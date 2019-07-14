Google Pixel 4 canlı olarak görüntülendi

Google tarafından önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen Pixel 4, Londra Metrosu'nda canlı olarak görüntülendi. Luis Brian tarafından çekilen fotoğraftaki telefonun kamera modülü ve sensör yerleşimi, Pixel 4 olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Ayrıca Bkz.

"HTC Wildfire geri dönüyor"

Kılıf cihazın tasarımını gizlese de video çekimlerinde iyi bir performans sağlaması için telefonun arkasına bir mikrofon yerleştirildiğini görüyoruz. Pixel 4'ün görüntüleri daha önce de internete düşmüştü. Ancak o fotoğraflarda kamera modülünün üzerinde kılıf yoktu.

Pixel telefonlar toplu taşıma araçlarında ortaya çıkıyor

Google'ın Pixel cihazları genellikle tanıtılmadan önce toplu taşıma araçlarında görüntüleniyor. Geçen yıl piyasaya sürülen Pixel 3 XL Kanada'da benzer şekilde ortaya çıkmıştı. İlk Pixel telefon ise 2016 yılında bir restoranda basına sızdırıldı.

https://9to5google.com/2019/07/13/pixel-4-camera-spot/