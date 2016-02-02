Google, Nexus cihazlarını kendisi üretmek istiyor





Google'ın uzun yıllardır referans olma adına devam ettirdiği Nexus programı, bugüne kadar pek çok üreticiyi konuk etti. LG, Samsung, HTC, Huawei, Asus gibi firmalar, Nexus çatısı altında sayısız modele imza attı. Google, geçen yıl piyasaya sürdüğü Pixel C tablet modeli ile aslında üretim tarafında da etkin olmak istediğini göstermişti. İddialar da bu yönde.





Sektörden gelen bilgilere göre Google, Nexus cihazlarını da kendisi üretmek niyetinde. Zaten yazılım tarafı Google'a ait. Donanım tarafına el attığında, Nexus cihazları artık en iyi uyumu ve akıcılığı sunabilecek. Google, bu uyumu sağlayabilmek için üretici ortakları ile birlikte çalışmak zorundaydı ve doğrudan bir müdahalesi olmuyordu.









Google patronu Sundar Pichai, hafta başındaki yatırımcılar toplantısında da bu konuya değindi. Pichai, Nexus programında daha etkili bir kontrol sağlayabilmek için üretim tarafını da üstlenmenin şart olduğunu düşünüyor. Böylece Android markası, üst seviye pazarda çok daha fazla saygı görecek.





Elbette Nexus cihazları için sağlam bir tedarik zinciri kurmak şart. Pixel C tablet modeli ile Google zaten ilk adımları atmıştı. Bundan sonra daha iyi ve güçlü ortaklıklar yapmak gerekiyor. Ayrıca gelir elde edebilmek için yaygın bir satış ağına sahip olmak gerekiyor. Örneğin Google mağazası ülkemizde faaliyet göstermiyor. Bu bakımdan, Nexus cihazları belirli ülkelerde tüketiciye sunuluyor. Google'ın tüm bu engelleri aşarak akıllı telefon pazarına girip girmeyeceğini ise zaman gösterecek.

http://www.phonearena.com/news/Google-to-develop-Nexus-devices-entirely-in-house-as-Apple-does-with-the-iPhone_id77910