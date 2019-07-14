Kim Nerede? 121 Huawei, EMUI 9.1 güncellemesinin temel özelliklerini kısa bir videoyla özetledi 95 Huawei, Harmony isminde yeni bir işletim sistemi için patent başvurusunda bulundu 82 Huawei Mate 30 Pro şelale ekran ve geniş çentikle gelecek
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Pixel 4 canlı olarak görüntülendi

Google'ın önümüzdeki aylarda tanıtacağı Pixel 4 toplu taşıma aracında ortaya çıktı. Londra Metrosu'nda yolculuk yapan birinin elinde görüntülenen telefonu kamera tasarımı ele verdi.
1 sa.
822
40
1
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google tarafından önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen Pixel 4, Londra Metrosu'nda canlı olarak görüntülendi. Luis Brian tarafından çekilen fotoğraftaki telefonun kamera modülü ve sensör yerleşimi, Pixel 4 olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.
Ayrıca Bkz. "HTC Wildfire geri dönüyor"
Kılıf cihazın tasarımını gizlese de video çekimlerinde iyi bir performans sağlaması için telefonun arkasına bir mikrofon yerleştirildiğini görüyoruz. Pixel 4'ün görüntüleri daha önce de internete düşmüştü. Ancak o fotoğraflarda kamera modülünün üzerinde kılıf yoktu.

Pixel telefonlar toplu taşıma araçlarında ortaya çıkıyor

Google'ın Pixel cihazları genellikle tanıtılmadan önce toplu taşıma araçlarında görüntüleniyor. Geçen yıl piyasaya sürülen Pixel 3 XL Kanada'da benzer şekilde ortaya çıkmıştı. İlk Pixel telefon ise 2016 yılında bir restoranda basına sızdırıldı.

https://9to5google.com/2019/07/13/pixel-4-camera-spot/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smart1978 1 sa.
Rus meshur editor ve gazeteci Eldar Murtazin den Pixel 4 XL icin kutu acilisi profesyonel tanitimi ornek cekilmis gorselleri vs bekleriz birkac hafta icerisinde :) ...
Pixel 3 XL icin ayni sey olmustu. Bircogu inanamadi :) ... Sonra ogrenilmis ki Ukrayna daki Google in depolarindan birinden sizdirilmis :) ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 dk. Huawei, ABD’deki yüzlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor 28 dk. Fiyatını hak ediyor mu? "Steelseries Arctis 1 incelemesi" 33 dk. Beats Powerbeats Pro kablosuz kulaklıklar satışa çıktı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Google Pixel 4 canlı olarak görüntülendi Sonraki Yeni 13 inç MacBook Pro önceki modele göre çok daha hızlı 3 sa. Oppo'nun 5.000 mAh pile sahip yeni telefonu ortaya çıktı 4 sa. Huawei, Harmony isminde yeni bir işletim sistemi için patent başvurusunda bulundu 4 sa. Milyarderler, fabrikalarını uzaya taşıma konusuna sıcak bakıyorlar 5 sa. Microsoft Word, Android platformunda 1 milyar indirme sayısına ulaştı 6 sa. Facebook'a verilen 5 milyar dolar ceza, şirketin kasasına 10 milyar dolar girmesine neden oldu 7 sa. Sadettin Teksoy, Stanger Things 3’teki gizemin peşinde (Video) 8 sa. Kaşıntı için alternatif tedavi yöntemleri geliştiriliyor 8 sa. Hiç bitmeyen savaş! Dünden Bugüne Battlefield Serisi 8 sa. OurPact ebeveyn uygulaması App Store’a geri döndü 9 sa. Zengin gerçeklik odaklı Minecraft Earth kapalı betaya başladı 9 sa. HTC Wildfire geri dönüyor 10 sa. Bazı Pocophone F1 modellerinde dokunmatik arızası yaşanıyor 11 sa. Redmi 7A Türkiye fiyatı belli oldu! 12 sa. Overwatch maçları hile tespit edildiği anda sonlanacak 13 sa. Xiaomi Mi A3 canlı olarak görüntülendi 19 sa. İklim değişikliği, 2050’ye kadar birçok şehri fazlasıyla ısıtacak 21 sa. Hindistan, 2019 yılında çatı panelleriyle güneş enerjisi üretiminde rekor değerler elde etti 22 sa. Kansere iki farklı ilaçla saldıran bilim insanları, şaşırtıcı sonuçlar elde etti 23 sa. Yeni enjeksiyon felci önleyecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Başörtüsü ilahi emir değil dedi Savcı Dava açtı!
DH Forum
Furi Geliştiricisinin Macera Rol Yapma Oyunu Haven'dan İlk Oyn...
Bölüm Sonu Canavarı
Vane 23 Temmuz'da PC'ye Geliyor
Bölüm Sonu Canavarı
Fortnite'ın 9.30.3 Güncellemesi Yayınlandı: Oyuna Hava Saldırı...
Bölüm Sonu Canavarı
Evrimi kabul eden bilim adamları
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim