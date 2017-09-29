Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL'in teknik özellikleri sızdı

Google, yeni Pixel 2 ve Pixel 2 XL akıllı telefonlarını 4 Ekim'de duyurmaya hazırlanıyor ancak her iki telefonun sahip olacağı iddia edilen teknik özellikler Android Authority tarafından ele geçirilmiş durumda. Sitenin özel haberinde yer alan detayların birçoğunu duymuş olsak da daha önce açığa çıkmayan birkaç ayrıntı var.

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Büyük model olan Pixel 2 XL, Samsung Galaxy S8 ve Note 8 amiral gemilerine benzer şekilde kavisli bir ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun yüzde 80-85 ekran-gövde oranına sahip olması ve ince çerçeveli bir tasarımla gelmesi bekleniyor.

Daha küçük Pixel 2'nin ise ilk Pixel'e benzer bir tasarıma sahip olduğu söyleniyor. Yani muhtemelen cihaz ince çerçeveli bir tasarım ve kavisli bir ekranla gelmeyecek. Ayrıca her iki telefonda da sıkılabilir kenar (Active Edge) özelliğinin olacağını belirtelim. Android Authority tarafından yayınlanan rapor, bu yeni ayrıntıların yanı sıra aşağıdakiler de dahil olmak üzere mevcut söylentilerin çoğunu doğrulamış durumda:

Şu an için bu sızıntıları doğrulamanın hiçbir yolu yok. Akıllı telefonlar resmiyet kazanana kadar hiçbir şeye kesin gözüyle bakmamak gerek. Google'ın 4 Ekim tarihinde ev sahipliği yapacağı basın etkinliğinde bunların ne kadarının gerçeği yansıttığını hep beraber göreceğiz.

http://www.androidauthority.com/google-pixel-2-xl-specs-803169/