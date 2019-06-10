Huawei Mate X, 5G hız testinde 1 Gbps indirme hızına ulaştı

Bu yılın başlarında tanıtılan Huawei Mate X, Android dünyasının ilk iki katlanabilir telefonundan biri olmuştu. Diğer telefon ise, geleceği hakkında bazı soru işaretleri olan Samsung Galaxy Fold. Aslına bakılırsa ABD'nin uyguladığı ticaret yasağı nedeniyle Mate X'in geleceği bile belirsiz. Ancak buna rağmen Mate X'in 5G hızı ile ilgili bazı yeni bilgiler var.

Ayrıca Bkz.

"iOS 13 açığa çıkardı: iPhone 11, USB-C bağlantı noktası ile gelecek"

Huawei, Mate X'in Çin'de 5G hız testlerine tabi tutulduğunu ve etkileyici hızlara ulaştığını gösteren kısa bir video paylaştı. Söz konusu test Çinli operatör China Unicom'da yapıldı. Akıllı telefon 1 Gbps indirme hızına ulaşmayı başarırken yükleme hızı da 100 Mbps'ye dayandı. Hız testinin Ookla Speed test uygulaması kullanılarak yapıldığını belirtelim.

Huawei'nin kendi 5G modemi kullanıldı

Diğer 5G telefonların çoğu Qualcomm'un Snapdragon X50 5G modemiyle geliyor. Mate X'te ise Huawei'nin kendi Balong 5000 5G modemi kullanıldı. Bu test aynı zamanda Snapdragon modemi olmayan bir telefonun da 1 Gbps hıza ulaşabileceğini ortaya koydu.

Elbette gerçek hayattaki 5G hızları burdakinden farklı olabilir ancak bunun tüm 5G'li telefonlar için geçerli olduğunu unutmayalım.

https://www.youtube.com/watch?v=2kroXpflLAo