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Google Pixel 3 XL performans testinde

Google'ın çentikli ilk telefonu olma özelliği taşıyacak olan Pixel 3 XL, Geekbench testine tabi tutuldu. Bakalım Snapdragon 845 ve 4 GB RAM'e sahip olan Pixel 3 XL, nasıl bir performans sergilemiş?
9 ay
3,7b
1
13
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Ekim ayında duyurulması beklenen Google Pixel 3 XL'ın görüntülerinin paylaşılmasından sonra şimdi de telefonun teknik özelliklerinin yer aldığı ve nasıl bir performans sergilediği konusunda bilgi sahibi olmamızı sağlayan Geekbench sonuçları ortaya çıktı.  
Pixel 3 ailesinin en gelişmiş özelliklere ev sahipliği yapacak olan modeli Pixel 3 XL'ın Android P işletim sistemi üzerinde çalışan Qualcomm Snapdragon 845 platformu ve 4 GB RAM'den besleneceğini zaten biliyorduk lakin asıl merak edilen bu donanımların Pixel 3 XL üzerinde nasıl bir performans sergileyeceğiydi. Öyle ki Geekbench 4.2.3 testine tabi tutulan Pixel 3 XL'ın tekli çekirdek skoru 2426 iken, çoklu çekirdek puan ise 8355 olarak kayıtlara geçmiş durumda. 
Testlerden elde edilen skorlar biraz düşük kalabilir zira, teste tabi tutulan cihazın mühendislik örneği olduğunu ve bu telefonun henüz geliştirme aşamasında olduğunu unutmamak gerek. Dolayısıyla Pixel 3 XL'a yapılacak yazılımsal optimizasyonlarla zamanla daha yüksek skorlar elde edilebilir. 

https://browser.geekbench.com/v4/cpu/9250560 Yorum Yaz
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khaos 9 ay en beğenilen
Çok merak ediyorum acaba pixel almayı düşünen kaç kişinin "umrunda" olur bu test? Sonuçta kullandığı chipsetin performansı 3 aşağı 5 yukarı belli. Pixel düşünenin öncelikli merakı kamera performansı olur
Çok merak ediyorum acaba pixel almayı düşünen kaç kişinin "umrunda" olur bu test? Sonuçta kullandığı chipsetin performansı 3 aşağı 5 yukarı belli. Pixel düşünen...
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OverClocK1ng 9 ay
Daha yeni çıkacak olan telefonun puanına bak.
2018 Mart ayında çıkmış olan S9 kullanıyorum.
Bir de benim puanıma bak...

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LittleMonster 9 ay OverClocK1ng
Kesin bir haber değil. Merak etme google performans açısından birinci sıraya oturur. Kamera konusunda ise hem ios hem android tarafından en iyisi olacaktır. Eski cihazlarında gösterdiği performans ve kalite gibi :)
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smart1978 9 ay
Tasarimi idare eder gibi olacak ?
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TochMach 9 ay
Hahaha hala iPhone X i geçemiyorlar
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Mr. Jingles 9 ay
Sonuçlar değişmez. Geekbench salt işlemci performansını ölçer. Yazılımla alakası yoktur.
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Mianfei 9 ay
Keşke şu telefonlarin çentiksiz versiyonlari çıksa
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CheckVizoR 9 ay
Google Ramı 10 gb da yapsa kullanılan 8 gb olarak görüneceğini bildiği için 4 gb yeterli demiş..
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CheckVizoR 9 ay
Google Ramı 10 gb da yapsa kullanılan 8 gb olarak görüneceğini bildiği için 4 gb yeterli demiş..
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intel7mix 9 ay
Tasarımı iyi gelse bari 2 serisinin tasarımı çokta iç acıcı değildi
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khaos 9 ay en beğenilen
Çok merak ediyorum acaba pixel almayı düşünen kaç kişinin "umrunda" olur bu test? Sonuçta kullandığı chipsetin performansı 3 aşağı 5 yukarı belli. Pixel düşünenin öncelikli merakı kamera performansı olur
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ElroyJetson 9 ay
Kamera ve diğer android telefonlarda olmayan sistem stabilliği ve guncelleme rahatlığı :)
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Ussuz 9 ay
Habere bak çay demle
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