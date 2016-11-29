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Google Pixel telefonlarından 4 milyar dolar civarında gelir bekleniyor

Google’ın kendi ismiyle piyasaya sürdüğü ilk akıllı telefonlar olan Pixel serisi, Nexus programına göre daha başarılı bir çizgi izliyor. Serinin hedefi 6 milyon adet satış yapmak.
2 yıl
1,7b
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20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllar sonra ilk kez Nexus programında değişikliğe giden Google, üretim konusunda kontrolü tamamen ele almış ve Pixel adındaki yeni telefonları ile görücüye çıkmıştı. Ortaklıktan ziyade ODM tarzında iş yapmaya başlayan firma, bunun meyvelerini gelecek yıl toplayacak.

6 Milyon Satış Hedefi

Üretimini HTC’nin yaptığı ancak sadece Google’ın logosunun göründüğü Pixel telefonların satışları yılın dördüncü çeyreğinden itibaren hızlanacak. Belirtilen dönemde tatil indirimlerinin de etkisiyle 3 milyon civarında Pixel telefonu satılması bekleniyor. Bu da 2 milyar dolar civarında bir gelir getirecek.

2017 yılı içerisinde ise yine 2-3 milyon adet daha satış yapılacağı tahmin ediliyor. Böylece toplamda 4 milyar dolar civarında bir gelir seviyesine ulaşılacak. Google’ın agresif reklam stratejisinin en önemli etken olduğu ifade ediliyor.

Satış geliri yüksek olsa da Google’ın sıkı bir kar marjı politikası olmadığı için faaliyet karı düşük kalıyor. Apple sıkı bir tedarik zinciri politikası takip ederek kar marjını yüzde 41 seviyesinde tutuyor. Google Pixel telefonlarında ise kar marjı yüzde 22-25 seviyelerinde.

Ayrıca Bkz. "Samsung Gear S3 raflara çıkıyor"

Analiz uzmanları yeni Pixel telefonların kullanıcı ile etkileşimi en üst seviyeye çıkaracağını düşünüyor. Şu anda iOS kullanıcıları Android kullanıcılarına göre 3 kat daha fazla uygulamalarla haşır neşir oluyor. Önümüzdeki yıl bu fark büyük ölçüde kapanacak.

5 inçlik Full HD AMOLED ekran, Snapdragon 821 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM gibi özellikleri bulunan Pixel telefonun başlangıç fiyatı 650$. 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 821 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM özellikleri barındıran Pixel XL telefonu ise 770$ başlangıç fiyatına sahip. Seri ülkemizde satılmıyor. 

http://www.phonearena.com/news/Morgan-Stanley-Googles-new-Pixel-smartphones-will-generate-3.8-billion-in-revenue-next-year_id88361 Yorum Yaz
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Onurmsq 2 yıl en beğenilen e-Militarist
e-Militarist
Performansı iyi olup fiyatı da 899 lira bandından giriş yaparsa ülkeye çok satar.

Avrupada 650 dolar ve 750dolarla satisa sunulan urun nasil olacakta tr pazarina 900lira ile gelecek.
e-MilitaristPerformansı iyi olup fiyatı da 899 lira bandından giriş yaparsa ülkeye çok satar.Avrupada 650 dolar ve 750dolarla...
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DH Misafiri 2 yıl
çerçeve kalın , performans olarak s7 htc 10 iphone 6s ve lg g5 in altında ve pahalı, yani ülkemize gelmesede olur.
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okan_cehapelioglu 2 yıl
Google bu sefer iyi iş çıkarmış pixel ürünlerinin kalitesi ortada
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kadirirdem 2 yıl
o kadar satabilir kamerası güzel çünkü...
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acbold 2 yıl
Estetik facia olarak Asus ile foto finish görebilirler. Alt kısımda ki berbat boşluk + dokunmatik tuşların ekran içinde olması ve yüksek fiyatlandırma. Google logosu satarsa satar.
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benhuraxu 2 yıl
Bu telefon bu fiyatın yarısına ancak satılır. O da güncel kalacağı için. Şuön kısıma baksanıza ne kadar kötü.
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Mr. Jingles 2 yıl
Boşuna beklemeyin bu telefon zaten gelmeyecek.
Yurtdışından almaya kalksan kaydıyla birlikte en az 2350'ye geliyor. Üstelik garantisi de olmayacak. Kimse de kalkıp garantisi olmayan cihaza o kadar para vermez.
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salvatore18 2 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Boşuna beklemeyin bu telefon zaten gelmeyecek.
Yurtdışından almaya kalksan kaydıyla birlikte en az 2350'ye geliyor. Üstelik garantisi de olmayacak. Kimse de kalkıp garantisi olmayan cihaza o kadar para vermez.

Gelmeyecek dediğin telefon geldi HB ye bir bak derim.
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NeroWin 2 yıl
Google kendi markasını telefon pazarına sokarak hata yapıyor. Yakında firmalar da ben market işini halletim, kendi işletim sistemime geçiyorum der.
Google'ın bunlarla uğraşacağına yazılımı kullanıcılara nasıl daha hızlı ulaştırırım, işletim sistemini nasıl verimli hale getirebilirim gibi şeyler üzerine yoğunlaşması lazım. 2 dir Apple alay konusu oluyor yazılım konusunda...
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outside 2 yıl NeroWin
Diyemez. Deseler bile sonu hüsran olur. Blackberry, symbian, Windows mobile'dan farklı olmayacaktır. Çünkü artık her şey uygulama. Üretici istediği kadar işletim sistemi çıkarsın, uygulama geliştiricilerden destek almadığı sürece çöpe gider. Android ve İos bu kadar dominant olmuşken yeni bir oyuncu pazara giremez. Girenlerin de hali ortada.
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TheNewAtilla 2 yıl
Fiyatları şişirip, raflarin en önüne koyunca iyi satış yapılıyor demekki.
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atilasat 2 yıl
tasarım berbat
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Bukalemun 2 yıl
@sis651 = HB = 5" olan 3000 TL puan ile belki 2900TL ancak ( EVO garantili )

@e-Militarist = 650dolar ve 900TL :)) yurtdışı için bile 2 yıl imkansız. türkiye için 1 yıl sonra 2 bin TL olur.


Moto Z / PİXEL için şuanda yeni yıl sonrası 2700/2800 tl diyelim. Biz lerde pro 3 / mi5 / mi5s / zuk 2 kullanacağız.
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