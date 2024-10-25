Google Fotoğraflar, yapay zekayla düzenlenen resimleri etiketleyecek

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, önümüzdeki haftadan itibaren Fotoğraflar uygulamasında yapay zeka ile düzenlenen fotoğrafları belirgin bir şekilde gösterecek. Fotoğraf bilgilerine bakıldığında “Google AI ile düzenlendi” etiketi görülebilecek.

Gemini Live artık Türkçe olarak kullanılabiliyor 2 gün önce eklendi

Google Fotoğraflar ve Google One Mühendislik Direktörü John Fisher, fotoğraf düzenlemenin yapay zekayla oldukça kolaylaştığını belirterek şeffaflığı artırmak adına Google Photos’da AI düzenlemelerini görmeyi kolaylaştıracaklarını söyledi. Google Fotoğraflar, bir fotoğrafın Google AI ile düzenlendiğini gösterecek. Güncelleme, önümüzdeki haftadan itibaren kademeli olarak kullanıma sunulacak.

Google, etikette bir fotoğrafın üretken yapay zekayla düzenlendiğini belirtmenin yanı sıra IPTC meta verilerini kullanarak bir fotoğrafın birkaç farklı görüntüden öğeler içerdiğine de gösterecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Uygulamalar Haberleri

Google Photos yapay zekayla düzenlenen fotoğrafları etiketleyecek