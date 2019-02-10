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Google Play mağazasına ileri web uygulamaları (PWA) eklenebilecek

Google Play mağazasına tarayıcı tabanlı ancak uygulama görünümüne sahip Progressive Web Apps (PWA) eklenebilecek. Bu sayede cihazlardan bağımsız ve daha hızlı uygulama deneyimi mümkün oluyor.
3 ay
7,8b
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android
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Play mağazasına ileri web uygulamaları (PWA) eklenebilecek
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Progressive Web Apps tarayıcı üzerinde çalışan ama mobil görünümüne sahip uygulamalar olarak tanımlanabilirler. Türkçeye ileri web uygulamaları olarak çevrilebilen bu uygulamalar artık Google Play Store üzerinde yayınlanabilecek.

Progressive Web Apps nedir?

PWA olarak kısaltılan bu yazılım geliştirme metodolojisi yardımıyla akıllı telefonunuz içerisindeki internet tarayıcısı, uygulama görüntüsü sunmak amacıyla kullanılabiliyor. Yani siz normal bir uygulama kullanıyor gibi olacaksınız ancak aslında Chrome tarayıcısının tam ekran (bağlantı çubuğu olmayan) bir sürümü içerisindesiniz. Tabii ki uygulama bir kere yüklendiğinde çevrimdışı olarak çalışmaya devam edebiliyor.

Chrome 72 sürümü ve Trusted Web Activity

Android için Chrome tarayıcısı 72 numaralı sürüm güncellemesine çok yakın bir zamanda kavuştu. Güncellemeyle birlikte tarayıcıya Trusted Web Activity (Güvenilir Web Etkinliği) özelliği geldi. Chrome tarayıcısının uygulama şeklinde çalışabilmesini bu yeni özellik sağlıyor. Kısacası PWA uygulamaların Chrome altyapısıyla kullanılabilmesi mümkün hale geldi.

Google Play mağazasına ileri web uygulamaları (PWA) eklenebilecek
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Peki bunun faydası ne?

Web tabanlı diyebileceğimiz PWA’lar yardımıyla geliştiriciler her cihaza (tablet, telefon vb.) farklı uygulamalar kodlama zorunluluğundan kurtulacaklar. Ayrıca bu uygulamalar bugün kullandıklarımıza göre daha hızlılar. Az yer kaplayacaklarını da söylemek yanlış olmaz.

Geliştiriciler kendi web sitelerinde gösterdikleri bildirimler ile PWA uygulamaları, kullanıcıların telefon ana sayfasına hali hazırda ekletebiliyorlardı. Ancak Google Play üzerinde yayınlamaları mümkün olunca, ana sayfa araçları eklemek, wear OS / Android Auto özelliklerini desteklemek ve uygulamaları para kazanmaya açmak gibi pek çok yeni özelliği kullanabilecekler.

Bazı PWA’lar indirilebilir durumda

Twitter Lite, Instagram Lite ve Google Maps Go gibi uygulamalar PWA yazılım metodolojisi kullanılarak geliştirilmiş birkaç uygulama olarak örnek verilebilir. Bunlardan Twitter Lite ve Instagram Lite, Trusted Web Activity (TWA) yerine WebView bileşeni kullandıkları için ideal durumda olmadıklarını söyleyebiliriz. WebView bileşeninden farklı olarak TWA, telefonunuzda yüklü olan güncel Chrome tarayıcısını temel olarak kullanabiliyor. Bu da daya iyi bir deneyime sebebiyet verecektir.

Google Play mağazasına ileri web uygulamaları (PWA) eklenebilecek
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Google verilerine göre Android kullanıcıları ayda 100’den fazla siteyi ziyaret ediyorlar ama yalnızca 27 uygulamayla etkileşime geçiyorlar.Amerika'da da akıllı telefon sahiplerinin yeni uygulamalar yüklemeye ilgisiz kalmaya başladığı gözlemlenmiş. Bu durumdan dolayı hibrit yapıdaki PWA, mobil sektörün geleceği olarak adlandırılıyor. Özet olarak tarayıcı tabanlı çalışan PWA uygulamaları yardımıyla geliştiricilere ve kullanıcılara çok daha iyi bir deneyim sunulacak. Google Play mağazasında da yayınlanmasına izin verildiği için yakın zamanda pek çok PWA görmemiz olası.

Ayrıca Bkz. "Telefonların radyasyon oranları açıklandı, Samsung en iyisi"

Kaynaklar:

https://medium.com/@firt/google-play-store-now-open-for-progressive-web-apps-ec6f3c6ff3cc

https://webrazzi.com/2017/01/26/progressive-web-apps-mobilin-gelecegi-olma-yolunda-hizla-ilerliyor/

https://blog.chromium.org/2019/02/introducing-trusted-web-activity-for.html


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vonderplanitz 3 ay
google teknoloji ile kişisel tercihler ve mahremiyeti birbirine karıştırdı (size sormadan tel rehberinizi cloud'a aktarmak, android'de facebook, chrome gibi uygulamaları kaldıramamak gibi)
Google şimdi web app ile native app'i birbirine karıştırmaya çalışıyor.
bir de bu PWS sadece TLS üzerinden yüklenebilir şartı koymaya çalışıyorlar.
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alimmm78 3 ay vonderplanitz
Bu haberdeki durumun nasıl bir olumsuz durum oluşturduğunu anlamadım
Bence gayet muhteşem bir şey
Pwa ile kolayca faydalı web appler yapılabiliyor ama kullanıcılar play-app store da göremeyince erişimi az oluyor
Bu haber beni çok sevindirdi
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maxmania 3 ay
ben chromedan kaçmaya çalıştıkça, gözüme gözüme sokmaya uğraşıyor google.
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Omisis046 3 ay
Cloud gaming projesine benziyor bu durum.
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alimmm78 3 ay Omisis046
benzerliği çözemedim
Pwa da web sitesinin çoğu kısmını offline yapıyorsunuz
Service workers da hem offline hem online iken çalışıyor.
Cihaz offline olsa bile service workers sayesinde bir sayfayı gösterebiliyorsunuz, mini oyun vb de oynatabilirsiniz
Benim bildiğim bu şekilde.
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yorumculuklar 3 ay
Android'de Chrome kullanıyorsanız, WebView'ın yerini Chrome alıyor zaten. Chrome'u devredışı bırakmanız durumunda destekleyen tarayıcılar (Firefox gibi) WebView yerine kendi servislerini yerleştirebiliyor veya desteklenmemesi durumunda Android kendi WebView'ını sunuyor.
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