HTC Wildfire geri dönüyor

Akıllı telefon pazarında bir türlü istediği başarıyı elde edemeyen ve tabiri yerindeyse dibe vuran HTC halen pes etmiş değil. Firma şimdi de parlak dönemindeki efsane modelleri yeniden hayata geçirmeyi planlıyor.

HTC Wildfire E özellikleri

Sektörden gelen bilgilere göre HTC Wildfire E adında yeni bir telefonun hazırlıkları yapılıyor. Hatırlanacağı üzere HTC Wildfire serisi bugüne oldukça küçük sayılacak 3 inçlik ekran ile Desire Mini modelinin bir versiyonu olarak piyasaya çıkmıştı. Sonrasında biraz daha hızlı Wildfire S satışa sunuldu.

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Yeni Wildfire E modelinde ise 5.45 inçlik 1540x720 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alacak. Elbette orijinal tasarım bugünün çizgilerine uymadığı için çentikli ve ince çerçeveli bir ekran tasarımı olacağı tahmin ediliyor.

Spreadtrum imzalı 4+4 yapısında 8 adet Cortex-A55 çekirdeğinin oluşturduğu SC9863 yonga seti PowerVR IMG8322 grafik birimi ile sınıfında iddialı olmaya çalışacak. Sistem 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip.

Arka kısımda 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken ön kısımda da 5MP çöünürlüğünde bir kamera mevcut. Bluetooth 4.2 ve 2.4GHz WiFi kullanan cihazda 3000mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Telefon kutudan Android 9.0 işletim sistemi ile çıkacak. Şimdilik telefonun fiyatı bilinmiyor.