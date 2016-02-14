Google Picasa servisi 1 Mayıs'ta kapanıyor

Google, fotoğraf servisi Picasa'yı 2004 yılında bünyesine katmış kendi servis ağından hizmete sunmaya başlamıştı. O dönemde fotoğraf depolama konudaki rekabetin gerektirdiği bu hamle, bugün pek tercih edilmeyen bir servis olarak karşımıza çıkıyor. 15 Mart'ta Picasa masaüstü yazılımına destek vermeyi kesecek şirket 1 Mayıs itibariyle web servisini de sonlandıracak.

Hizmetin sona ermesindeki en büyük sebeplerden birisi de yine Google tarafından geliştirilen "Fotoğraf" servisi. Google'da Picasa kullanıcılarına mobil uyumluluk konusunda daha başarılı olan Fotoğraflar hizmetine geçmelerini tavsiye ediyor. 1 Mayıs'tan itibaren Fotoğraflar servisine girecek kullanıcılar Picasa'da yer alan fotoğraflarını ve videolarını burada görebilecekler. Picasa Web servisine giriş yapanlar ise yine aynı şekilde dosyalarını görüntüleyebilecek, ancak düzenleme, indirme gibi işlemler yapamayacaklar.

Servisi kullanmakta ısrar edecek kullanıcılar için artık web ve masaüstü sürümün güncelleme de almayacağını hatırlatmakta fayda var.

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2499250,00.asp