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Google Pixel 4 çift selfie kamerası ile gelebilir

Google'ın önümüzdeki aylarda tanıtacağı Pixel 4'ün çift ön kamera ile piyasaya sürüleceği ortaya çıktı. Akıllı telefonun Galaxy S10 gibi delikli ekrana sahip olması bekleniyor.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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2019 senesi akıllı telefon sektörü için he zaman olduğu gibi hareketli geçiyor. Birçok üretici teknolojik sınırları zorlayan amiral gemisi telefonlarını sahneye çıkardı. Google da yeni telefonuyla bunların arasına katılmaya hazırlanıyor.
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Daha önce Google Pixel 4 hakkında bazı bilgiler gündeme gelmişti. Geekbench'te listelenen telefonun Snapdragon 855 ve 4 GB RAM ile güçlendirileceğini öğrendik. Ayrıca cihazın delikli ekrana sahip olacağı iddia edildi. Şimdi ise Pixel 4'e ait olduğu belirtilen ekran koruyucu film internete düştü.

Galaxy S10'a benzeyecek

Ön siparişe sunulan koruyucu cam filmi, akıllı telefonun çift ön kamera ile geleceğini ortaya koyuyor. Ayrıca amiral gemisi telefonun ince çerçevelere sahip olacağını görüyoruz. Buna ek olarak üst ve alt kısımlarında stereo hoparlörler için bırakılmış boşluklar var.
Daha önceki raporlarda cihazın Samsung Galaxy 10 gibi Infinity-O tarzı bir ekranla geleceği bildirilmişti. Ayrıca hiçbir fiziksel tuş içermeyeceği ve bunun yerine dokunmaya duyarlı kapasitif tuşlara sahip olacağı söyleniyor. Tüm bu iddiaların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz.

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/google-pixel-4-skinomi-screen-protector-dual-hole-punch-selfie-camera-leak-rumour-2045255 Yorum Yaz
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koyunsayar 1 hf.
Pixels10
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V4LKyR 1 hf.
Pixel iyi güzel telefon fakat aşırı pahalı. Pixel 3a'ya (XL olan değil) 400 USD istemek nedir.
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smart1978 1 hf.
Editor kardes, Pixel 3 ve 3XL zaten cift selfie kamerasi ile geliyor. Sanki ilk defa imis gibi ifade mi olur ?
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RAM umarim en az 6 GB olur... Inceltilmis kasasi kibar olacak anlasilan ...
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MaSSive 1 hf.
Yavaş gelsin, Pixel 3 henüz çıkalı nekadar oldu.Ayrıca bu sızıntı haberler den nefret ediyorum.
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vefa_18 1 hf.
pixel 1 cihazim var kullanırken çok keyif alıyorum ama ram artık biraz ileriye dönük olmalı pixel 4 bence 6-8 gb olmalı şahsi fikrim Ha 4gb iş görüyor ve canavar gibi cihaz kabul ediyorum ama fazla mal göz çıkarmaz
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intel7mix 1 hf. vefa_18
Google bunu düşünüyordur ama maliyet çıkarı yapınca demek ki çok karlı değil. Şuan 3 GB bile iş görüyor.
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