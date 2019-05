Google Play, 2016'nın En İyi Oyun ve Uygulamalarını duyurdu

Google Play'de en iyi performans gösteren uygulamalar, oyunlar, filmler, TV şovları ve kitapların yer aldığı liste her yıl duyuruluyor. Bu geleneğini sürdüren arama devi şimdi de 2016 listelerini açıkladı.

Daha önce de olduğu gibi, yerel listeler ve daha sonra küresel genel bir liste var. Kullanıcılar, 2016 yılının En İyi Uygulamaları ve En İyi Oyunları listelerini görmek için Google Play'i ülkelerinden ziyaret edebilirken, global liste Google tarafından bir blog yazısı ile paylaşıldı.

Uygulamalar için ek ödül kategorileri arasında, En Yenilikçi, En Çok Paylaşılan, En Güzel, Türk Yapımı, En Popüler, En Eğlenceli, En İyi Kişisel Gelişim ve En İyi Aile bulunuyor. Oyunlara gelince, ödül kategorileri arasında En Rekabetçi, En Yenilikçi, En İyi Bağımsız Oyunlar, En Popüler, En Neşe Katan, En Dayanılmaz, En Güzel, En İyi Aile gibi başlıklar var.

Google Play'in küresel 2016'nın En İyileri Listeleri ise şu şekilde:

1. Stressed Out , Twenty One Pilots

1. Deadpool Kills the Marvel Universe by Cullen Bunn

5. Me Before You: A Novel by Jojo Moyes