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Apple, Google, Microsoft ve WhatsApp'tan şifreli sohbetlere erişim önerisine itiraz

Apple, Google, Microsoft ve WhatsApp gibi teknoloji devlerinin öncülük ettiği 50'den fazla şirket, İngiltere Hükümet İletişim Merkezi'nin şifreli sohbetleri gizlice dinleme önerisini kınadı.
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Teknoloji sektörünün önde gelen şirketleri, hükümetlerin kullanıcıların mesajlarına ve sohbet yazışmalarına erişme fikrine uzun zamandır karşı çıkıyor. Şimdi ise İngiltere Hükümet İletişim Merkezi'nin (GCHQ) getirdiği "şifreli sohbetleri gizlice dinleme" önerisi, açık bir mektupla kınandı.
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GCHQ’daki kıdemli istihbarat yetkilileri ilk olarak 2018'in Kasım ayında "ghost protocol" (hayalet protokol) fikrini ortaya atmıştı. Bu öneri çerçevesinde GCHQ ve diğer kolluk kuvvetlerinin WhatsApp gibi şifreli mesajlaşma hizmetlerindeki sohbetlere “hayalet” olarak dahil olabileceği belirtildi.
İngiltere Hükümet İletişim Merkezi'nin planladığı şey istihbarat birimlerinin şifrelenmiş sohbet oturumlarına "CC" olarak eklenmesi ve kullanıcıların bu durumdan haberdar olmaması üzerine kurulu olduğu için tepkiyle karşılandı.

Kullanıcı güvenini sarsacak bir öneri

Mektubu imzalayan WhatsApp, Apple, Google ve Microsoft gibi 50'den fazla şirket, dijital güvenlik ve temel insan hakları için “ciddi bir tehdit” olarak gördükleri öneriye, bir çok sebepten dolayı karşı çıkıyor.
Öncelikle bu şirketlerin "hayalet protokol"ü de işin içine katarak uygulama ve yazılımlarını yeniden oluşturmaları gerekecek. İkincisi ve daha da önemlisi kullanıcı güvenliğinin ve güveninin ciddi anlamda sarsılacak olması.
Mesajlar ne olursa olsun üçüncü taraflarla paylaşılıyorsa, şifrelemenin bir anlamı kalmıyor. İmza sahipleri bunun yerine GCHQ’yu “gizlilik haklarını, siber güvenliği, kamu güvenini ve şeffaflığını korumaya” odaklanmaya davet ettiler.

https://techcrunch.com/2019/05/30/apple-google-microsoft-whatsapp-sign-open-letter-condemning-gchq-proposal-to-listen-in-on-encrypted-chats/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 hf. en beğenilen
bakın biz çok güvenliyiz, hep sizi düşünüyoruz. sizin bilgilerinizi kimseye vermez, sonuna kadar korumaya devam ederiz.
bizi kullanmaya devam edin.
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DH Misafiri 1 hf.
Çok ilginç, kimse de dememiş acaba doğru mu diye??? Bunca zaman kaynakça sunarak bilgi veren bir site burası, güvenli bir yer burası dememiş. Şapkamızı önümüze alıp düşünmediğimiz için bugün 1 dolar 6 tl. Türklere ülkesi sadece Türkiye'de güçlü. Sonumuz hayrola.
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leocorte 1 hf.
Millet birde gizlilik peşinde. İhale konuşacaksan git yüzyüze konuş zaten. Ne dinleyecek, akşama gelirken ekmek al mesajını mı? 😁
Ayrıca ABD'den başkası dinleyemez taağaaam mı.
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Morphinz 1 hf.
Hepimiz zaten biliyoruz gereken kurumlarla gerektiği kadar bilgi paylaştığınızı bu neyin havası?
Sırf bu nedenlerden dolayı Telegram kullanıyorum çoğu zaman. Hiç değilse Ruslar bu kadar ele ayağa düşürmüyor.
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DH Misafiri 1 hf. en beğenilen
bakın biz çok güvenliyiz, hep sizi düşünüyoruz. sizin bilgilerinizi kimseye vermez, sonuna kadar korumaya devam ederiz.
bizi kullanmaya devam edin.
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