Google Pixel sadece 60 saniyede hacklendi

Google’ın güvenlik konusunda şimdiye kadar ki en büyük yatırımı yaptığı Pixel telefon serisi, sürekli güncellemelerle risklere karşı kendisini korumayı amaçlıyordu. Bu alanda iPhone ile yarışmak isteyen Pixel telefonlar bununla birlikte büyük bir şanssızlık yaşıyor.

Güvenlik Açıkları Büyük Tehlike

Güney Kore’de gerçekleştirilen PwnFest adındaki bir yarışmada, Çinli bir grup güvenlik uzmanı sadece 60 saniyede Pixel telefonunu kırmayı başardı. Uzmanlar Android sistemindeki bir açıktan faydalanarak cihaza tam erişim hakkı elde etti. Ayrıca fotoğraf, video, rehber, çağrı listesi gibi pek çok veriyi de çalmayı başardı. Yarışmanın galibi olan ekip toplamda 120 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.

Google’ın çok güvendiği Pixel telefonlar aslında kevgire döndü desek yanılmış olmayız. Geçen ay Japonya’da yapılan Pwn2Own etkinliğinde de Tencent firmasında çalışan güvenlik uzmanları Pixel telefonu kolayca kırmayı başarmıştı.

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Google her ne kadar sürekli güncelleme yayınlasa da, Android işletim sisteminde ortaya çıkan genel açıklar Pixel telefonları da etkiliyor. Firma hem Güney Kore, hem de Japonya’daki etkinliklerde ortaya çıkan açıkları kısa süre içerisinde kapatmayı hedefliyor.