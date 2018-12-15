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Google Pixel 3 ve 3 XL kullanıcıları bu kez de çağrı kalitesi sorunları yaşıyor

Teknoloji devi Google, Pixel 3 ve 3 XL akıllı telefonlarının sorunlarıyla boğuşuyor. Şirketin geçtiğimiz hafta yayınladığı bir güncellemeye rağmen problemlerin devame ettiği ortaya çıktı.
5 ay
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3
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Pixel 3 ve 3 XL akıllı telefon modellerinden yana oldukça sıkıntılı günler yaşıyor. Tanıtıldıkları günden bu yana birçok problemin yaşandığı cihazlar geçtiğimiz günlerde bir güncelleme almışlardı. Ancak gelen haberler, akıllı telefonlarda başka sorunların da meydana geldiği yönünde.

Google'dan açıklama bekleniyor

Pixel Kullanıcı Topluluğundaki kullanıcılardan bazıları, telefonla konuşurken seslerin kesildiğini, yankılandığını ve net olmadığını belirten bir dizi şikayeti dile getirdiler. Problemin çözümünü yardım sayfalarında aramak zorunda bırakılan kullanıcılar bu durumdan oldukça şikayetçi durumdalar.
Geçtiğimiz hafta yayınlanan düzeltme güncellemesinin de sorunlarını çözmediğini ifade eden Pixel 3 sahipleri, buna karşın sorunun daha da kötü bir hal aldığını ifade ediyorlar. Problemin yazılımsal olduğu düşünülürken, konunu muhatapı Google ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmış değil.

https://productforums.google.com/forum/#!msg/phone-by-google/YCbNdF9b1ts/bjXY1XR6CAAJ Yorum Yaz
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RdvnKrca 5 ay en beğenilen
Bu editörün kendisinde Google Pixel 3 veya 3XL var sanırım telefon ne sorun yaşasa burada haber paylaşıyor sevgili dostum öncelikle Google Pixel model cihazlar TR ye resmi olarak gelmediler el altından getirenler ise garantisiz kayıtsız telefona 5000 TL istedi dolayısıyla TR piyasasında herhangi bir yer edinemedi Google Pixel her sorun yaşadığında bu foruma haber yapmayı mı düşünüyorsunuz ?
Bu editörün kendisinde Google Pixel 3 veya 3XL var sanırım telefon ne sorun yaşasa burada haber paylaşıyor sevgili dostum öncelikle Google Pixel model cihazlar...
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RdvnKrca 5 ay en beğenilen
Bu editörün kendisinde Google Pixel 3 veya 3XL var sanırım telefon ne sorun yaşasa burada haber paylaşıyor sevgili dostum öncelikle Google Pixel model cihazlar TR ye resmi olarak gelmediler el altından getirenler ise garantisiz kayıtsız telefona 5000 TL istedi dolayısıyla TR piyasasında herhangi bir yer edinemedi Google Pixel her sorun yaşadığında bu foruma haber yapmayı mı düşünüyorsunuz ?
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Lithaunans 5 ay RdvnKrca
Vallahi billahi hocam yok google pixellerde bilmem ne sorunu yok yeni vivo telefonu yok oppo ucuz modelini açıkladı ne iş görüyorlar ben anlamadım yeni cep telefonu modelleri çıkıcak samsung hariç hiç birini bilmiyoruz.
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intel7mix 5 ay
ne çektiniz be
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