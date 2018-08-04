Google Pixel 3 XL performans testinde

Ekim ayında duyurulması beklenen Google Pixel 3 XL'ın Geekbench sonuçları ortaya çıktı. ayında duyurulması beklenen Google Pixel 3 XL'ın görüntülerinin paylaşılmasından sonra şimdi de telefonun teknik özelliklerinin yer aldığı ve nasıl bir performans sergilediği konusunda bilgi sahibi olmamızı sağlayanortaya çıktı.

Pixel 3 ailesinin en gelişmiş özelliklere ev sahipliği yapacak olan modeli Pixel 3 XL'ın Android P işletim sistemi üzerinde çalışan Qualcomm Snapdragon 845 platformu ve 4 GB RAM'den besleneceğini zaten biliyorduk lakin asıl merak edilen bu donanımların Pixel 3 XL üzerinde nasıl bir performans sergileyeceğiydi. Öyle ki Geekbench 4.2.3 testine tabi tutulan Pixel 3 XL'ın tekli çekirdek skoru 2426 iken, çoklu çekirdek puan ise 8355 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Testlerden elde edilen skorlar biraz düşük kalabilir zira, teste tabi tutulan cihazın mühendislik örneği olduğunu ve bu telefonun henüz geliştirme aşamasında olduğunu unutmamak gerek. Dolayısıyla Pixel 3 XL'a yapılacak yazılımsal optimizasyonlarla zamanla daha yüksek skorlar elde edilebilir.

https://browser.geekbench.com/v4/cpu/9250560