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Google Play Music uygulamasına CarPlay desteği geldi

Google Play Music uygulamasına Apple CarPlay desteği geldi. Kullanıcılar Play Music uygulamasını otomobillerinin ekranında kullanabilecek ve şarkıları aracından dinleyebilecek.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Google Play Music uygulamasına CarPlay desteği geldi
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Apple'ın otomobil arayüzü CarPlay, desteklediği müzik uygulama yelpazesine Google Play Music'i de ekledi. Hali hazırda Apple Music, Amazon Music ve Spotify uygulamaları CarPlay ile kullanılabiliyor.
Ayrıca Bkz. "Mercedes'in ilk pickup modeli tanıtıldı: X-Class"
Apple CarPlay sayesinde kullanıcılar iOS cihazlarının ekranını otomobil ekranına yansıtabiliyor. CarPlay desteği bulunan uygulamalar, sürüşe uygun bir arayüz ile kullanılabiliyor. Google Play Music'in CarPlay arayüzünde kullanıcılar, kütüphanesine ekledikleri müzikleri, listeleri ve istasyonları görüntüleyebiliyor.
Google Play Music'i aracınızda kullanmak için iOS cihazınızda yüklü bulunan Play Music uygulamasını güncellemeniz ve uygulamayı CarPlay ekranına taşımanız yeterli.

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luxaeterna 1 yıl
Fizy'nin bunları örnek alması lazım.
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zunerall 1 yıl
Skoda tarafında bilgim olduğu için örnek olarak 2017 Fabia ve Superb modellerinde var diyebilirim.
Açıkçası çok da rahat bir şey kullanım olarak. Telefonunuzu kablo ile araca bağladığınız an araç içerisindeki ekrana CarPlay simgeleri geliyor ve oradan destek veren uygulamaları kullanabiliyorsunuz.
Öte yandan Google Android kullanıcılarına CarPlay rakibi Android Auto desteğini ülkemizde "henüz" veremiyor ama Apple'a destek vermiş...
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Guest-5C38F79CA 1 yıl
Türkiye'de hangi araçta var bu?
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