Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL'in teknik özellikleri sızdı

Google'ın 4 Ekim'de düzenleyeceği bir etkinlikle resmiyet kazandıracağı Pixel 2 ve Pixel 2 XL'in teknik özellikleri internete düştü. İşte yeni nesil Pixel telefonların tüm detayları.
1 yıl
4,4b
1
18
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google, yeni Pixel 2 ve Pixel 2 XL akıllı telefonlarını 4 Ekim'de duyurmaya hazırlanıyor ancak her iki telefonun sahip olacağı iddia edilen teknik özellikler Android Authority tarafından ele geçirilmiş durumda. Sitenin özel haberinde yer alan detayların birçoğunu duymuş olsak da daha önce açığa çıkmayan birkaç ayrıntı var.
Ayrıca Bkz. "Apple Watch Series 3 bugün Türkiye'de satışa sunuldu"
Büyük model olan Pixel 2 XL, Samsung Galaxy S8 ve Note 8 amiral gemilerine benzer şekilde kavisli bir ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun yüzde 80-85 ekran-gövde oranına sahip olması ve ince çerçeveli bir tasarımla gelmesi bekleniyor.
Daha küçük Pixel 2'nin ise ilk Pixel'e benzer bir tasarıma sahip olduğu söyleniyor. Yani muhtemelen cihaz ince çerçeveli bir tasarım ve kavisli bir ekranla gelmeyecek. Ayrıca her iki telefonda da sıkılabilir kenar (Active Edge) özelliğinin olacağını belirtelim. Android Authority tarafından yayınlanan rapor, bu yeni ayrıntıların yanı sıra aşağıdakiler de dahil olmak üzere mevcut söylentilerin çoğunu doğrulamış durumda:
Şu an için bu sızıntıları doğrulamanın hiçbir yolu yok. Akıllı telefonlar resmiyet kazanana kadar hiçbir şeye kesin gözüyle bakmamak gerek. Google'ın 4 Ekim tarihinde ev sahipliği yapacağı basın etkinliğinde bunların ne kadarının gerçeği yansıttığını hep beraber göreceğiz.

http://www.androidauthority.com/google-pixel-2-xl-specs-803169/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
infinite 1 yıl en beğenilen
nexus6 2 yıldır kullanıyorum, ömrümüz yeterse daha kullanırız ancak ben son çıkan nexus ve pixel cihazların özellikler yeni telefon fiyatlarına bir türlü alışamadım sanırım 900-1000 dolar bandında olacak cihazlar, içerisine isterse roket koysunlar o kadar para vermek ahmakça geliyor günün sonunda yaptığın işlerde bir değişiklik yok ve birçok cihaz zaten bunun üstesinden çok rahat geliyor, dön gel karhanesi...
nexus6 2 yıldır kullanıyorum, ömrümüz yeterse daha kullanırız ancak ben son çıkan nexus ve pixel cihazların özellikler yeni telefon fiyatlarına bir türlü alışam...
Devamını Gör
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 1 yıl
Dünya para ver, cücük kadar pili olsun, ona nazaran +2K çözünürlükler, devasa ekranlar, şarjı semiren chipsetler. Güya şu chipsetlerin de bir önceki nesile rağmen %40 daha tasarruflu demeleri ve hep cacık ekran süreleri almaları falan filan, neyse ya bildiğiniz teraneler işte.
Dünya para ver, cücük kadar pili olsun, ona nazaran +2K çözünürlükler, devasa ekranlar, şarjı semiren chipsetler. Güya şu chipsetlerin de bir önceki nes...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
teknokaptan 1 yıl
bakalim kac kisi kapimi calacak bunu almak icin. bence 3 kisiden fazla olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
forumlarabak 1 yıl
Telefon Türkiye'ye yine gelmeyeceği için özelliği sızsa ne sızmasa ne..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Resimdeki tasarımla gelirse iyi satabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 1 yıl
Full hd fazlasına gerek yok bence. Hem pile hem donanıma gereksiz yük. Şimdi 2k 4K çok güzel diyen olur da küçücük ekranda ne kadar yaşanır ki o deneyim? Koskoca ekranda full hd yetiyorken küçücük ekranda 2k fazla.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 1 yıl
Xl alınır ekran boyutu 5.1-5.7 arasında olursa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infinite 1 yıl en beğenilen
nexus6 2 yıldır kullanıyorum, ömrümüz yeterse daha kullanırız ancak ben son çıkan nexus ve pixel cihazların özellikler yeni telefon fiyatlarına bir türlü alışamadım sanırım 900-1000 dolar bandında olacak cihazlar, içerisine isterse roket koysunlar o kadar para vermek ahmakça geliyor günün sonunda yaptığın işlerde bir değişiklik yok ve birçok cihaz zaten bunun üstesinden çok rahat geliyor, dön gel karhanesi...
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 1 yıl
2700 ve 3520 mah batarya kapasitelerini beğenmeyenler var. Sanarsın apple, samsung gidip 5k batarya koyuyor. Ekran boyutları yazmıyor ama 5 inç civarında bir telefona 2700 fazlasıyla yeter. 3500 de 5.5 inç için yeterli. Batarya isteyen batarya odaklı telefonlara baksın :)
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEHZADE63 1 yıl TearsForFears
Sen öyle diyosunda apple koydugu batarya sürelerine bak birde anroid batarya sürelerine bak aradaki farki görünce duyunca hissedince gelip söyle bakalim:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kreat 1 yıl TearsForFears
Hocam artik 4000 mah standart olmalı. Bu Apple Samsung meselesi değil sadece. 5000 mah pil sığdıran nasıl sığdırıyor. Ekranlar 2k ya çıktı. Yetmiyor artık piller. Tutturmuşlar incelik diye. Cihazları inceltmeyi bırakıp adam gibi pil koysunlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kreat 1 yıl
Çözünürlük ofsayt, pil ofsayt, kulaklık girişi ofsayt
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 1 yıl kreat
Asıl e-sim direk penaltı.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SixSixSix 1 yıl
Küçük modeli HTC üretiyor, kesin ekran-kasa oranı %70-75 civarı bir şey olacaktır.
Büyük modeli LG üretiyor, bu da insanı korkutmak için yeterli bir sebep.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 1 yıl
Dünya para ver, cücük kadar pili olsun, ona nazaran +2K çözünürlükler, devasa ekranlar, şarjı semiren chipsetler. Güya şu chipsetlerin de bir önceki nesile rağmen %40 daha tasarruflu demeleri ve hep cacık ekran süreleri almaları falan filan, neyse ya bildiğiniz teraneler işte.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4447 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, teknik özellikler ve
9 etiket daha cep telefonu sızıntı google pixel 2 google pixel 2 xl Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Commodore 64 efsanesi geri dönüyor 1 yıl Havacılık fotoğrafçılığı nedir? Nasıl yapılır? Havacılık fotoğrafçılığı hakkında her şey 1 yıl Canonical 32 bit live ISO desteğini kaldırıyor 1 yıl Yeni Terminator filminin vizyon tarihi açıklandı 1 yıl iOS 11'in Dosyalar uygulamasına Google Drive entegrasyonu geldi 1 yıl iOS 11.0.1 ile batarya sorunu gideriliyor 1 yıl Yiyeceklerin sıcaklığını takip eden yenilebilir sensör 1 yıl Akıllı telefon büyüteciyle telefonunuzu mini bir TV'ye dönüştürebilirsiniz 1 yıl BlackBerry gelirlerini arttırmaya başladı 1 yıl Facebook hesap doğrulama için yüz tanıma özelliğini test ediyor 1 yıl Xiaomi Mi7, Snapdragon 845 ile gelebilir 1 yıl Passenger Drone insanlı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı 1 yıl Super Mario Run indirimi başladı, kaçırmayın 1 yıl Japonya 11 bitcoin borsasını resmen tanıdı 1 yıl Kingsman: The Golden Circle Game ile heyecanı devam ettirin 1 yıl Ikea hızla yükselen TaskRabbit'i satın aldı 1 yıl Toyota ve Mazda elektrikli araç geliştirmek için yeni bir şirket kuruyor 1 yıl Ünlü yatırımcı Jim Chanos: Tesla yeterince kârlı değil 1 yıl CRISPR çölyak hastaları için de kullanılabilir 1 yıl Yeni nesil dijital akıllı kılıf Oaxis InkCase i7 Türkiye'de 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL'in teknik özellikleri sızdı Sonraki Yolcu uçaklarının güvenliği için önemli karar 1 yıl Samsung, 4G ve 5G ağları arasındaki geçişi mümkün kılacak 1 yıl Impossible Foods sayesinde hayvansal gıdalar tarihe karışabilir 1 yıl Google şeffaflık raporunu paylaştı: Hükümetler daha fazla bilgi talep ediyor 1 yıl GoPro HERO6 Black duyuruldu 1 yıl Apple Watch Series 3 bugün Türkiye'de satışa sunuldu 1 yıl Toshiba bellek bölümünü sattı ancak yönetim hâlâ Toshiba'nın elinde 1 yıl New York-Londra arası 29 dakika: İşte Elon Musk'ın çılgın ulaşım planı 1 yıl Çin'den sonra Güney Kore de ICO'ları yasaklıyor 1 yıl iPhone X sevkiyatları gelecek yıl Mart ayına kadar gecikebilir 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı'nın konuğu Hakkı Alkan bu akşam 20:00'da sizlerle 1 yıl Nvidia Volta sunucu pazarına hızlı bir giriş yaptı 1 yıl FCC radyo yongalarının aktif edilmesini istedi, Apple reddetti 1 yıl USB 3.2 standardı tamamlandı 1 yıl "Hem Mars'a hem Ay'a gidiyoruz" İşte Elon Musk'ın büyük planı 1 yıl Android cihazlardaki kötü amaçlı yazılımlar yapay zekayla tespit edilecek 1 yıl Sprint drone'ları mini baz istasyonuna dönüştürüyor 1 yıl iOS 11.1 güncellemesi ile gelecek yenilikler neler? 1 yıl Facebook, Twitter ve Google ABD Kongresi'ne ifade vermeye çağrıldı 1 yıl Elon Musk, önümüzdeki 10 yıla damga vuracak Mars planlarını detaylandırıyor (CANLI) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim