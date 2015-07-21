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Google, Pixate firmasını satın aldı!

3 yıl
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7
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google, Pixate firmasını satın aldı!
 
İnternet dünyasının büyük ismi Google, bir satın alma haberiyle daha gündemde. Dünya devi bu sefer Pixate firmasını bünyesine kattı.
Yaklaşık 3 yıl önce kurulan Pixate, temel olarak mobil uygulama tasarımları ve prototip uygulamalar (Cihazlarda doğal olarak çalışabilen) hazırlanması noktasında hem Windows hem de Mac sistemler için "Studio" isimli bir uygulama sunuyor. Bulut temelinde ortak çalışma desteği veren ve Google'a katıldıktan sonra bu hizmetini çok daha ucuza sunacağını belirtilen şirket, çoklu platform uygulama geliştirmeyi oldukça kolay hale getiriyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
13 kişilik ekibiyle beraber artık Google bünyesine çalışma gösterecek olan Pixate, bugünden itibaren yukarıda bahsi geçen "Studio" uygulamasını da tamamen ücretsiz olarak kullanıma sunuyor.
Google, Pixate firmasını satın aldı!
 

http://thenextweb.com/insider/2015/07/21/google-buys-pixate-updates-form-to-bring-more-material-design-to-your-apps/ Yorum Yaz
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tobepeople 3 yıl
steam in telefon versiyonu tek eksiği geliştirilmesi ve yönlendirilmesi google ya adamlar zeki kaptırır mı böylelerini :)
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asaime 3 yıl
Google in teknoloji ureten bir firma degil, var olan teknolojileri satin alarak yoluna devam ettigini dusunuyorum. Ticari acidan acikladiklari kar oranlarina bakilirsa bu yontem basarili olmus gibi duruyor. Ancak bu teknolojileri bunyesine aldiktan sonra ne kadar gelistirdikleri baska bir soru isareti. Her ihtimale karsi temnkinli olmak gerek. Reklamlarla ilerleyen bir firmaya cok fazla guvenmemek gerek. Ozellikle simdi de parmak izi muhabbetti cikti. Zaten ne kadar sifremiz varsa hepsi ellerinde, bir parmak izi kalmisti onu da topluyorlar simdi. Tekrardan, teknoloji konusunda temkinli olmak lazim arkadaslar.
1 Yanıt Yanıtla
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Guest-BE73ABCD2 3 yıl asaime
asaime
Google in teknoloji ureten bir firma degil, var olan teknolojileri satin alarak yoluna devam ettigini dusunuyorum. Ticari acidan acikladiklari kar oranlarina bakilirsa bu yontem basarili olmus gibi duruyor. Ancak bu teknolojileri bunyesine aldiktan sonra ne kadar gelistirdikleri baska bir soru isareti. Her ihtimale karsi temnkinli olmak gerek. Reklamlarla ilerleyen bir firmaya cok fazla guvenmemek gerek. Ozellikle simdi de parmak izi muhabbetti cikti. Zaten ne kadar sifremiz varsa hepsi ellerinde, bir parmak izi kalmisti onu da topluyorlar simdi. Tekrardan, teknoloji konusunda temkinli olmak lazim arkadaslar.

Yok parmak izi , yok iris tarayıcı , yok bulut depolama yedekleme mevzularının hiçbirisi kullanıcının yararına değil , büyük firmaların kullanıcıları fişleme ve etiketleme sevdasının bir sonucudur. Bu tarz şeylere kulanıcılar kanmasın yarın çok acısını çekerler.
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V4LKyR 3 yıl
13 kişi... Şirket... Google satın alıyor...
13 kişi...
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kadirirdem 3 yıl
güzel böyle gelişmeler satın almalar iyi android ekosistemi için iyi olacaktır....
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DenizGalaxy 3 yıl
Tam olarak ne işe yarıyor
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CanTnçr 3 yıl DenizGalaxy
DenizGalaxy

Tam olarak ne işe yarıyor

Haberde de yazdığım üzere uygulama geliştiricilerin cihazlarda çalışabilir prototip uygulamalar tasarlamasına imkan tanıyan bir servis
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