Google Play Protect, logo haline geliyor

Google’ın uygulama mağazasındaki zararlı yazılım tedbirlerini bir sonraki aşamaya taşıdığı Google Play Protect özelliği artık akıllı telefonlarda logo olarak yer alacak. Google ilk denemeleri Hindistan’da yapmaya hazırlanıyor.

Farkındalık yaratabilir

Google Play Protect firmanın bugüne kadar zararlı yazılımlara karşı kullandığı hizmetlerin tek çatı altında toplanması ile ortaya çıktı. Google Play Services içerisine entegre edilen hizmet hem indirilen uygulamaları kullanıcı tarafında hem de yüklenen uygulamaları geliştirici tarafında tarıyor.

Firmadan yapılan duyuruda Google Play Protect logosunun Google sertifikası almış Android cihazların kutusuna logo olarak ekleneceği bildirildi. Sertifika bilindiği üzere Play Store mağazasının kurulması onayını da içeren bir dizi talimat barındırıyor. Yani Play Store mağazası ön yüklü olan her telefonun kutusunda Google Play Protect logosu olacak.

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Pilot bölge olarak Hindistan seçilmesinin nedeni ise ağırlıklı olarak Çinli ve sonrasında yerel firmaların özelleştirilmiş arayüzler ile donatılmış akıllı telefonları yoğun bir şekilde pazara sürmesi.

Google sertifikası almadığı için bu cihazların kutularında logo yer almayacak. Bu da kullanıcı tarafında logoya güven duyulmasını sağlayacaktır. Son dönemde Android ekosisteminde çok sık zararlı yazılım haberleri duyuyoruz. Bu açıdan logonun önemi de artıyor.

Google Play Protect logosu sadece Hindistan’a mı özel kalacak yoksa diğer ülkelere de yayılacak mı şimdilik bilinmiyor ancak tüketici tarafında bir farkındalık yaratırsa muhtemelen diğer ülkelere de gelecektir.