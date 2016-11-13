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Google Pixel sadece 60 saniyede hacklendi

Google’ın bu yıl isim değişikliği ile Pixel markası altında pazarlamaya başladığı yeni akıllı telefonları güvenlik konusunda iddialı ancak halen gidilecek çok yol var.
2 yıl
5,6b
1
56
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın güvenlik konusunda şimdiye kadar ki en büyük yatırımı yaptığı Pixel telefon serisi, sürekli güncellemelerle risklere karşı kendisini korumayı amaçlıyordu. Bu alanda iPhone ile yarışmak isteyen Pixel telefonlar bununla birlikte büyük bir şanssızlık yaşıyor.

Güvenlik Açıkları Büyük Tehlike

Güney Kore’de gerçekleştirilen PwnFest adındaki bir yarışmada, Çinli bir grup güvenlik uzmanı sadece 60 saniyede Pixel telefonunu kırmayı başardı. Uzmanlar Android sistemindeki bir açıktan faydalanarak cihaza tam erişim hakkı elde etti. Ayrıca fotoğraf, video, rehber, çağrı listesi gibi pek çok veriyi de çalmayı başardı. Yarışmanın galibi olan ekip toplamda 120 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.

Google’ın çok güvendiği Pixel telefonlar aslında kevgire döndü desek yanılmış olmayız. Geçen ay Japonya’da yapılan Pwn2Own etkinliğinde de Tencent firmasında çalışan güvenlik uzmanları Pixel telefonu kolayca kırmayı başarmıştı.

Ayrıca Bkz. "Huawei P9 modeli 9 milyon sattı"

Google her ne kadar sürekli güncelleme yayınlasa da, Android işletim sisteminde ortaya çıkan genel açıklar Pixel telefonları da etkiliyor. Firma hem Güney Kore, hem de Japonya’daki etkinliklerde ortaya çıkan açıkları kısa süre içerisinde kapatmayı hedefliyor.

 

http://mashable.com/2016/11/12/google-pixel-hacked-60-seconds/?utm_campaign=Mash-BD-Synd-NewsRepublic-All-Full&utm_cid=Mash-BD-Synd-NewsRepublic-All-Full#63h4hEoLQSqJ Yorum Yaz
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Qukkarccx 2 yıl en beğenilen
Nasıl bi' haber dili bu "Google’ın çok güvendiği Pixel telefonlar aslında kevgire döndü desek yanılmış olmayız." Ekrem bey, bu Android düşmanlığı neden? İOS için de bu tabiri kullanacak mısınız? İcloud olaylarını unutmadı kimse.
Nasıl bi' haber dili bu "Google’ın çok güvendiği Pixel telefonlar aslında kevgire döndü desek yanılmış olmayız." Ekrem bey, bu Android düşmanlığı neden? İOS içi...
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empire1530 2 yıl
"Google’ın çok güvendiği Pixel telefonlar aslında kevgire döndü desek yanılmış olmayız." cümlesini okuduktan sonra editöre bakma gereği bile duymadım.
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Grkwnxs 2 yıl
Bu zamana kadar Ekrem in çok üstüne gidiliyor derdim ama boşuna değilmiş adam ciddi ciddi android düşmanı, kevgire döndü benzetmesi çok mu gerekliydi bu haber için?
Bu zamana kadar Ekrem in çok üstüne gidiliyor derdim ama boşuna değilmiş adam ciddi ciddi android düşmanı, kevgire döndü benzetmesi çok mu gerekliydi bu haber i...
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Captain_Ivy 2 yıl
Bu adamın yayınladığı haberleri ne zaman okusam, alt taraflarda tonlarca eleştiri yorumu okuyorum.
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brhndrn 2 yıl
Haber sunmak ve yorum sunmak arasındaki fark benzetme için kullanılan bir kelime ile gösterilebiliyor.
Bence siz sadece haber sunun. Yorum katmayın lütfen.
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Eeltorm 2 yıl
'' güvenlik konusunda iddialı ancak halen gidilecek çok yol var.'' ve ''kevgir'' den sonra Ekrem71 Android'e vuruyor kırbacı, vuruyor kırbacı acımıyor.
Şaka bir yana.
Kevgir benzetmesi yersiz ve bir editöre yakışmamış.
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OnLiNe MaNaGeR 2 yıl
Ahahah çılgın Ekrem71 android fanlarını coşturuyor.
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inifiesta 2 yıl
Adamlar Ubuntu işletim sistemi ile hacklemişler. Ama videoda hangi aracı kullanarak yaptıkları pek belli olmuyor.
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IznickX 2 yıl
kevgire dönmüş yalan mı?
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kreat 2 yıl
Bana göre de iPhone, Android ile yarisabilecek kapasitede değil yazılımsal olarak. Güvenlik adı altında saçma sapan kısıtlamalarla gitsin wp ile yarissin.
Androidin sorunlari var ama hiç değilse yeni özellikleri yeni icat edilmiş gibi gözümüze sokmuyor.
Androidin milyonlarca çeşit cihazda çalışıyor stabil halde. Apple kendi 2-3 cihazında stabil edemiyor.
Böyle insanları tanıdıkça Android i daha çok seviyorum.
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foreveriphone 2 yıl
Yürü ve reyiz fena içerlemişler sözüne doğrular acıdır nede olsa değilim böyle devam et iyi oluyor sen bu sitenin 1 numarasısın ??
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N. Chomsky 2 yıl

Kevgire döndü lafı güldürdü
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DH Misafiri 2 yıl
Android zaten açık kaynak kodludur ve amatör gelistiricilerin sayesinde yol almıştır her zaman.Bu durum Google'nin lehinedir bence. 4000 lira para verip te telefonu rootlyamayacaksam yazıktır o paraya Ekrem kardeşim.Rootsuz telefon benim değildir ki....
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