Google Pixel 3 ve 3 XL kullanıcıları bu kez de çağrı kalitesi sorunları yaşıyor

Teknoloji Editörü
Google geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Pixel 3 ve 3 XL akıllı telefon modellerinden yana oldukça sıkıntılı günler yaşıyor. Tanıtıldıkları günden bu yana birçok problemin yaşandığı cihazlar geçtiğimiz günlerde bir güncelleme almışlardı. Ancak gelen haberler, akıllı telefonlarda başka sorunların da meydana geldiği yönünde.
Google'dan açıklama bekleniyor
Pixel Kullanıcı Topluluğundaki kullanıcılardan bazıları, telefonla konuşurken seslerin kesildiğini, yankılandığını ve net olmadığını belirten bir dizi şikayeti dile getirdiler. Problemin çözümünü yardım sayfalarında aramak zorunda bırakılan kullanıcılar bu durumdan oldukça şikayetçi durumdalar.Geçtiğimiz hafta yayınlanan düzeltme güncellemesinin de sorunlarını çözmediğini ifade eden Pixel 3 sahipleri, buna karşın sorunun daha da kötü bir hal aldığını ifade ediyorlar. Problemin yazılımsal olduğu düşünülürken, konunu muhatapı Google ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmış değil.
https://productforums.google.com/forum/#!msg/phone-by-google/YCbNdF9b1ts/bjXY1XR6CAAJ Yorum Yaz Paylaş Tweetle