Apple, Google, Microsoft ve WhatsApp'tan şifreli sohbetlere erişim önerisine itiraz

Teknoloji sektörünün önde gelen şirketleri, hükümetlerin kullanıcıların mesajlarına ve sohbet yazışmalarına erişme fikrine uzun zamandır karşı çıkıyor. Şimdi ise İngiltere Hükümet İletişim Merkezi'nin (GCHQ) getirdiği "şifreli sohbetleri gizlice dinleme" önerisi, açık bir mektupla kınandı.

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GCHQ’daki kıdemli istihbarat yetkilileri ilk olarak 2018'in Kasım ayında "ghost protocol" (hayalet protokol) fikrini ortaya atmıştı. Bu öneri çerçevesinde GCHQ ve diğer kolluk kuvvetlerinin WhatsApp gibi şifreli mesajlaşma hizmetlerindeki sohbetlere “hayalet” olarak dahil olabileceği belirtildi.

İngiltere Hükümet İletişim Merkezi'nin planladığı şey istihbarat birimlerinin şifrelenmiş sohbet oturumlarına "CC" olarak eklenmesi ve kullanıcıların bu durumdan haberdar olmaması üzerine kurulu olduğu için tepkiyle karşılandı.

Kullanıcı güvenini sarsacak bir öneri

Mektubu imzalayan WhatsApp, Apple, Google ve Microsoft gibi 50'den fazla şirket, dijital güvenlik ve temel insan hakları için “ciddi bir tehdit” olarak gördükleri öneriye, bir çok sebepten dolayı karşı çıkıyor.

Öncelikle bu şirketlerin "hayalet protokol"ü de işin içine katarak uygulama ve yazılımlarını yeniden oluşturmaları gerekecek. İkincisi ve daha da önemlisi kullanıcı güvenliğinin ve güveninin ciddi anlamda sarsılacak olması.

Mesajlar ne olursa olsun üçüncü taraflarla paylaşılıyorsa, şifrelemenin bir anlamı kalmıyor. İmza sahipleri bunun yerine GCHQ’yu “gizlilik haklarını, siber güvenliği, kamu güvenini ve şeffaflığını korumaya” odaklanmaya davet ettiler.

https://techcrunch.com/2019/05/30/apple-google-microsoft-whatsapp-sign-open-letter-condemning-gchq-proposal-to-listen-in-on-encrypted-chats/