speküle haberler,ne nexusmuş arkadaş elle tutulur hiç bir özelliğide olsa kafamınızın ütülendiğine değse yıllardır.
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Fenomenon 3 yıl
Yanlış karar bence. Çünkü Google ne kadar büyük şirket olsa da donanım ve tasarım işini işi bilen şirketlere bırakmalı. Ayrıca Google'ın nasıl üretimde etkisi olmuyor??? LG 5x'i üretmek için Google'a baskı mı yaptı sanki?? Google "bak LG, su işlemci,bu kamera, şu pili kullacaksın, yoksa projeyi sana vermem" dese bitti olay. Google, daha uyumlu olacak diye eline yüzüne bulaştıracak.
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wolfestein 3 yıl Fenomenon
Fenomenon

Yanlış karar bence. Çünkü Google ne kadar büyük şirket olsa da donanım ve tasarım işini işi bilen şirketlere bırakmalı. Ayrıca Google'ın nasıl üretimde etkisi olmuyor??? LG 5x'i üretmek için Google'a baskı mı yaptı sanki?? Google "bak LG, su işlemci,bu kamera, şu pili kullacaksın, yoksa projeyi sana vermem" dese bitti olay. Google, daha uyumlu olacak diye eline yüzüne bulaştıracak.

Peki bu anlattıklarınızdan yola çıkarak Google, Apple gibi mi olmaya çalışıyor?
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zaomss 3 yıl
Nexuslar amerikada gösterdiği fiyat çizgisinde ülkemize de gelmeli. Mesela 5x sevgililer gününe özel 299dolar şuan. Vergisi vs 1000-1200 bandında bile olsa böyle bir cihaz için muazzam fiyat.
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smart1978 3 yıl
Samsung basta ofkelenir bircok firma :D
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mu5tafa 3 yıl
Devamında androidi sadece ben kullanıcam deyip Apple a özenirler.
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lecagot 3 yıl mu5tafa
mu5tafa
Devamında androidi sadece ben kullanıcam deyip Apple a özenirler.

Google diğer markaların androidi kullanıyor olmasından para kazanıyor. Böyle bir şeyi asla yapmaz.

Google çok güzel yönetilen bir şirket. İnternete bağlı olan her insan bir şekilde google'a para kazandırıyor, onlar da ucuza akıllı telefon,laptop ve ucuz internet sunmaya çalışarak internet kullanan insan sayısını arttırmaya çalışıyorlar.
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