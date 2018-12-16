Google Play Oyunlar yeni güncellemesiyle karanlık mod özelliği kazandı

Google Play Oyunlar geçtiğimiz gün v5.14 sürümüne güncellendi. Google’un oyun merkezi olarak adlandırabileceğimiz uygulamanın yeni güncellemesi farklı yenilikler içeriyor. Ancak en dikkat çekici olan yenilik karanlık mod desteği.

Google, karanlık mod desteğini genişletiyor

Yaptığı bir etkinlikte karanlık modun cihazların pil ömrüne de katkı sağlayabildiğini açıklayan Google, o günden bu yana uygulamalarına karanlık mod desteği vermeye başladı. Google Play Oyunlar’da bu desteği olan en yeni hizmet oldu. Ayrıca Apple’ın 3D Touch olarak adlandırdığı uygulama simgesine basılı tutunca en çok oynadığınız oyunların sıralandığı bir kısayol özelliği de güncelleme ile birlikte geliyor. Google’un paylaştığı resmi değişim listesi ise şu şekilde;

Karanlık tarafa geç. Ayarlar’dan yeni karanlık temayı açabilirsiniz.

Oyunlardaki başarılarınızı önemine göre sıralayın (palavra hakları otomatik olarak eklendi)

Zamanınız kıymetli mi? Play Games simgesine basılı tutun ve en son oynadığınız oyunlara hızlıca ulaşın.

Ayrıca Bkz.

"Google Pixel 3 ve 3 XL kullanıcıları bu kez de çağrı kalitesi sorunları yaşıyor"

Google Play Oyunlar, mobil oyunlardaki skorlarınıza, görevlerinize ve arkadaş listenize ulaşmanız açısından oldukça önemli bir uygulama. Ayrıca içerisinde dahili olarak bulunan Snake, Pac-Man vb. oyunlar da acil durumlarda kurtarıcınız olabiliyor.

https://9to5google.com/2018/12/14/google-play-games-dark-theme/