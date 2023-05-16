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    Google, yanıltıcı reklamlar nedeniyle 8 milyon dolar ceza ödeyecek

    Google, radyo kanallarında paylaşılan yanıltıcı Pixel 4 reklamları sebebiyle 8 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Şirketin telefonlarını tanıtmak için medya şirketlerine ödeme yaptığı bildiriliyor.
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    Google, sahte reklamlar nedeniyle 8 milyon dolar ceza ödeyecek! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Kasım ayında GooglePixel 4 serisinde yanıltıcı reklamlar düzenlediği iddiasıyla FTC (Federal Ticaret Komisyonu) ve yedi ABD eyaleti tarafından dava edildi. Şimdi davayı sonuçlandırmak için Google, 8 milyon dolar gibi ağır bir bedel ödemeyi kabul etti. Gelin ayrıntılara hep beraber bakalım.

    Google 8 milyon dolar ceza ödeyecek

    Arizona, California, Georgia, Illinois, Massachusetts, New York ve Texas ve FTC tarafından yürütülen davada, Google'ın Pixel 4'ün pazarlanmasına yardımcı olan yanıltıcı inceleme ve radyo reklamları kullandığı belirtiliyor. Bu reklamlar ise sunuculara herhangi bir test örneği gönderilmeden yapılmış. 

    Dava hakkında yer verilen açıklamada Teksas Başsavcısı Ken Paxton, ''Google, Teksas'ta reklam verecekse, beyanlarının doğru olması iyi olur. Bu durumda, şirket bariz bir şekilde yanlış beyanlarda bulundu ve anlaşmamız Google'ı mali kazanç için Teksaslılara yalan söylemekten sorumlu tutuyor. Google, bireysel tüketiciler ve genel olarak pazar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük şirketlerin yasa kapsamında özel muamele beklememesi veya bundan yararlanmaması zorunludur." sözlerini dile getirdi.

    Google'ın, para cezası kakkında herhangi bir itirazda bulunmadığını belirtelim. Nitekim daha önceki raporlar da şirketin uzlaşma üzerinde çalıştığını söylüyordu. 

    Bilmeyenler için Pixel 4 serisi, kağıt üzerinde harika bir cihaz olmasına rağmen, piyasada iz bırakmayı başaramadı. Bunun ardından vitrine çıkan Pixel 5 ve Pixel 6 serisi ise çeşitli yazılımsal sorunlar nedeniyle sert eleştiriler aldı. Mayıs ayında tanıtılan Pixel 7 ve Pixel 7 Pro isebu durumu tersini çevirmeyi başardı diyebiliriz. Bu bağlamda tüm gözler Pixel 8 serisine çevrilmiş durumda.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 19 saat önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 3 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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