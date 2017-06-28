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Google Photos’a otomatik fotoğraf paylaşma özelliği eklendi

Google Photos güncellendi ve uygulamaya otomatik fotoğraf paylaşma özelliği eklendi. Bu özellik, belirlenen hesaplar arasında fotoğrafların otomatik olarak paylaşılmasını sağlıyor.
1 yıl
1,5b
1
Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Google Photos yeni bir güncelleme aldı ve bu güncellemeyle birlikte uygulamaya otomatik fotoğraf paylaşma özelliği eklendi. İsminden de anlaşılabildiği gibi birbirine bağlanan hesaplar arasında otomatik olarak fotoğraflar paylaşılabilmesini mümkün kılan özellik, bazı kullanıcılardan tepki aldı.

Basit bir şekilde “Sharing” olarak isimlendirilen bu özellik, güncellenen uygulamanın sağ alt kısmında yer alıyor. Sharing, yüz tarama özelliğini kullanarak fotoğraf paylaşabildiği gibi paylaşılabilecek fotoğraflar konusunda önerilerde de bulunuyor. Yüz tarama özelliği sayesinde albümlerin de paylaşılması önerilebiliyor.

Uygulamaya eklenen bir diğer özellik de Shared Libraries. Fotoğraf paylaşmak yerine birden çok kişinin erişimine açık olan bir albüm oluşturulmasını mümkün kılan Shared Libraries, istenmeyen fotoğrafların görünmesini önlemek amacıyla, albümün yalnızca belirli zaman aralıklarında yüklenen fotoğrafları gösterebilmesine olanak sunuyor.

Güncellemenin birkaç gün içerisinde iOS ve Android’de kullanıma sunulacağı paylaşıldı.


https://www.androidcentral.com/google-photos-improved-sharing-features-are-here Yorum Yaz
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