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Google Play Protect, logo haline geliyor

Google’ın Android uygulamalardaki zararlı yazılımları daha iyi tespit etmek amacıyla geliştirdiği Google Play Protect özelliği artık cihaz kutularında logo olarak yer alacak.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Play Protect, logo haline geliyor

Google’ın uygulama mağazasındaki zararlı yazılım tedbirlerini bir sonraki aşamaya taşıdığı Google Play Protect özelliği artık akıllı telefonlarda logo olarak yer alacak. Google ilk denemeleri Hindistan’da yapmaya hazırlanıyor.

Farkındalık yaratabilir

Google Play Protect firmanın bugüne kadar zararlı yazılımlara karşı kullandığı hizmetlerin tek çatı altında toplanması ile ortaya çıktı. Google Play Services içerisine entegre edilen hizmet hem indirilen uygulamaları kullanıcı tarafında hem de yüklenen uygulamaları geliştirici tarafında tarıyor.

Firmadan yapılan duyuruda Google Play Protect logosunun Google sertifikası almış Android cihazların kutusuna logo olarak ekleneceği bildirildi. Sertifika bilindiği üzere Play Store mağazasının kurulması onayını da içeren bir dizi talimat barındırıyor. Yani Play Store mağazası ön yüklü olan her telefonun kutusunda Google Play Protect logosu olacak.

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Pilot bölge olarak Hindistan seçilmesinin nedeni ise ağırlıklı olarak Çinli ve sonrasında yerel firmaların özelleştirilmiş arayüzler ile donatılmış akıllı telefonları yoğun bir şekilde pazara sürmesi.

Google sertifikası almadığı için bu cihazların kutularında logo yer almayacak. Bu da kullanıcı tarafında logoya güven duyulmasını sağlayacaktır. Son dönemde Android ekosisteminde çok sık zararlı yazılım haberleri duyuyoruz. Bu açıdan logonun önemi de artıyor.

Google Play Protect logosu sadece Hindistan’a mı özel kalacak yoksa diğer ülkelere de yayılacak mı şimdilik bilinmiyor ancak tüketici tarafında bir farkındalık yaratırsa muhtemelen diğer ülkelere de gelecektir. 

 

https://www.phonearena.com/news/The-Google-Play-Protect-logo-may-appear-on-your-next-smartphones-packaging_id97526 Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 1 yıl
çok geç kalınmış bir karar !
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kımyasal 1 yıl
Tabi Androd-virüs çifti insanların aklına giriyor,bu algıyı kırmak için herhalde böyle önlemler alıyor Google amca
Maşallah geçen haberi vardı,Android için Trojan geliştirme kiti bile çıkmış.Şimdi böyle haberler kol gezince teknolojiden anlamayan kesim ''Android alma virüslü'' Google'ın ekmeğine kan doğruyorlar


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Kerim5100 1 yıl
DEVRİM GİBİ DEVRİM!
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