Google Pixel 4 çift selfie kamerası ile gelebilir

2019 senesi akıllı telefon sektörü için he zaman olduğu gibi hareketli geçiyor. Birçok üretici teknolojik sınırları zorlayan amiral gemisi telefonlarını sahneye çıkardı. Google da yeni telefonuyla bunların arasına katılmaya hazırlanıyor.

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Daha önce Google Pixel 4 hakkında bazı bilgiler gündeme gelmişti. Geekbench'te listelenen telefonun Snapdragon 855 ve 4 GB RAM ile güçlendirileceğini öğrendik. Ayrıca cihazın delikli ekrana sahip olacağı iddia edildi. Şimdi ise Pixel 4'e ait olduğu belirtilen ekran koruyucu film internete düştü.

Galaxy S10'a benzeyecek

Ön siparişe sunulan koruyucu cam filmi, akıllı telefonun çift ön kamera ile geleceğini ortaya koyuyor. Ayrıca amiral gemisi telefonun ince çerçevelere sahip olacağını görüyoruz. Buna ek olarak üst ve alt kısımlarında stereo hoparlörler için bırakılmış boşluklar var.

Daha önceki raporlarda cihazın Samsung Galaxy 10 gibi Infinity-O tarzı bir ekranla geleceği bildirilmişti. Ayrıca hiçbir fiziksel tuş içermeyeceği ve bunun yerine dokunmaya duyarlı kapasitif tuşlara sahip olacağı söyleniyor. Tüm bu iddiaların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz.

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/google-pixel-4-skinomi-screen-protector-dual-hole-punch-selfie-camera-leak-rumour-2045255