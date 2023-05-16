Google, yanıltıcı reklamlar nedeniyle 8 milyon dolar ceza ödeyecek

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Kasım ayında Google, Pixel 4 serisinde yanıltıcı reklamlar düzenlediği iddiasıyla FTC (Federal Ticaret Komisyonu) ve yedi ABD eyaleti tarafından dava edildi. Şimdi davayı sonuçlandırmak için Google, 8 milyon dolar gibi ağır bir bedel ödemeyi kabul etti. Gelin ayrıntılara hep beraber bakalım.

Google 8 milyon dolar ceza ödeyecek

Arizona, California, Georgia, Illinois, Massachusetts, New York ve Texas ve FTC tarafından yürütülen davada, Google'ın Pixel 4'ün pazarlanmasına yardımcı olan yanıltıcı inceleme ve radyo reklamları kullandığı belirtiliyor. Bu reklamlar ise sunuculara herhangi bir test örneği gönderilmeden yapılmış.

Dava hakkında yer verilen açıklamada Teksas Başsavcısı Ken Paxton, ''Google, Teksas'ta reklam verecekse, beyanlarının doğru olması iyi olur. Bu durumda, şirket bariz bir şekilde yanlış beyanlarda bulundu ve anlaşmamız Google'ı mali kazanç için Teksaslılara yalan söylemekten sorumlu tutuyor. Google, bireysel tüketiciler ve genel olarak pazar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük şirketlerin yasa kapsamında özel muamele beklememesi veya bundan yararlanmaması zorunludur." sözlerini dile getirdi.

Google'ın, para cezası kakkında herhangi bir itirazda bulunmadığını belirtelim. Nitekim daha önceki raporlar da şirketin uzlaşma üzerinde çalıştığını söylüyordu.

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Bilmeyenler için Pixel 4 serisi, kağıt üzerinde harika bir cihaz olmasına rağmen, piyasada iz bırakmayı başaramadı. Bunun ardından vitrine çıkan Pixel 5 ve Pixel 6 serisi ise çeşitli yazılımsal sorunlar nedeniyle sert eleştiriler aldı. Mayıs ayında tanıtılan Pixel 7 ve Pixel 7 Pro ise, bu durumu tersini çevirmeyi başardı diyebiliriz. Bu bağlamda tüm gözler Pixel 8 serisine çevrilmiş durumda.

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Google, sahte reklamlar nedeniyle 8 milyon dolar ceza ödeyecek!