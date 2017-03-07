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Google Play 5. yılını kutluyor, işte en çok indirilen oyun ve uygulamalar

Google'ın resmi uygulama mağazası Google Play Store'un kullanıma sunulmasının üzerinden tam 5 yıl geçti. İşte dijital platformun en popüler 5 kitap, oyun, uygulama, şarkı, albüm ve film listeleri.
2 yıl
4,4b
1
16
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Android ekosisteminin resmi uygulama mağazası Google Play Store 5. yaşına girdi. Kullanıma sunulduğu Mart 2012'den bu yana 190'dan fazla ülkede 1 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşan dijital platform an itibariyle 40 milyondan fazla şarkı, 5 milyon kitap ve pek çok uygulama ve filme ev sahipliği yapıyor.
Arama devi, Google Play Store'un beşinci doğum gününü kutlamak amacıyla hizmete sunulmasından bu yana en popüler 5 kitap, oyun, uygulama, şarkı, albüm ve filmi açıkladı. Oyun kategorisine mobil oyun endüstrisinin tartışmasız lideri Candy Crush Saga'nın damga vurduğunu görüyoruz. Hemen ardından sonsuz koşu oyunları Subway Surfers ve Temple Run 2 geliyor. Despicable Me ve Clash of Clans gibi diğer popüler oyunlar ise ilk 5'e girmeyi başarmış durumda.

En çok indirilen oyunlar

Facebook ve Facebook Messenger en popüler 5 uygulamanın ilk iki sırasında yer alıyor. Bunları Pandora Radio, Instagram ve Snapchat'in takip ettiğini görüyoruz.

En çok indirilen uygulamalar

Bu listelerin Android akıllı telefonlarda ve tabletlerde önceden yüklü olarak gelen uygulamaları içermediğini belirtmek gerekir. En çok satan şarkılar listesinde Ed Sheeran, Lorde, Taylor Swift, Mark Ronson ve Pharrell Williams gibi isimlerin şarkıları bulunuyor.

En çok satan şarkılar

  1. Ed Sheeran - Thinking Out Loud
  2. Lorde - Royals
  3. Taylor Swift - Blank Space
  4. Mark Ronson feat. Bruno Mars - Uptown Funk
  5. Pharrell Williams - Happy
Adele'in "25" isimli albümü en çok indirilenler listesinin tepesine yerleşmiş durumda. Müşteriler tarafından tercih edilen diğer albümler ise: The Marshal Mather LP2 (Eminem), 1989 (Taylor Swift), If You're Reading This It's Too Late (Drake) ve To Pimp A Butterfly (Kendrick Lamar).

En çok satan albümler

Google Play Store'da en çok satılan beş filmin ise The Interview, Frozen, Deadpook, Star Wars: The Force Awakens ve Guardians of the Galaxy olarak sıralandığını görüyoruz.

En çok satan filmler

Google son olarak ise 5 yıldır hizmet veren dijital mağazasında kullanıcılar tarafından en çok satın alınan kitapları açıkladı.

En çok satan kitaplar

  1. Fifty Shades of Grey - E L James
  2. The Hunger Games trilogy - Suzanne Collins
  3. A Game of Thrones - George RR Martin
  4. The Fault in Our Stars - John Green
  5. Gone Girl - Gillian Flynn

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nty35 2 yıl en beğenilen
en çok indirilen uygulamalarda whatsapp nasıl olmaz?
1 Yanıt Yanıtla +19
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YolumBilgelik 2 yıl
Ne cimri çıktılar. 5.yıla özel kampanyaların, indirimlerin nerede :)
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benhuraxu 2 yıl
Whatsapp'ı dedem bile kullanıyor. Nasıl ilk 5 te değil?
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Captain_Ivy 2 yıl
Şu birinci sıradaki filmi izleyelim bakalım. Milletin bi bildiği vardı herhalde..
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MaRQuE 2 yıl
AppSales uygulamasını tavsiye ederim. İndirimde ki ya da bir süreliğine ücretsiz olmuş uygulamaları görebilirsiniz. Belli bir süre ücretsiz olan uygulamaları indirdikten sonra hesabınıza ekleniyor tekrar ücretli hale gelse bile tekrar indirebilirsiniz. Korsan kullanmak yerine bu indirimleri takip edin. Telefonlarda mobil ödeme desteği olduğu için kredi kartı kullanmanıza da gerek yok...
Mesela şu anda QuickappLock Pro uygulaması ücretsiz, belirlediğiniz uygulamalara pattern şifresi koyabiliyorsunuz.
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atilasat 2 yıl
hiçbiri de bende yüklü değil. seviyorum lan kendimi
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3arbar 2 yıl
listeye bakınca burnuma pis kokular geldi resmen.bi tane hayırlı bişey yok
dünya nereye gidiyo aga
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gokhans19 2 yıl 3arbar
3arbar

listeye bakınca burnuma pis kokular geldi resmen.bi tane hayırlı bişey yok

dünya nereye gidiyo aga

Ohoo sen youtubea hiç girme o zaman. Millet izlensin diye b.kunu yiyecek nerdeyse.
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benhuraxu 2 yıl
Whatsapp'ı dedem bile kullanıyor. Nasıl ilk 5 te değil?
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kadirirdem 2 yıl
İndirim yok 5.yıla olsa güzel giderdi...
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TheMuyu 2 yıl
1 milyon aktif Kullanıcı çok az geldi 1 milyar olmasın o
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YolumBilgelik 2 yıl
Ne cimri çıktılar. 5.yıla özel kampanyaların, indirimlerin nerede :)
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sadrag 2 yıl
Bunu yazmanıza gerek yoktu ki.. Sağolsun GooglePlay mağazası 5 yıldır beynimize işledi bunları
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Flag SHİP Killer 2 yıl
Facebook zaten yüklü gekiyor.messenger da zorunluluk tan indiriliyor 1 ve 2. Sırayı almaları çok normal.Oyunlarda ise ilk 5 çocuk oyunu şeker patlatma ve koşma oyunları hiçbirini de oynamadım
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uygulama haber, google play ve
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