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Google Picasa servisi 1 Mayıs'ta kapanıyor

Google'ın uzun yıllar önce satın aldığı fotoğraf depolama servisi Picasa 1 Mayıs'tan itibaren kullanıma kapatılacak. Google kullanıcılara Fotoğraflar servisine geçmelerini tavsiye ediliyor.
3 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Google Picasa servisi 1 Mayıs'ta kapanıyor
 
Google, fotoğraf servisi Picasa'yı 2004 yılında bünyesine katmış kendi servis ağından hizmete sunmaya başlamıştı. O dönemde fotoğraf depolama konudaki rekabetin gerektirdiği bu hamle, bugün pek tercih edilmeyen bir servis olarak karşımıza çıkıyor. 15 Mart'ta Picasa masaüstü yazılımına destek vermeyi kesecek şirket 1 Mayıs itibariyle web servisini de sonlandıracak.
Hizmetin sona ermesindeki en büyük sebeplerden birisi de yine Google tarafından geliştirilen "Fotoğraf" servisi. Google'da Picasa kullanıcılarına mobil uyumluluk konusunda daha başarılı olan Fotoğraflar hizmetine geçmelerini tavsiye ediyor. 1 Mayıs'tan itibaren Fotoğraflar servisine girecek kullanıcılar Picasa'da yer alan fotoğraflarını ve videolarını burada görebilecekler. Picasa Web servisine giriş yapanlar ise yine aynı şekilde dosyalarını görüntüleyebilecek, ancak düzenleme, indirme gibi işlemler yapamayacaklar.
Servisi kullanmakta ısrar edecek kullanıcılar için artık web ve masaüstü sürümün güncelleme de almayacağını hatırlatmakta fayda var.

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2499250,00.asp Yorum Yaz
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gcb1903 3 yıl en beğenilen
Picasa masaüstü fotoğraf görüntüleme uygulaması da bitecek mi? Hani zaten bulutla işim yok ama fotoğraf görüntüleyicisi en iyisi.
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V4LKyR 3 yıl
Ben de fotoğraf görüntüleyicisini kullanıyorum, gerçekten çok güzel. Başka program tanımam bu konuda.
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fameka 3 yıl
çok yerinde bir karar olmuş
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gcb1903 3 yıl en beğenilen
Picasa masaüstü fotoğraf görüntüleme uygulaması da bitecek mi? Hani zaten bulutla işim yok ama fotoğraf görüntüleyicisi en iyisi.
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Okisht 3 yıl gcb1903
gcb1903

Picasa masaüstü fotoğraf görüntüleme uygulaması da bitecek mi? Hani zaten bulutla işim yok ama fotoğraf görüntüleyicisi en iyisi.

Güncelleme desteği kesilecek. Yani yeni sürüm çıkmayacak ancak mevcut sürümle devam edebilirsiniz.
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Virinom 3 yıl
Tamamen aynı işi yapan 2 farklı servisin olması saçmaydı zaten. Üstelik Google Photos çıktığından beri Picasa'daki tüm dosyalar klon olarak Photos'a da upload ediliyordu. Çok yerinde bir karar olmuş.
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interwap 3 yıl
Verimli sunulması.
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