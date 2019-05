Google Play 5. yılını kutluyor, işte en çok indirilen oyun ve uygulamalar

Android ekosisteminin resmi uygulama mağazası Google Play Store 5. yaşına girdi. Kullanıma sunulduğu Mart 2012'den bu yana 190'dan fazla ülkede 1 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşan dijital platform an itibariyle 40 milyondan fazla şarkı, 5 milyon kitap ve pek çok uygulama ve filme ev sahipliği yapıyor.

Arama devi, Google Play Store'un beşinci doğum gününü kutlamak amacıyla hizmete sunulmasından bu yana en popüler 5 kitap, oyun, uygulama, şarkı, albüm ve filmi açıkladı. Oyun kategorisine mobil oyun endüstrisinin tartışmasız lideri Candy Crush Saga'nın damga vurduğunu görüyoruz. Hemen ardından sonsuz koşu oyunları Subway Surfers ve Temple Run 2 geliyor. Despicable Me ve Clash of Clans gibi diğer popüler oyunlar ise ilk 5'e girmeyi başarmış durumda.

En çok indirilen oyunlar

Facebook ve Facebook Messenger en popüler 5 uygulamanın ilk iki sırasında yer alıyor. Bunları Pandora Radio, Instagram ve Snapchat'in takip ettiğini görüyoruz.

En çok indirilen uygulamalar

Bu listelerin Android akıllı telefonlarda ve tabletlerde önceden yüklü olarak gelen uygulamaları içermediğini belirtmek gerekir. En çok satan şarkılar listesinde Ed Sheeran, Lorde, Taylor Swift, Mark Ronson ve Pharrell Williams gibi isimlerin şarkıları bulunuyor.

En çok satan şarkılar

Adele'in "25" isimli albümü en çok indirilenler listesinin tepesine yerleşmiş durumda. Müşteriler tarafından tercih edilen diğer albümler ise: The Marshal Mather LP2 (Eminem), 1989 (Taylor Swift), If You're Reading This It's Too Late (Drake) ve To Pimp A Butterfly (Kendrick Lamar).

En çok satan albümler

Google Play Store'da en çok satılan beş filmin ise The Interview, Frozen, Deadpook, Star Wars: The Force Awakens ve Guardians of the Galaxy olarak sıralandığını görüyoruz.

En çok satan filmler

Google son olarak ise 5 yıldır hizmet veren dijital mağazasında kullanıcılar tarafından en çok satın alınan kitapları açıkladı.

En çok satan kitaplar