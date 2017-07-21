Google Play Music uygulamasına CarPlay desteği geldi

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Apple'ın otomobil arayüzü CarPlay, desteklediği müzik uygulama yelpazesine Google Play Music'i de ekledi. Hali hazırda Apple Music, Amazon Music ve Spotify uygulamaları CarPlay ile kullanılabiliyor.

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Apple CarPlay sayesinde kullanıcılar iOS cihazlarının ekranını otomobil ekranına yansıtabiliyor. CarPlay desteği bulunan uygulamalar, sürüşe uygun bir arayüz ile kullanılabiliyor. Google Play Music'in CarPlay arayüzünde kullanıcılar, kütüphanesine ekledikleri müzikleri, listeleri ve istasyonları görüntüleyebiliyor.

Google Play Music'i aracınızda kullanmak için iOS cihazınızda yüklü bulunan Play Music uygulamasını güncellemeniz ve uygulamayı CarPlay ekranına taşımanız yeterli.