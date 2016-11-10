Huawei P9 modeli 9 milyon sattı

Huawei’nin yılın başlarında tanıttığı ve büyük emekler harcayarak ortaya çıkardığı amiral gemi modeli P9, yatırımların karşılığını fazlasıyla veriyor. Nisan ayından bu yana satışta olan Huawei P9 önemli bir rakamı daha geride bırakıyor.

Huawei Dolu Dizgin

Geçtiğimiz Eylül ayında Huawei P9 modelinin 6 milyon adet sattığı açıklanmıştı. Aradan geçen sadece iki ayda model 3 milyon daha sattı ve toplamda 9 milyona ulaştı. Huawei’nin yatırımlarının tüketici tarafında ilgi gördüğü anlaşılıyor. Honor 8 modeli de 2 milyon satış barajını geride bırakmıştı.

5.2 inçlik Full HD ekran, Kirin 955 yonga seti, 3GB RAM, 3000mAh kapasiteli batarya gibi özellikleri bir tarafa modelin en çok dikkat çeken özelliği Leica imzalı çift kamerasıydı. Halen piyasadaki pek çok amiral gemi modelinin arasında Huawei P9’un kamerası öne çıkmayı başarıyor.

Huawei, Ekim ayı itibariyle 100 milyon akıllı telefon sattığını duyurdu. Bunun 57 milyonu yılın ilk yarısında satıldı. Kalan 43 milyon model ise Ekim ayına kadar geçen 3 aylık süre içerisinde satıldı. Huawei Honor 5X, P9, P9 Plus, P9 Lite, Honor 6X, Honor 8, Honor V8 gibi modeller bu yıl içerisinde piyasaya çıktı ve büyük ilgi gördü.

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Yılın sonu için Huawei Mate 9 amiral gemisi piyasaya çıkıyor ve lansman toplantısında tüm dikkatleri üzerinde topladı. Cortex-A73 çekirdekli Kirin 960 yonga seti ile Android tarafının en güçlüsü olan Huawei Mate 9, daha gelişmiş Leica lensleri barındırıyor. Bu bakımdan kaliteyi üst seviyeye çıkarıyor. Kısaca Huawei tarihindeki telefon satış rekorunu kırmak üzere.