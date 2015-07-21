Google, Pixate firmasını satın aldı!

İnternet dünyasının büyük ismi Google, bir satın alma haberiyle daha gündemde. Dünya devi bu sefer Pixate firmasını bünyesine kattı.

Yaklaşık 3 yıl önce kurulan Pixate, temel olarak mobil uygulama tasarımları ve prototip uygulamalar (Cihazlarda doğal olarak çalışabilen) hazırlanması noktasında hem Windows hem de Mac sistemler için "Studio" isimli bir uygulama sunuyor. Bulut temelinde ortak çalışma desteği veren ve Google'a katıldıktan sonra bu hizmetini çok daha ucuza sunacağını belirtilen şirket, çoklu platform uygulama geliştirmeyi oldukça kolay hale getiriyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

13 kişilik ekibiyle beraber artık Google bünyesine çalışma gösterecek olan Pixate, bugünden itibaren yukarıda bahsi geçen "Studio" uygulamasını da tamamen ücretsiz olarak kullanıma sunuyor.

http://thenextweb.com/insider/2015/07/21/google-buys-pixate-updates-form-to-bring-more-material-design-to-your-apps/