Google Photos’un oluşturduğu panaromik fotoğraf görenleri gülümsetti

Google’ın 2015 yılında duyurduğu fotoğraf depolama hizmeti Google Photos o günden bu yana büyük bir gelişme gösterek geldi. Bunun yanı sıra ücretsiz seçeneği ile de gönülleri fetheden servis ortaya bazen tuhaf sonuçlar da koyabiliyor.

Yapay zeka gülümsetti

Ailesiyle birlikte tatile çıkan kayakçının manzarayı görünce eşi ile birlikte güzel bir fotoğraf çekmesi ve bu karelerin peşine arka planı tek başına çekmesiyle olmuş tüm olanlar. Cihazında Google Photos servisini kullanan tatilcinin elde ettiği bu kareleri birleştirmek isteyen uygulama insanla ağaç arasındaki boy farkını hesaba katmayınca ortaya tebessüm etmemize sebep olan bir çalışma çıkmış.

İlginç görsel alanında ilk değil fakat oldukça orijinal bir içerik olmasıyla dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Detaylı galerimizden ulaşabilirsiniz.

https://www.theverge.com/tldr/2018/1/18/16907456/google-photos-automatic-panorama-stitch-software-fail-reddit