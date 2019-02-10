Google Play mağazasına ileri web uygulamaları (PWA) eklenebilecek

Progressive Web Apps tarayıcı üzerinde çalışan ama mobil görünümüne sahip uygulamalar olarak tanımlanabilirler. Türkçeye ileri web uygulamaları olarak çevrilebilen bu uygulamalar artık Google Play Store üzerinde yayınlanabilecek.

Progressive Web Apps nedir?

PWA olarak kısaltılan bu yazılım geliştirme metodolojisi yardımıyla akıllı telefonunuz içerisindeki internet tarayıcısı, uygulama görüntüsü sunmak amacıyla kullanılabiliyor. Yani siz normal bir uygulama kullanıyor gibi olacaksınız ancak aslında Chrome tarayıcısının tam ekran (bağlantı çubuğu olmayan) bir sürümü içerisindesiniz. Tabii ki uygulama bir kere yüklendiğinde çevrimdışı olarak çalışmaya devam edebiliyor.

Chrome 72 sürümü ve Trusted Web Activity

Android için Chrome tarayıcısı 72 numaralı sürüm güncellemesine çok yakın bir zamanda kavuştu. Güncellemeyle birlikte tarayıcıya Trusted Web Activity (Güvenilir Web Etkinliği) özelliği geldi. Chrome tarayıcısının uygulama şeklinde çalışabilmesini bu yeni özellik sağlıyor. Kısacası PWA uygulamaların Chrome altyapısıyla kullanılabilmesi mümkün hale geldi.

Peki bunun faydası ne?

Web tabanlı diyebileceğimiz PWA’lar yardımıyla geliştiriciler her cihaza (tablet, telefon vb.) farklı uygulamalar kodlama zorunluluğundan kurtulacaklar. Ayrıca bu uygulamalar bugün kullandıklarımıza göre daha hızlılar. Az yer kaplayacaklarını da söylemek yanlış olmaz.

Geliştiriciler kendi web sitelerinde gösterdikleri bildirimler ile PWA uygulamaları, kullanıcıların telefon ana sayfasına hali hazırda ekletebiliyorlardı. Ancak Google Play üzerinde yayınlamaları mümkün olunca, ana sayfa araçları eklemek, wear OS / Android Auto özelliklerini desteklemek ve uygulamaları para kazanmaya açmak gibi pek çok yeni özelliği kullanabilecekler.

Bazı PWA’lar indirilebilir durumda

Twitter Lite, Instagram Lite ve Google Maps Go gibi uygulamalar PWA yazılım metodolojisi kullanılarak geliştirilmiş birkaç uygulama olarak örnek verilebilir. Bunlardan Twitter Lite ve Instagram Lite, Trusted Web Activity (TWA) yerine WebView bileşeni kullandıkları için ideal durumda olmadıklarını söyleyebiliriz. WebView bileşeninden farklı olarak TWA, telefonunuzda yüklü olan güncel Chrome tarayıcısını temel olarak kullanabiliyor. Bu da daya iyi bir deneyime sebebiyet verecektir.

Google verilerine göre Android kullanıcıları ayda 100’den fazla siteyi ziyaret ediyorlar ama yalnızca 27 uygulamayla etkileşime geçiyorlar.Amerika'da da akıllı telefon sahiplerinin yeni uygulamalar yüklemeye ilgisiz kalmaya başladığı gözlemlenmiş. Bu durumdan dolayı hibrit yapıdaki PWA, mobil sektörün geleceği olarak adlandırılıyor. Özet olarak tarayıcı tabanlı çalışan PWA uygulamaları yardımıyla geliştiricilere ve kullanıcılara çok daha iyi bir deneyim sunulacak. Google Play mağazasında da yayınlanmasına izin verildiği için yakın zamanda pek çok PWA görmemiz olası.

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Kaynaklar:

https://medium.com/@firt/google-play-store-now-open-for-progressive-web-apps-ec6f3c6ff3cc

https://webrazzi.com/2017/01/26/progressive-web-apps-mobilin-gelecegi-olma-yolunda-hizla-ilerliyor/

https://blog.chromium.org/2019/02/introducing-trusted-web-activity-for.html