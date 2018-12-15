Google Pixel 3 ve 3 XL kullanıcıları bu kez de çağrı kalitesi sorunları yaşıyor

Google geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Pixel 3 ve 3 XL akıllı telefon modellerinden yana oldukça sıkıntılı günler yaşıyor. Tanıtıldıkları günden bu yana birçok problemin yaşandığı cihazlar geçtiğimiz günlerde bir güncelleme almışlardı. Ancak gelen haberler, akıllı telefonlarda başka sorunların da meydana geldiği yönünde.

Google'dan açıklama bekleniyor

Pixel Kullanıcı Topluluğundaki kullanıcılardan bazıları, telefonla konuşurken seslerin kesildiğini, yankılandığını ve net olmadığını belirten bir dizi şikayeti dile getirdiler. Problemin çözümünü yardım sayfalarında aramak zorunda bırakılan kullanıcılar bu durumdan oldukça şikayetçi durumdalar.

https://productforums.google.com/forum/#!msg/phone-by-google/YCbNdF9b1ts/bjXY1XR6CAAJ

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Geçtiğimiz hafta yayınlanan düzeltme güncellemesinin de sorunlarınıPixel 3 sahipleri, buna karşın sorunun daha daifade ediyorlar. Problemin yazılımsal olduğu düşünülürken, konunu muhatapıise konuyla ilgili henüz biryapmış değil.