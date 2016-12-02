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Google Play, 2016'nın En İyi Oyun ve Uygulamalarını duyurdu

Arama devi Google, uygulama mağazası Google Play'de en iyi performans gösteren uygulamalar, oyunlar, filmler, TV şovları ve kitapların yer aldığı 2016'nın en iyileri listesini açıkladı.
2 yıl
4,8b
1
11
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google Play'de en iyi performans gösteren uygulamalar, oyunlar, filmler, TV şovları ve kitapların yer aldığı liste her yıl duyuruluyor. Bu geleneğini sürdüren arama devi şimdi de 2016 listelerini açıkladı.
Daha önce de olduğu gibi, yerel listeler ve daha sonra küresel genel bir liste var. Kullanıcılar, 2016 yılının En İyi Uygulamaları ve En İyi Oyunları listelerini görmek için Google Play'i ülkelerinden ziyaret edebilirken, global liste Google tarafından bir blog yazısı ile paylaşıldı.
Ayrıca Bkz. "SwiftKey'in Android ve iOS'taki tüm temaları artık ücretsiz"
Pokemon Go'nun resmi olarak yayınlanmadığı Google Play Türkiye'de, Yılın Oyunu ödülü, son derece popüler olan Clash Royale'e gitti. Prisma uygulaması ise Türkiye'de Yılın En İyi Uygulaması ödülünü aldı. Uygulama ve oyun listelerinde başka birçok ödül kategorisi var. Bunların tamamını görmek isterseniz uygulama ve oyun bağlantılarını kullanarak bu sayfaları ziyaret edebilirsiniz.
Uygulamalar için ek ödül kategorileri arasında, En Yenilikçi, En Çok Paylaşılan, En Güzel, Türk Yapımı, En Popüler, En Eğlenceli, En İyi Kişisel Gelişim ve En İyi Aile bulunuyor. Oyunlara gelince, ödül kategorileri arasında En Rekabetçi, En Yenilikçi, En İyi Bağımsız Oyunlar, En Popüler, En Neşe Katan, En Dayanılmaz, En Güzel, En İyi Aile gibi başlıklar var.
Google Play'in küresel 2016'nın En İyileri Listeleri ise şu şekilde:

2016'nın En İyi Uygulamaları

1. Face Changer 2
2. Lumyer - Photo & Selfie Editor
3. Castbox - Podcast Radio Music
4. Emoji Keyboard Pro

2016'nın En İyi Oyunları

2. Clash Royale
3. Traffic Rider
4. slither.io

2016'nın En İyi Şarkıları

1. Stressed Out, Twenty One Pilots
2. Sorry, Justin Bieber
3. One Dance (feat. WizKid & Kyla), Drake
4. Don't Let Me Down (feat. Daya), The Chainsmokers
5. Me, Myself & I, G-Eazy

2016'nın En İyi Filmleri

2. Star Wars: The Force Awakens
3. Zootopia
4. Captain America: Civil War

2016'nın En İyi TV Şovları

2. The Walking Dead
3. The Big Bang Theory
4. Mr. Robot

2016'nın En İyi Kitapları

2. Harry Potter and the Cursed Child: Parts One and Two by J.K. 3. Rowling, John Tiffany, Jack Thorne
3. The Girl on the Train: A Novel by Paula Hawkins
4. The Art of War by Tzu Sun
5. Me Before You: A Novel by Jojo Moyes

https://blog.google/products/google-play/announcing-google-plays-best-2016/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Doancrula 2 yıl en beğenilen
İçerikte Traffic Rider'dan hiç bahsedilememiş.
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Fenomenon 2 yıl
Trafic rider'ın listede olmasına sevindim.
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gcb1903 2 yıl
Traffic Rider Türk yapımı değil mi? Listeye girmesi güzel.
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samtiger 2 yıl
Lumyere bakacağım.
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sistemli adam 2 yıl
Geleneksel dh çöp team gecikmemiş. Google gibi bir arama devi ne anlar bu işten.
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muratkaya 2 yıl
Traffic rider'ı görmek çok güzel. Bir de aynı kişinin yaptığı motorsiklet oyunu da harika.
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Kara Börü 2 yıl muratkaya
muratkaya
Traffic rider'ı görmek çok güzel. Bir de aynı kişinin yaptığı motorsiklet oyunu da harika.

Hocam Traffic Rider zaten motosikletli olan oyun. Arabalı olan Traffic Racer.
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Grkwnxs 2 yıl
Saçmasapan hazır scriptli Türk yapımı oyunlara verdiğiniz değeri Traffic Racer'a da verseniz keşke. Mobil platformda en çok indirilen Türk yapımı oyun kendisi
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Bana göre hepsi çöp.

Türk yapımı olsun olmasın.


Ama Türk yapımına destek için indirip bir köşeye koyuyorum.
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Doancrula 2 yıl en beğenilen
İçerikte Traffic Rider'dan hiç bahsedilememiş.
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gcb1903 2 yıl
Traffic Rider Türk yapımı değil mi? Listeye girmesi güzel.
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Fenomenon 2 yıl
Trafic rider'ın listede olmasına sevindim.
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TheLastNinja 2 yıl
Listedekilerin hiç biri bir işe yaramaz bence, ne oyunlar ne uygulamalar ne de şarkılar, iki tane tv şov (Game of thrones ile Big bang theory) izlemeye-indirmeye değer. Artık ne şarkılar şarkı ne de oyunlar oyun, eskiler daha güzeldi ya da yaşlanıyorum artık
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1BilimAdamı 2 yıl
Evet the Flash =)
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