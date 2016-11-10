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Huawei P9 modeli 9 milyon sattı

Leica imzalı çift kamerası ile yılın en beğenilen akıllı telefonlarından birisi haline gelen Huawei P9 satış rekorları kırmaya devam ediyor. Model 9 milyon rakamını geride bıraktı.
2 yıl
3,7b
1
32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin yılın başlarında tanıttığı ve büyük emekler harcayarak ortaya çıkardığı amiral gemi modeli P9, yatırımların karşılığını fazlasıyla veriyor. Nisan ayından bu yana satışta olan Huawei P9 önemli bir rakamı daha geride bırakıyor.

Huawei Dolu Dizgin

Geçtiğimiz Eylül ayında Huawei P9 modelinin 6 milyon adet sattığı açıklanmıştı. Aradan geçen sadece iki ayda model 3 milyon daha sattı ve toplamda 9 milyona ulaştı. Huawei’nin yatırımlarının tüketici tarafında ilgi gördüğü anlaşılıyor. Honor 8 modeli de 2 milyon satış barajını geride bırakmıştı.

5.2 inçlik Full HD ekran, Kirin 955 yonga seti, 3GB RAM, 3000mAh kapasiteli batarya gibi özellikleri bir tarafa modelin en çok dikkat çeken özelliği Leica imzalı çift kamerasıydı. Halen piyasadaki pek çok amiral gemi modelinin arasında Huawei P9’un kamerası öne çıkmayı başarıyor.

Huawei, Ekim ayı itibariyle 100 milyon akıllı telefon sattığını duyurdu. Bunun 57 milyonu yılın ilk yarısında satıldı. Kalan 43 milyon model ise Ekim ayına kadar geçen 3 aylık süre içerisinde satıldı. Huawei Honor 5X, P9, P9 Plus, P9 Lite, Honor 6X, Honor 8, Honor V8 gibi modeller bu yıl içerisinde piyasaya çıktı ve büyük ilgi gördü.

Ayrıca Bkz. "LG V20 S geliyor"

Yılın sonu için Huawei Mate 9 amiral gemisi piyasaya çıkıyor ve lansman toplantısında tüm dikkatleri üzerinde topladı. Cortex-A73 çekirdekli Kirin 960 yonga seti ile Android tarafının en güçlüsü olan Huawei Mate 9, daha gelişmiş Leica lensleri barındırıyor. Bu bakımdan kaliteyi üst seviyeye çıkarıyor. Kısaca Huawei tarihindeki telefon satış rekorunu kırmak üzere. 

 

http://www.phonearena.com/news/Huawei-says-that-it-has-sold-9-million-units-of-the-P9-worldwide_id87622 Yorum Yaz
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Xloud 2 yıl en beğenilen er-soy
er-soy
P9 neredeyse iPhone 6s'den 6 ay sonra çıktı piyasaya. iPhone 6s 1 sene eskidiği icin yıllık indirimini aldı ama p9 16 gb iPhone 6s'in yarısından daha ucuz. Sıkıyorsa apple gibi sabit fiyat performansı ile yüksek satış rakamlarını yakalasın.

Paralel ithalat P9 fiyatı ile karşılaştırmanız yanlış. En uygun 2.200 resmi garantili şuan. Vatan vs. yerlerde 2400 hala çıkış fiyatında.

Tüketici olarak düşük fiyatlara sevinmeniz gerekirken gitseniz kapısından kovulacağınız Apple'ın karlılığına seviniyorsunuz ilginç...
er-soyP9 neredeyse iPhone 6s'den 6 ay sonra çıktı piyasaya. iPhone 6s 1 sene eskidiği icin yıllık indirimini aldı ama p9 16 gb iPhone 6s'in y...
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WB 2 yıl
Samsung'un tahtini sallayacak anlasilan
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By Doğu 2 yıl
Mate 9 la muhtemelen çoğu rakibin tahtı sallanacak. P9 a içim gidiyor boyutu vs tam ideal inşallah p10 da öyle olurda seneye alırım
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ouz1806 2 yıl
Sahiplenerek kullanmayın şu telefon markalarını
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ogzhnakcy90 2 yıl
iPhone 6s'ten geçtim 6 aydır kullanıyorum ve inanılmaz memnunum. kalitesi, yazılımı kullanıcı deneyimi tek kelime mükemmeldir p9'un kullananlar bilir. doğru düzgün fotoğraf çeken biri degilken fotoğrafçı oldum.
ayrıca beni iOS&iPhone'dan soğutup androide yeniden çekmeyi başarabilen tek android telefon oldu bu cihaz.
huawei kendi çekirdek kullanıcılarını oluşturuyor bir kez bu kaliteyi yaşayan birinin bir daha başka bir markaya kayacağına pek ihtimal vermiyorum
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DH Misafiri 2 yıl
kalitesiyle ve sağlamlığıyla hak ediyor. tek eksiği f/p dengesi. ama dandik soninin elde dağılan çöplerine vereceğim parayı, kaliteli sağlam ve hi-tech firması olan huawei ye veririm daha iyi.
arkadaş bir firmanın her ürünümü sorunlu olur? bir firma bu kadarmı dandik olur? aç gözlü olur? 6 ayda bir test bile etmeden çöp sürer piyasaya. malzeme dandik-işçilik yerlerde-donanim rakiplerden geride ama buna ramen aynı fiyatı talep ediyo-ekran çerçeve oranı berbat-kamera sensorleri yamuk-kasada açıklar var-kapasitif tuşlar çalınmış-dualtone flaş yok-ois yok-kablosuz şarj yok, yok oğlu yok. sonra cepte bükülen z2-z3. ön paneli komple ayrılan z3c. ekranı sarı leke z2-z3 ler. ısınıp kamera kapanır(ozaman o kamerayı niye koydun dandik soni. müşteriyimi kandırcan). kapanan boya atan altın suyuna bandırılmış çerçeve plastik çöp m5. hayatımda soni kadar dandik ürün görmedim. göreceğimide sanmam. huawei ve zte axon resmen kalite kokuyor. anlayanlar bilir. çoluk çocuk bilmez. motorolanın teknolojisi kalitesi daha ayrı ve rakipsiz bir yerde tabi. nokia da geri geliyormuş. nihayet kaliteli ve hi-tech'e sahip firmalar dönüyor piyasaya
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felixamor 2 yıl
Gpu konusunda çok başarısız Kirin işlemciler. Enerji verimliliği konusunda da.
Ayrıca muhteşem fotoğraflarlar çekilebilen kamera odaklı bir telefonda video çekim kalitesi yerlerde, FHD@60 fps, ois dahi yok.

Umarım tüm bunlar ileriki serilerde düzeltilir.

9 milyon çok büyük satış rakamı değil ayrıca.
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By Doğu 2 yıl felixamor
Sony lg htc nin giremediği en cok satış sıralamasında 3. Ve yeni yeni amiral gemisi yapan firma için gayet yerinde bir satış. Turkiye gibi dünya da da Samsung apple fanlari var. Bunlari kirdimi tamamdır zaten. Sd 820 islemci olsa sağlam grafik olsa dahada satardı ama adam kendi islemcisiyle yürümeye çalışıyor. Yeni yeni de oturtuyor 5 seneye çoğu sey değişecek telefon sektöründe.
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denizci535 2 yıl
Huwaei xiaomi bunlar baya aştı artık bence bu saatten sonra ne samsung ne htc alınır. Huwaei kullananlar baya memnunlar.
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umut_baris 2 yıl
Bastırın lan çinliler. Elipsçiler çatlasın.
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Glorfindel1907 2 yıl
P9 gerçekten çok güzel telefon büyük bir çıkış sağladığını düşünüyorum markanın bu cihaz sayesinde.
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Mate9 gelsin kim çok satmış göreceğiz.
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Mr.Demon 2 yıl -Uzumaki Naruto-
cok fazla sallayamayıbılır bence , özel bir yanı yok mate 9 un . Oncekı nesılı alıp grafık kartını ıyı yapmıslar , kamerasıda p9 la nerdeyse aynı zaten .Bu kadar . Bence 699 € fiyatını haketmıyor , böyle özel yanları olmalıydı P9 Plus gibi . Mesela P9 Plus ta 3D touch var baskıya göre farklı seyler yapabılıyorsun , Super AMOLED var , 24 bit kulaklık cıkısı var . Mate 9 ' da da 3D touch cok ıyı olurdu mesela . Mate 9 ' un boyle bi guclu kulaklık cıkısı , Axon 7 gibi guclu hoparloru falan yok . Sadece tam bir donanım manyağı telefon . Telefon kötü demiyorum, güzel ama o kadar yuksek fiyat olunca böyle özel seylerı olmalı bence . P9 Plus'ta MaliT880 yerine az daha guclu bısey koysalardı P9 Plus Mate 9 ' dan cok daha iyi olurdu bence.
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Ters Adam 2 yıl
Burdada amerikadaki standartla 400-500 lira olsa bende alirim.Ama 2000tl civarina cikinca canavar gibi note 5 var.
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cinemaker 2 yıl
bunlar hep note 7 nin kaymağını yiyor işte
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