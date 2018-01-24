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Google Photos’un oluşturduğu panaromik fotoğraf görenleri gülümsetti

Google’ın fotoğraf depolama hizmeti google photos bildiğiniz üzere akıllı cihazınızdaki fotoğraflarla ilginç sonuçlar ortaya koyabiliyor. Ortaya çıkan görseli haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl
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1
13
Mobil Uygulamalar
Metehan Göktaş
Yazar
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Google’ın 2015 yılında duyurduğu fotoğraf depolama hizmeti Google Photos o günden bu yana büyük bir gelişme gösterek geldi. Bunun yanı sıra ücretsiz seçeneği ile de gönülleri fetheden servis ortaya bazen tuhaf sonuçlar da koyabiliyor.

Yapay zeka gülümsetti

Ailesiyle birlikte tatile çıkan kayakçının manzarayı görünce eşi ile birlikte güzel bir fotoğraf çekmesi ve bu karelerin peşine arka planı tek başına çekmesiyle olmuş tüm olanlar. Cihazında Google Photos servisini kullanan tatilcinin elde ettiği bu kareleri birleştirmek isteyen uygulama insanla ağaç arasındaki boy farkını hesaba katmayınca ortaya tebessüm etmemize sebep olan bir çalışma çıkmış.

İlginç görsel alanında ilk değil fakat oldukça orijinal bir içerik olmasıyla dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Detaylı galerimizden ulaşabilirsiniz.

https://www.theverge.com/tldr/2018/1/18/16907456/google-photos-automatic-panorama-stitch-software-fail-reddit Yorum Yaz
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Coco.Jambo 1 yıl en beğenilen
HABER DEĞERİ ÇOK YÜKSEK BİR HABERMİŞ
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s_mail 1 yıl
şu iğrenç galeri uygulamanızdan vazgeçsenizde biz de adam gibi fotoğrafları görüntüleyebilsek
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sniper23 1 yıl
Konu dışındaki fotoşok konularını daha başarılı buluyorum.
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kartal172 1 yıl
Ne güzel haber yapılmış daha ne istiyorsunuz? Şeylisini buldunuz da şeylisini mi?
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ONY86 1 yıl
bende güleyim :)
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s_mail 1 yıl
şu iğrenç galeri uygulamanızdan vazgeçsenizde biz de adam gibi fotoğrafları görüntüleyebilsek
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CWaRRioR 1 yıl s_mail
s_mail

şu iğrenç galeri uygulamanızdan vazgeçsenizde biz de adam gibi fotoğrafları görüntüleyebilsek

Hit almak için sadece fotoğrafı değil üzerinde onlarca reklam olan sayfayı yeniden yüklüyor.
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MHEC 1 yıl
güldürdü
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ozbey08 1 yıl
Gulliver ağaçların arkasında saklanıyormuş
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furkant1 1 yıl
Gülümsedim tşk.
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gokhans19 1 yıl
Resimlere sakın bakmayın gülmekten geberirsiniz. Ben kendim geberdim ordan biliyorum.
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turker03 1 yıl
Yalnız Google fotoraflarla ilgili bazı şeyler çok çok iyi ve bu beni gizlilik konusunda endişelendiriyor. Örneğin fotoraflarım arasında sadece arama kısmına bir şeyler yazarak arama yapabiliyorum. Ve bu kelimeye uygun fotorafları bulup gösteriyor. Masa yazdığım görüntüde masa bulunan fotorafları gösteriyor. Gözlük yazdığımda gözlük takılan tüm fotorafları bulup gösteriyo. Bu beni gizlilik konusunda endişelendiriyor
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Guest-F8946C419 1 yıl
Gördüm gülümsedim. Tebessüm ettim. Minik bir gülücüğe döndü. Duruldum. Somurttum. Üzüldüm. Aqlıyorum.
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