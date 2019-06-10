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Huawei Mate X, 5G hız testinde 1 Gbps indirme hızına ulaştı

Huawei'nin katlanabilir telefonu Mate X, 5G hız testine tabi tutuldu. Cihaz, Çinli operatör China Unicom'da yapılan testlerde 1 Gbps indirme ve 100 Mbps yükleme hızına ulaşmayı başardı.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
3,7b
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Bu yılın başlarında tanıtılan Huawei Mate X, Android dünyasının ilk iki katlanabilir telefonundan biri olmuştu. Diğer telefon ise, geleceği hakkında bazı soru işaretleri olan Samsung Galaxy Fold. Aslına bakılırsa ABD'nin uyguladığı ticaret yasağı nedeniyle Mate X'in geleceği bile belirsiz. Ancak buna rağmen Mate X'in 5G hızı ile ilgili bazı yeni bilgiler var.
Ayrıca Bkz. "iOS 13 açığa çıkardı: iPhone 11, USB-C bağlantı noktası ile gelecek"
Huawei, Mate X'in Çin'de 5G hız testlerine tabi tutulduğunu ve etkileyici hızlara ulaştığını gösteren kısa bir video paylaştı. Söz konusu test Çinli operatör China Unicom'da yapıldı. Akıllı telefon 1 Gbps indirme hızına ulaşmayı başarırken yükleme hızı da 100 Mbps'ye dayandı. Hız testinin Ookla Speed test uygulaması kullanılarak yapıldığını belirtelim.

Huawei'nin kendi 5G modemi kullanıldı

Diğer 5G telefonların çoğu Qualcomm'un Snapdragon X50 5G modemiyle geliyor. Mate X'te ise Huawei'nin kendi Balong 5000 5G modemi kullanıldı. Bu test aynı zamanda Snapdragon modemi olmayan bir telefonun da 1 Gbps hıza ulaşabileceğini ortaya koydu.
Elbette gerçek hayattaki 5G hızları burdakinden farklı olabilir ancak bunun tüm 5G'li telefonlar için geçerli olduğunu unutmayalım.

https://www.youtube.com/watch?v=2kroXpflLAo Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 hf.
5g iyi hoşta hadi 1gbps hıza ulaştık diyelim operatörler sınırsız internet verecek mi bize her şeyi geçtim 300mbps hızdan bahsedilen 4g çoğu yerde 20mbps yi geçmiyiyor ülkemizde önce 4g ağlarını halletsin ülkemiz 5g bence gereksiz şuan gelse bi dünya masraf yapılacak ve telefonları değiştirmemiz gerekecek değiştirsekte operatör yine sınırlı ve pahalı internetini bize geçirecek ne anladım bu işten
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interwap 1 hf. MaDMaxiBo
E tabi. Açık hali için dedim.
Samsung ve Huawei nin cihazlarının ayrı ayrı avantaj ve dezavantajları var. Samsung ta ekran içeri de kırılma sorunu var. Huawei de dışarıda ve fiziksel darbeye açık.
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darkaura 1 hf.
erdal arikan hocamin ellerine saglik. ama politik nedenlerden oturu onun gelistirdigi 5g algoritmasinin dunyaya yayilmasi biraz zor gibi duruyor.
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SEO-Uzmanı 1 hf.
modem biraz daha yaklaştır !
bunun 2 katını göreceksin :)
sentetik laylon testlere devam :)
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Bloodin 1 hf.
Eee S10 5G 1.4 Gbps'yi görüyor...
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interwap 1 hf.
Maşallah telefon değil tablet.
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MaDMaxiBo 1 hf. interwap
Ekran ikiye katlanıyor, o zaman telefon gibi duruyor.
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smart1978 1 hf.
Ekrani plastik yirtilacak . Ne ise yarayacak 5g vs...
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koyunsayar 1 hf.
Sanki varmış satılıyormuş gibi reklam çekiliyor oysa bu aletin durumu samsungun aletinden daha vahim halde
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oguzhan diric 1 hf. koyunsayar
Bu cihaz muhtemelen hic cikmayacak aynen oyle.
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pro-üye 1 hf.
Huawei nin sonunu getiren telefon. Eğer bu telefon tanıtılmasa idi bence bukadar kısıtlama gelmeyecekti.
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