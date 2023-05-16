Google, yanıltıcı reklamlar nedeniyle 8 milyon dolar ceza ödeyecek

Google 8 milyon dolar ceza ödeyecek
Arizona, California, Georgia, Illinois, Massachusetts, New York ve Texas ve FTC tarafından yürütülen davada, Google'ın Pixel 4'ün pazarlanmasına yardımcı olan yanıltıcı inceleme ve radyo reklamları kullandığı belirtiliyor. Bu reklamlar ise sunuculara herhangi bir test örneği gönderilmeden yapılmış.
Dava hakkında yer verilen açıklamada Teksas Başsavcısı Ken Paxton, ''Google, Teksas'ta reklam verecekse, beyanlarının doğru olması iyi olur. Bu durumda, şirket bariz bir şekilde yanlış beyanlarda bulundu ve anlaşmamız Google'ı mali kazanç için Teksaslılara yalan söylemekten sorumlu tutuyor. Google, bireysel tüketiciler ve genel olarak pazar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük şirketlerin yasa kapsamında özel muamele beklememesi veya bundan yararlanmaması zorunludur." sözlerini dile getirdi.
Google'ın, para cezası kakkında herhangi bir itirazda bulunmadığını belirtelim. Nitekim daha önceki raporlar da şirketin uzlaşma üzerinde çalıştığını söylüyordu.
Bilmeyenler için Pixel 4 serisi, kağıt üzerinde harika bir cihaz olmasına rağmen, piyasada iz bırakmayı başaramadı. Bunun ardından vitrine çıkan Pixel 5 ve Pixel 6 serisi ise çeşitli yazılımsal sorunlar nedeniyle sert eleştiriler aldı. Mayıs ayında tanıtılan Pixel 7 ve Pixel 7 Pro ise, bu durumu tersini çevirmeyi başardı diyebiliriz. Bu bağlamda tüm gözler Pixel 8 serisine çevrilmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.