Google Play, 2016'nın En İyi Oyun ve Uygulamalarını duyurdu

Haber Editörü
Google Play'de en iyi performans gösteren uygulamalar, oyunlar, filmler, TV şovları ve kitapların yer aldığı liste her yıl duyuruluyor. Bu geleneğini sürdüren arama devi şimdi de 2016 listelerini açıkladı.
Daha önce de olduğu gibi, yerel listeler ve daha sonra küresel genel bir liste var. Kullanıcılar, 2016 yılının En İyi Uygulamaları ve En İyi Oyunları listelerini görmek için Google Play'i ülkelerinden ziyaret edebilirken, global liste Google tarafından bir blog yazısı ile paylaşıldı.Ayrıca Bkz. "SwiftKey'in Android ve iOS'taki tüm temaları artık ücretsiz"
Pokemon Go'nun resmi olarak yayınlanmadığı Google Play Türkiye'de, Yılın Oyunu ödülü, son derece popüler olan Clash Royale'e gitti. Prisma uygulaması ise Türkiye'de Yılın En İyi Uygulaması ödülünü aldı. Uygulama ve oyun listelerinde başka birçok ödül kategorisi var. Bunların tamamını görmek isterseniz uygulama ve oyun bağlantılarını kullanarak bu sayfaları ziyaret edebilirsiniz.
Uygulamalar için ek ödül kategorileri arasında, En Yenilikçi, En Çok Paylaşılan, En Güzel, Türk Yapımı, En Popüler, En Eğlenceli, En İyi Kişisel Gelişim ve En İyi Aile bulunuyor. Oyunlara gelince, ödül kategorileri arasında En Rekabetçi, En Yenilikçi, En İyi Bağımsız Oyunlar, En Popüler, En Neşe Katan, En Dayanılmaz, En Güzel, En İyi Aile gibi başlıklar var.
Google Play'in küresel 2016'nın En İyileri Listeleri ise şu şekilde:
2016'nın En İyi Uygulamaları1. Face Changer 2
2. Lumyer - Photo & Selfie Editor
3. Castbox - Podcast Radio Music
4. Emoji Keyboard Pro
5. MSQRD
2016'nın En İyi Oyunları
1. Pokémon GO2. Clash Royale
3. Traffic Rider
4. slither.io
2016'nın En İyi Şarkıları
1. Stressed Out, Twenty One Pilots2. Sorry, Justin Bieber
3. One Dance (feat. WizKid & Kyla), Drake
4. Don't Let Me Down (feat. Daya), The Chainsmokers
5. Me, Myself & I, G-Eazy
2016'nın En İyi Filmleri
1. Deadpool2. Star Wars: The Force Awakens
3. Zootopia
4. Captain America: Civil War
2016'nın En İyi TV ŞovlarıThe Walking Dead
3. The Big Bang Theory
4. Mr. Robot
5. The Flash
2016'nın En İyi Kitapları
1. Deadpool Kills the Marvel Universe by Cullen Bunn2. Harry Potter and the Cursed Child: Parts One and Two by J.K. 3. Rowling, John Tiffany, Jack Thorne
3. The Girl on the Train: A Novel by Paula Hawkins
4. The Art of War by Tzu Sun
5. Me Before You: A Novel by Jojo Moyes
https://blog.google/products/google-play/announcing-google-plays-best-2016/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hocam Traffic Rider zaten motosikletli olan oyun. Arabalı olan Traffic Racer.
Türk yapımı olsun olmasın.
Ama Türk yapımına destek için indirip bir köşeye koyuyorum.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4837 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
oyun, uygulama ve