Google Pixel telefonlarından 4 milyar dolar civarında gelir bekleniyor

Yıllar sonra ilk kez Nexus programında değişikliğe giden Google, üretim konusunda kontrolü tamamen ele almış ve Pixel adındaki yeni telefonları ile görücüye çıkmıştı. Ortaklıktan ziyade ODM tarzında iş yapmaya başlayan firma, bunun meyvelerini gelecek yıl toplayacak.

6 Milyon Satış Hedefi

Üretimini HTC’nin yaptığı ancak sadece Google’ın logosunun göründüğü Pixel telefonların satışları yılın dördüncü çeyreğinden itibaren hızlanacak. Belirtilen dönemde tatil indirimlerinin de etkisiyle 3 milyon civarında Pixel telefonu satılması bekleniyor. Bu da 2 milyar dolar civarında bir gelir getirecek.

2017 yılı içerisinde ise yine 2-3 milyon adet daha satış yapılacağı tahmin ediliyor. Böylece toplamda 4 milyar dolar civarında bir gelir seviyesine ulaşılacak. Google’ın agresif reklam stratejisinin en önemli etken olduğu ifade ediliyor.

Satış geliri yüksek olsa da Google’ın sıkı bir kar marjı politikası olmadığı için faaliyet karı düşük kalıyor. Apple sıkı bir tedarik zinciri politikası takip ederek kar marjını yüzde 41 seviyesinde tutuyor. Google Pixel telefonlarında ise kar marjı yüzde 22-25 seviyelerinde.

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Analiz uzmanları yeni Pixel telefonların kullanıcı ile etkileşimi en üst seviyeye çıkaracağını düşünüyor. Şu anda iOS kullanıcıları Android kullanıcılarına göre 3 kat daha fazla uygulamalarla haşır neşir oluyor. Önümüzdeki yıl bu fark büyük ölçüde kapanacak.

gibi özellikleri bulunan Pixel telefonun başlangıç fiyatı 650$.te ekran, Snapdragon 821 yonga seti,özellikleri barındıranise 770$ başlangıç fiyatına sahip. Seri ülkemizde satılmıyor.